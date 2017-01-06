"Барыс" проиграл "Торпедо" и потерпел второе подряд домашнее поражение в КХЛ

У гостей дубль оформил канадец Эштон.

Хоккеисты "Барыса" проиграли "Торпедо" из Нижнего Новгорода в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Астане сегодня, 8 января, и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.

Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда отличился защитник "Торпедо" Максим Осипов. Следующей шайбы пришлось ждать вплоть до третьего периода.

На 41-й минуте канадский нападающий "Торпедо" Картер Эштон упрочил преимущество гостей, но уже на 43-й минуте форвард "Барыса" Дастин Бойд в большинстве сократил отставание.

В концовке "Барыс" пытался перевести игру в овертайм и даже снял вратаря Кевина Пулена, однако все тот же Эштон оформил дубль, отправив шайбу уже в пустые ворота, - 1:3.

Для "Барыса" это поражение стало вторым подряд на домашнем льду и 24-м в сезоне. С 68 очками астанинский клуб остался на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь "Торпедо", одержавшее 24-ю победу, с 89 очками занимает третье место на Западе.

Следующий матч "Барыс" проведет в ночь с 11 на 12 января в Загребе, где встретится с "Медвешчаком". Матч, который начнется в 00:00 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport.