"Барыс" проиграл "Торпедо" и потерпел второе подряд домашнее поражение в КХЛ

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 0:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 1:0
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 2:5
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Слован Адмирал 0:0
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 1:0
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Химки 2:5
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 06:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Барыс" проиграл "Торпедо" и потерпел второе подряд домашнее поражение в КХЛ

У гостей дубль оформил канадец Эштон.

49 Комментариев
Фото пресс-службы "Барыса"
Фото пресс-службы "Барыса"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Торпедо НН 1:3

Голы: Осипов, 5 (0:1); Эштон, 40 (0:2); Бойд, 42 (1:2); Эштон, 59 (1:3)

Турнирная таблица

Хоккеисты "Барыса" проиграли "Торпедо" из Нижнего Новгорода в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила в Астане сегодня, 8 января, и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь

Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда отличился защитник "Торпедо" Максим Осипов. Следующей шайбы пришлось ждать вплоть до третьего периода. 

На 41-й минуте канадский нападающий "Торпедо" Картер Эштон упрочил преимущество гостей, но уже на 43-й минуте форвард "Барыса" Дастин Бойд в большинстве сократил отставание. 

В концовке "Барыс" пытался перевести игру в овертайм и даже снял вратаря Кевина Пулена, однако все тот же Эштон оформил дубль, отправив шайбу уже в пустые ворота, - 1:3. 

Для "Барыса" это поражение стало вторым подряд на домашнем льду и 24-м в сезоне. С 68 очками астанинский клуб остался на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь "Торпедо", одержавшее 24-ю победу, с 89 очками занимает третье место на Западе. 

Следующий матч "Барыс" проведет в ночь с 11 на 12 января в Загребе, где встретится с "Медвешчаком". Матч, который начнется в 00:00 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport. 

Просмотров: 3130  Комментариев: 49
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Комментарии

 
 
мурат мукангалиев Сегодня 19:17
Статус: Профи
Рейтинг: 410
Один Шинимин только играл
Ответить 3
 
ARYSTAN Сегодня 19:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1890
мурат мукангалиев ,
+ вратарь
Ответить 0
 
Жанибек Сариев Сегодня 19:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 226
Липин за...л иди в филлипин атака вообще ноль лиси жопа тактика нет бери тайм-аут
Ответить -1
 
Timur Sultanov Сегодня 19:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 116
Шинимин и Бельгибаев молодцы. Липин, Иванов и Пушкарев слабоваты, Боченски то же часто ошибался и тормозил игру 1 пятерки.
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Сегодня 19:21
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
Боченски у заколебал столько моментов запорол даже в пустые ворота не попадает ,но это еще ничего,он еще точненько пас дает сопернику вообщем с ним надо что то решать или во 2 или 3 звено ну не тянет уже Брэндон
Ответить -1
 
Серик Жансеит Сегодня 19:23
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Я согласен Шинимин хорошо играл. Остальные просто время обкатали что за игра позорники. Эдуард на этот раз что скажет интересно.
Ответить 1
 
ARYSTAN Сегодня 19:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1890
надо барана зарезать, так сказать жертвоприношение сделать, это уже точно, вторую игру проигрываем
Ответить 2
 
Кенжебай Сегодня 19:26
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 578
Кулябины проиграли,нету у них желания играть!
Ответить -1
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 19:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Заняв шестое место в Восточной конференции, Барыс успокоился и, просто, перестал играть на победу. У Торпедо можно и нужно было выигрывать, но наши не смогли найти свою игру до конца матча. Хваленая, первая пятерка перестала играть, как подобают лидерам. Увы и Ах, согласен, кроме новобранца никто и не играл.
Ответить 1
 
Санек Васильев Сегодня 19:27
Статус: Профи
Рейтинг: 386
Япона мать, 1 шайбу за 6 периодов. Куда это годится???? И команды не сказать что сильные. Где наше большинство? Верните нам наш Барыс времен Селина
Ответить 3
 
rustem Babaev Сегодня 19:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Капитан !!! ты че то уже не тот может отдохнешь пару игр? Савченко думай перед тем как бросать.Где Гренц Эдик?
Ответить -1
 
Kairat A. Сегодня 19:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
rustem Babaev! Гренц первый период отыграл полностью, а потом сел на лавку!!!
Ответить 0
 
rustem Babaev Сегодня 19:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Kairat A.,Не смотрел 1 ый был в дороге!
Ответить 0
 
Kairat A. Сегодня 19:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
rustem Babaev! Между прочим играл очень прилично!!! А потом "кудрявый" почему-то на лавку посадил! Странно!!!
Ответить 1
 
rustem Babaev Сегодня 19:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Kairat A.,По ходу он его не очень жалует а зря!
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 19:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
Играли неплохо, но вот реализация, просто аховая...(!), за 120 минут забит всего один гол!!! Сегодня все голы наши: "...первая клюшка Тревино сыграла за соперника, вторая конек Липина, третья шикарный подарок от Саввы!!!" Говорят, что под Старый Новый Год сбываются желания: " Дедушка Мороз(!), очень прошу тебя отправь пожалуйста Иванова обратно в "Сару", а Трясунова в "Номад" НАВСЕГДА......!!!
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Heatley Сегодня 19:36
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 545
Привет КАЙРАТ !!! Если соперник сильнее и по классу и по составу -надо брать командным духом,мотивацией, волей к победе и т д !!! Но увы этого нет !!! Играет не вся команда,играют отдельные игроки,если раньше первый пятак делал свое дело, то сейчас игра Боченски например вызывает вопросы и так по многим игрокам !!! С такой игрой максимум бороться за 8 ое место и то попадя в плей офф не вижу за счет чего Барыс может что то показать в плей офф !!! Раз не укрепились до дедлайна,значит надо играть теми кто есть и привлекать с Номада игроков есть молодые и защитники и нападающие к примеру есть защитники не хуже к примеру того же Трясунова -терять нечего уже почему тренерский штаб и Занковец ничего не меняет от игры к игре -нет изменений ни в игре ни в составе -реализации моментов нет -большинства нет -неужели никто этого не видит из тренеров !!! Удачи Барысу в дальнейшем !!! Тренерскому штабу надо что то менять пока есть еще время !!! Удачи Барысу !!!
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 19:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
Heatley! Привет Андрей! Надо не тренерскому штабу, что-то менять, а сам "ТШ" полностью менять!!! Майк Киннэн горит желанием вернуться, вот кого надо звать, тот быстро наших миллионеров в порядок приведет, помню, как А.Ковалев говорил, что в "Рейнджерс", когда они взяли "КС" в 1994 г. он на скамейку запросто мог по почкам пройтись и как летали мусорные баки в раздевалке!!! А наш "кудрявый" стоит сопли жует молча, а вот Скудра красавчик просто живет на скамейке, постоянно работает и судей материт на чем свет стоит!!! Вот такого-бы нам!!!
Ответить 3
 
Heatley Сегодня 19:51
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 545
Kairat A., Полностью согласен Кайрат , это было видно сразу -состав то в принципе боевой ,хоть и не стабильный и поэтому нужен толковый тренер и рулевой -наш сегодняшний тренер не может заставить играть некоторых игроков и не может мотивировать и настроить команду -как была проблема с большинством и реализацией так и осталось -одним слова слышу только на пресс конфе !!! Есть игроки в команде -которые знают что никогда не выпадут из состава и поэтому играют каждую игру по разному, у нормальных тренеров нет разделения на звезд и молодых или простых игроков -Тарасов мог запросто посадить на лавку Харламова к примеру -у нас есть неприкасаемые игроки которые как бы не играли всегда будут в составе -Бельгибаев,Гренц и т д знают что могут не попасть в состав и стараются !!! В общем за 13 игр до конца чемпионата сложно что то поменять-но можно !!! Удачи Барысу !!!
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 20:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
Heatley! Андрей, так, когда у нас был Крикунов, он их называл пижонами и Боченкии он отправлял в третье звено на воспитание - легко!!! А этот только на "прессконференциях" отмазки ищет!!!
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 20:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
Heatley! Андрей(!) великий гений Анатолий Владимирович Тарасов не только мог на лавку посадить, он самого Валерия Борисовича Харламова даже в Чебаркуль отправил!!!
Ответить 1
 
Heatley Сегодня 20:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 545
Kairat A., Почитай Кайрат пресс конференцию нашего тренера - все тоже самое ) все признает ) все понимает -одно непонятно А ГДЕ МЕРЫ !!! Большинства и реализации нет -говорит ничего все будет и т д-когда будет уже играть осталось немного !!! Я просто поражаюсь нашему тренеру !!!
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 20:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
Heatley! Андрей я уже читал на офсайте "Барыса"! Я теперь понял, для чего в команде находиться его сын!!! Он видимо для него заранее отмазки пишет в разных вариантах, т.к. там какой-то ученый писатель! Так грамотно уходит от острых вопросов просто блеск!!!
Ответить 0
 
Heatley Сегодня 19:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 545
Если соперник сильнее и по классу и по составу -надо брать командным духом,мотивацией, волей к победе и т д !!! Но увы этого нет !!! Играет не вся команда,играют отдельные игроки,если раньше первый пятак делал свое дело, то сейчас игра Боченски например вызывает вопросы и так по многим игрокам !!! С такой игрой максимум бороться за 8 ое место и то попадя в плей офф не вижу за счет чего Барыс может что то показать в плей офф !!! Раз не укрепились до дедлайна,значит надо играть теми кто есть и привлекать с Номада игроков есть молодые и защитники и нападающие к примеру есть защитники не хуже к примеру того же Трясунова -терять нечего уже почему тренерский штаб и Занковец ничего не меняет от игры к игре -нет изменений ни в игре ни в составе -реализации моментов нет -большинства нет -неужели никто этого не видит из тренеров !!! Удачи Барысу в дальнейшем !!! Тренерскому штабу надо что то менять пока есть еще время !!! Удачи Барысу !!!
Ответить 1
 
Данияр Мертаев Сегодня 19:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 994
Последние две игры это должок вернули
Ответить 0
 
койот Сегодня 19:38
Статус: Юниор
Рейтинг: 85
нет искры в глазах Барыса!!!!!Нет!!!!И эта команда хочет в плей офф?????Нет,ребята наигрывайте лучше наших молодых ребят как кузня.Позорники!!!
хоть бы болельщиков постеснялись
Ответить 3
 
prymypyl Сегодня 19:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1429
Торпедо хорошо сыграло а ведь у них нет игроков уровня Мозякина или Доуса.Есть Сёмин игравший в нхл но и он уже не тот.Но у них есть тренер и он выстрил игру и дисциплину которое позволяет им стабильно набирать очки.В Барысе тренер то ли есть то ли его нет как играли в начале сезона так и играем.То есть пойдет игра у первога звена наберем очки нет баранка.
Ответить -4
 
Heatley Сегодня 19:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 545
prymypyl,
Ответить -4
 
Kairat A. Сегодня 19:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
prymypyl! Родной "акстись" Дмитрий Сёмин никогда не играл в "NHL", а играл его младший брат А.Сёмин,, который сейчас в "магнитах"!!! Знаток блин...!!!
Ответить 1
 
rustem Babaev Сегодня 19:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Ну че делать то будем Болельщики?
Ответить 1
 
Сергей Варчук Сегодня 19:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 624
На душе такое чувство, как-будто кошки там не только поскребли, но и нужду справили...(( А как всё было прекрасно перед Новым годом. Барыс, соберись!
Ответить 2
 
Любаша ... Сегодня 19:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 130
Интересно наши комментарии доходят до ТШ. Если не доходят то надо будет написать письмо ФХ.
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Любаша ... Сегодня 20:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 130
Кто знает бывают встречи с болельщиками. Как в других клубах
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Kairat A. Сегодня 20:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
Любаша ... ! При Н.Оразбаеве регулярно проходили встречи с командой, особенно летом перед сборами, обязательно в крупных "РТЦ", в "Керуене" например сам был, на телевидение были передачи посвященные новому сезону, а при Корешкове старшем тишь и благодать!
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Самархан Абдикулов Сегодня 20:02
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
И с такой игрой в ПО? Все те же ошибки при Назе и никто ничего не менял, ТШ ничего не видит что ли, то ли я такой умный, не знаю.
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Timur Sultanov Сегодня 20:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 116
Игра Барыса от Занковца не зависит. Он походу состав только определяет, а дальше как получится или как позволят. Одни вбросы, большинство то же аховое. Шинимина поменять на пару выездных игр с Боченски.
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иса шаяхметов Сегодня 20:17
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
МММ
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иса шаяхметов Сегодня 20:18
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
ВО ВСЕХ ТРЕХ ГОЛАХ В НАШИ ВОРОТА НА ЛЬДУ БЫЛ САВЧЕНКО
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Фанат Сегодня 20:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1103
Господа болельщики давайте наберемся терпения,пусть уже доработает этот тренерский штаб,цыплят по осени считают !!! А чехарда с тренерами во время сезона,а тем более перед плейоф,ничего хорошего не сулит с оговоркой если попадем !!! Согласен про Селина ,что команда была на высоте,но и игроки были другие,а которые остались они не молодеют!!! Так что давайте лучше поддерживать команду,а обматерить и обозвать всегда успем !!! Мы всей"кухни" не знаем,что там у них творится в команде !!! Да я тоже хочу,чтобы некоторые игроки покинули команду и поддтянули нашу молодежь,но еще раз НО!!! Так что ВПЕРЕД БАРЫС !!! ЛИЧНО я ВЕРЮ в ТЕБЯ !!!!
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Lapochka Lapulya Сегодня 20:47
Статус: Профи
Рейтинг: 355
Фанат, красавчик. Поддерживаю на все 100. Может вместе на диванчике хоккей будем смотреть? ;) шучу. Правильно написал
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Фанат Сегодня 21:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1103
Lapochka Lapulya ,про диван хорошая идея
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Allen Tontin Сегодня 20:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Выход из своей зоны,даже не смотрят кому отдают пас.,боченский уже устал
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Роллан Хасенов Сегодня 20:57
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Не пришли бы болельщики на пару-тройку игр домашних,встряхнулись бы даже не игроки,а те кто по идее их должны встряхивать.Президент,тренер может даже спонсоры нужен волшебный пендель и штрафы за безвольную игру.Так-то однозначно ребята играть могут на высоком конкурентном уровне.Не знаю,не хочется верить,что сливают игры,одну игру играют Магнитку,Авангард выигрывают а дальше абсолютно безвольная игра.Сомнения в общем.((((
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Фанат Сегодня 21:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1103
Роллан Хасенов,не ходить на стадион и не поддерживать так нельзя и глупо !!! ВЫ посмотрите сколько детишек ходит смотреть,семьями,коллетивами нельзя лишать детей таких эмоций !!!Сколько адреналина они получают,может в будущем кто из них станет звездой хоккея благодаря Барысу !!!
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prymypyl Сегодня 20:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1429
Heatley
Несогласен что торпедо сильнее по составу гдето мы на равных.За счет нашей тройки ббд мы даже выглядим предпочтительней.Просто нужен тренер который поставит игру,Скудра ведь оптимищировал игрк торпедо и они хорошо играют.
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prymypyl Сегодня 21:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1429
Kairat.A
Спутал Семина Д но сути высказывания не меняет,на знатока не претендую.Мне достаточно того что понимаю хоккей,не фанат чтобы знать всех и вся просто болельщик.
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Allen Tontin Сегодня 21:11
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Югра-сочи 3:1..
Без проблем..,чем барыс хуже?
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Lapochka Lapulya Сегодня 21:22
Статус: Профи
Рейтинг: 355
))))))))
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Fankz Сегодня 21:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3420
Как же обидно когда проигрывают...дома...
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