"Барыс" крупно проиграл "Сочи" и прервал победную серию

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Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 12:11
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Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Реал Сосьедад Севилья 01:45
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Наполи Сампдория 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
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Ак Барс Металлург Мг 20:00
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Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
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Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
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Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
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Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Барыс" крупно проиграл "Сочи" и прервал победную серию

Это поражение стало для астанинцев первым в 2017 году.

45 Комментариев
Фото пресс-службы "Барыса"
Фото пресс-службы "Барыса"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - ХК Сочи 0:4

Голы: Захарчук, 18 (0:1); Пепеляев, 32 (0:2); Костицын, 46 (0:3); Александров, 55 (0:4)

Турнирная таблица

Хоккеисты "Барыса" проиграли "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 6 января, в Астане и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь

Игроки "Сочи" смогли выйти вперед уже в первом периоде. На 19-й минуте после видеопросмотра была засчитана шайба Ивана Захарчука.

Развить преимущество "Сочи" смог во втором периоде. На 33-й минуте российский клуб снял с игры вратаря, и риск оправдался - вторую шайбу забросил Алексей Пепеляев

Еще дважды "Сочи" огорчил "Барыс" в заключительном периоде. На 47-й минуте российский клуб воспользовался большинством - красивым броском отметился Андрей Костицын, а на 56-й минуте Юрий Александров отправил шайбу уже в пустые ворота. 

Для "Барыса" это поражение стало 23-м в сезоне. Астанинский клуб прервал трехматчевую победную серию. С 68 очками "Барыс" остался на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь "Сочи", одержавший 21-ю победу, набрал 66 баллов и догнал "Витязь", который идет восьмым на Западе. 

Следующий матч "Барыс" проведет 8 января на домашней площадке. Игра с "Торпедо" из Нижнего Новгорода начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport. 

Просмотров: 3587  Комментариев: 45
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Комментарии

 
 
Miras Erlanuly Вчера 21:53
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Ладно без поражении не бывает побед! Удачи вам в следующих играх! Верьте в Барыс! Алга Барыс! Вперед Барыс!
Ответить 0
 
Фанат Вчера 21:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1097
Не наш день,жаль!!! Та команда которую можно и нужно было выигрывать !!! Большинство хромает !!! ПОДДЕРЖИМ БАРЫС !!! УДАЧИ в следующей игре,АЛГА БАРЫС !!!
Ответить 0
 
GGG Вчера 21:54
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 281
Шайба не шла в ворота вот и все
Ответить 0
 
Бахытжан Асылбеков Вчера 21:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Без характера играли (((
Ответить 2
 
Mox Вчера 21:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1101
Воспитали Барулина на свою голову, сухарь увез, редиска...
Ответить 0
 
Адлер Абрахманов Вчера 21:54
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Вчера 21:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
Не пошла игра сегодня у Барыса ну что теперь готовимся к Торпедо ,похоже Боченски надо разобраться в себе уже какой матч подряд не в себе и пусть Пулен будет стоять в воротах
Ответить 3
 
Fankz Вчера 21:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3414
Ладно, проехали...бывают такие игры
Ответить 1
 
Lapochka Lapulya Вчера 21:57
Статус: Профи
Рейтинг: 351
Ну давайте глоры, вот вам и подвернулся повод словесно опустить тренера, игроков... Вы же после каждого поражения привыкли ныть
Ответить -3
 
Марат Сариев Вчера 21:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
договорной матч никак сегодня не играли а этот Барулин друг наших мешков вот и все. Дырка сегодня тащил команду)
Ответить 1
 
Сеиткамал Каримсаков Вчера 22:06
Статус: Профи
Рейтинг: 328
Марат Сариев ,слив 100%, смотреть в таблицу
Ответить 0
 
Heatley Вчера 21:59
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 531
Вот что значит МОТИВАЦИЯ хк СОЧИ борется за плей офф и выигрывает крупно в гостях второй матч подряд (Автомобилист 1-5 ) а наши парни наверно подумали что уже в плей офф и все можно не играть !!! Настраиваться надо на каждый матч ,сейчас каждый матч как плей офф !!! Тем более дома при родных трибунах !!! Я надеюсь извлекут урок наши парни и тренерский штаб !!! Вперед Барыс и удачи в следующих мачтах !!! Все еще впереди !!!
Ответить 0
 
Kairat A. Вчера 22:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1257
Heatley! Привет Андрей! А мне кажется "Сочи" сегодня ничего такого и не показал!!! Просто "Барыс" сам себе проиграл!!! По игре были совершенно никакие, за исключением последних 9 минут! Первая шайба, ну ошибся С-Пьер, но Панюков, что-ты там делаешь на пятаке, он должен был просто вкатать в лед Захарчука, как делали великие А.Рагулин, В.Васильев и т.д., а он стоит и ключшечкой, так аккуратно ковыряется, как зубочисткой, как-бы эмаль не повредить, а "хохол" наших троих и "Карли" в дураках оставил!!! Второй гол, это просто неразбериха, а дальше уже стало всем понятно...!!! Только еще "Шинни" и "Доуз", что пытались и ВСЕ!!!
Ответить 1
 
rustem Babaev Вчера 22:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 118
Дебилы!!! залейте коробку в Чилике и катайтесь там!!! Эдуард ! почему Хенрик сегодня стоял в воротах? и это Сочи которых рвали 6 3 !!! Эдик ты не тактик тебе просто везет А команда просто показала что они все пижоны! сегодня и не считается что шайба в ворота не шла!!! и не оправдание что типа СКА 4 матча подряд проиграла а мы что хуже итд!Короче Барыс сегодня старался но Болельщики в пролете!!! Вперед в ПО!
Ответить -1
 
Kairat A. Вчера 22:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1257
Обидно, досадно и больно!!! Считаю очень нужное поражение, а то у наших появились словами И.Сталина "головокружения от успехов"!!! Пусть эта неудача хорошенько встряхнет и снова в бой!!! Что-то неладное твориться с нашим капитаном, какой-то "утомленный солнцем" и очень уставшим "выглядет"!!! Мне кажется что Трясунов зять МАУ, иначе ну никак не понятно, за какие заслуги он в составе??? Удачи любимому "Барысу" и Побед!!! Едем дальше...!!!
Ответить 1
 
Heatley Вчера 22:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 531
Вот что значит МОТИВАЦИЯ хк СОЧИ борется за плей офф и выигрывает крупно в гостях второй матч подряд (Автомобилист 1-5 ) а наши парни наверно подумали что уже в плей офф и все можно не играть !!! Настраиваться надо на каждый матч ,сейчас каждый матч как плей офф !!! Тем более дома при родных трибунах !!! Я надеюсь извлекут урок наши парни и тренерский штаб !!! Вперед Барыс и удачи в следующих мачтах !!! Все еще впереди !!! Приветствую Кайрат !!!
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Heatley Вчера 22:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 531
Kairat A.,Привет Кайрат ) Все по делу !!! Мотивация- вот что главное сейчас в таких матчах !!! Сочи борется за ПО и выигрывает второй матч на выезде и крупно выигрывает (Авто 1-5 ) наши парни ничем не хуже ,просто уже решили что попали в плей офф и не надо играть !!! При чем дома при родных трибунах !!! А так надо извлечь урок из этой игры и настроится на следующий матч !!! Вернули Михайлиса с Торпедо не пойму зачем,пареньтам играл ,забивал и т д, у нас опять четвертое звено максимум )лучше бы оттуда канадца защитника забрали,а назад Трясунова отправили бы !!! Вперед Барыс !!!
Ответить 1
 
Бейбут Есмурзин Вчера 22:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 255
Видно что барыс не готовился к этому матчу.
Ответить 0
 
Lapochka Lapulya Вчера 22:04
Статус: Профи
Рейтинг: 351
Вот и первый из них с возгласом "дебилы" ))))
Ответить 0
 
Жомарт Габдуллин Вчера 22:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Не было настроя на игру. Играли вяло, без огонька. Что же, проиграли, идем дальше и настраиваемся на Торпедо.
Ответить 0
 
Марат Сариев Вчера 22:07
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
Эй такырбас, не поставь пожалуйста Трусянова и Липина вместе играть
Ответить 0
 
Lapochka Lapulya Вчера 22:11
Статус: Профи
Рейтинг: 351
Второй пошёл... Ребята, что за привычка оскорблять тренера и игроков после поражений, тогда как после побед поёте им оды. Побед без поражений не бывает. Ну не получится все матчи подряд выигрывать, поражения будут. Но это не повод называть их дебилами.
Ответить -1
 
Kairat A. Вчера 22:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1257
Lapochka Lapulya! Вы конечно правы, что негоже оскорблять игроков и тренеров! Но ведь сегодняшнее поражение, полностью на совести "ТШ" и главного тренера!!! Первое зачем нужно было менять Пулена после "шат-аута", так не делается НИГДЕ!!! Поверьте мне на слово, что я говорю, я живу и дышу хоккеем, меня еще, когда я был совсем маленький разбуди среди ночи и назову состав сборной СССР и великого "ЦСКА" по номерам и по именам! Но это так лирика и отступление!!! Второе зачем нам нужно наигрывать Шалапова, когда есть Лобанов, Каиров и Ибрайбеков??? Он не сильнее их - это точно!!! Зачем в составе не побоюсь вашей критики деревянные Иванов и Трясунов(?), хоть убейте не пойму, когда есть Рымарев, Михайлис,Асетов и т.д.!!! А болельщиков можно понять - это просто эмоции и не больше!!! Ну не любит наши фаны, когда проигрываем заурядной команде,при всем уважении, как политпроект "СОЧИ"!!!
___________
P.S. Оставляю за собой право,быть неправым!
Ответить 3
 
аман жума Вчера 22:20
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Уберите Иванова , Кучина они не игроки , мешок одни ...
Ответить -1
 
Рустам Вчера 22:20
Статус: Профи
Рейтинг: 454
предлагаю Барысу сразу играть в меньшестве, дабы у судей меньше работы было
Ответить 1
 
Allen Tontin Вчера 22:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Бывают в жизни огорчения,карлсон не выручил.,боченский не такой вроде две игры отдыхал,поулена нужно было ставить,сент.пьер накосячил..шайба не идет ,бывает
Ответить 0
 
Lapochka Lapulya Вчера 22:27
Статус: Профи
Рейтинг: 351
Так сложились звёзды )))) Забудем эту игру и готовимся к Торпедо. На сильные клубы Барыс умеет настраиваться, при этом проигрывая Новокузнецку
Ответить 2
 
Heatley Вчера 22:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 531
Lapochka Lapulya , Вы правы ) главное это мотивация и настрой !!! Сочи выигрывают второй матч на выезде при чем крупно (АВТО 1-5) потому как бьются за плей офф и мотивированы )наши парни наверное решили что же дело сделано и просто не настроились на игру и Барыс когда подряд выигрывает потом расслабляется всегда ) так было всегда !!! Вперед Барыс -надеемся что извлекут урок из этой игры и настроятся на следующую нормально !!!
Ответить 1
 
Marat * Вчера 22:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 709
Heatley, Барыс ещё не 100% в плей офф. Как можно расслабляться? Вышли не настроились, не ожидали видимо такого отпора. Ну и тренеры не берут тайм ауты, для того что бы хоть как то перестроиться. В раздевалке одно, а во время игры другое. Так что сегодня не Барыс проиграл Сочи, а Занковец Буцаеву.
Ответить 1
 
Heatley Вчера 23:08
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 531
Marat *, Да Марат я про тоже и написал !!! Дело в мотивации и настрое ) Если Сочи бьется за ПО, то это видно две игры на выезде выиграли !!! Наши парни просто вы правы не настроились и все и тренер не смог мотивировать !!! Насчет тайм аута ,Занковец видеопросмотр брал, а вообще игроки наши играют (некоторые ) сами по себе могут выложиться, могут так себе сыграть !!! Во непонятно что с Боченски -два матча вроде не играл а как то не идет игра у него и вяло как то !!!
Ответить 1
 
Allen Tontin Вчера 22:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Стабильность признак класса команды,умудряются ведь магнитка.,ска,цска вытаскивать безнадежные матчи,вот за такие игры болельщики любят команду
Ответить 0
 
Самархан Абдикулов Вчера 22:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
эх шалдар-ай
Ответить 0
 
Серик Жаксыбаев Вчера 22:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 716
не было сегодня игры, настроя ну и наверно удача тоже забыла сегодня появится. как стало уже закономерностью, после отличных побед, а особенно после сухарей не хочет или не может барыс играть. к сожалению нет второго звена. да и первое уже не в том тонусе: боченски и тем более далман давно выпадают из первой пятерки, а семенов там лишний. быдло к тому же, как показало интервью. бельгибаев нравится. молодец каждую игру старается. панюков практически всегда старается. доус всегда в игре. остальным кажется не важно всегда играть как в последний раз. обычно победный состав не меняют, но сегодня вышел карлсон, но это уже к занковцу, хотя ему кажется все равно. он как раз таки тоже одной игрой живет. хотя наоборот должно. игроки всегда как последний раз, а тренер на перед должен думать.
Ответить 0
 
Сабиночка Макановна Вчера 22:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
ЛИПИНА ТРЯСУНОВА ХУДЯКОВА УБРАТЬ НАДО !!!
Ответить -1
 
Marat * Вчера 22:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 709
Вот что значит хорошая защита у команды. Полностью закрыли Барыску, даже ББД ничего не смогло сделать играя столько в большинстве. Вот у нас нет надёжных защитников, что говорить если Мартен с Панюковым отрабатывают вместо защитников. Трясунов и Иванов в команде совсем не смотрятся). Сухарь у Баруллина, если распечатали бы хотя бы его, то проиграли бы достойно, а так проиграли по всем статьям, особенно в физике. Холодный душ для Барыса, с Торпедо злее будут надеемся.
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Жанибек Сариев Вчера 22:53
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 226
Нет игры смысл где Старченко ремереев это прекрасно Липин иди в филипин
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Сергей Варчук Вчера 22:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 622
Всё, Торпедо, суши клюхи... Барыска - злой! )
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Kazakhstan Вчера 22:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Мне показалось или нет они как будто через не хочу играли
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Lapochka Lapulya Вчера 23:05
Статус: Профи
Рейтинг: 351
Kairat A., согласна, есть в команде игроки, которые не тянут... Я бы даже не удивилась если бы Бочу во время игры перевели во 2-3 звено, переведя в первое Шиннимина например. Но тут бесполезно что-то говорить. Есть тренер, который и определяет состав. Наши комментарии все равно там не читают
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серик Вчера 23:14
Статус: Профи
Рейтинг: 306
играли спя, как следствие ошибки Сен-Пьера, Липина, удаления не вынужденные, и Барулин -это стена, когда стоит он у Барыса всегда проблемы, в тех матчах в ПО с Авангардом, именно Барулин победил Барыс
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Марат Сариев Вчера 23:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
Панюков слишком молод что бы играт 2 звено. а Где Рымеров ? А еще когда Большинство места Бочу Шинимен поставить надо сегодня он хорошо смотрелся а Боча Error and Error
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Marat * Вчера 23:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 709
да не до настрой команды, скорее всего причина поражения! Ведь ломали и Магнитку, и Авангард, и ЦСКА и др. понтанутых топиков. Думали Сочи как и Спартак шапками можно закидать. Те борются за восьмое место, а наши через чур почувствовали себя самоуверенными, сидя на шестом, одна победа Куни и мы на ступеньку ниже. А там и Морячки, и Сибирь, и Назаров зуб точит. Опосян одним словом, так что расслабон для Барыса смерти подобно. А ТШ должен психологический настраивать команду на каждую игру. Особенно в конце регулярки. будь то топовики или аутсайдеры, уважать надо всех, и не стоит не до оценивать никого. Не имеем права, сами на волоске.
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Серик Жансеит Вчера 23:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 85
Вот мне кажется в КХЛ есть кто-то наверху который решает все кому выйгрывать кому проигрывать с одним словом управляет а тренера команда как актеры четко по сценарию.
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rustem Babaev Сегодня 00:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 118
Барыс -Торпедо 2 -4 могу поспорить!
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Lapochka Lapulya Сегодня 00:34
Статус: Профи
Рейтинг: 351
rustem Babaev, победа будет за нами!!! Пусть не в основное время, но свои очки мы возьмем. А ты болей за свое нижегородское Торпедо дальше ))))
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