"Барыс" крупно проиграл "Сочи" и прервал победную серию

Это поражение стало для астанинцев первым в 2017 году.

Хоккеисты "Барыса" проиграли "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 6 января, в Астане и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.

Игроки "Сочи" смогли выйти вперед уже в первом периоде. На 19-й минуте после видеопросмотра была засчитана шайба Ивана Захарчука.

Развить преимущество "Сочи" смог во втором периоде. На 33-й минуте российский клуб снял с игры вратаря, и риск оправдался - вторую шайбу забросил Алексей Пепеляев.

Еще дважды "Сочи" огорчил "Барыс" в заключительном периоде. На 47-й минуте российский клуб воспользовался большинством - красивым броском отметился Андрей Костицын, а на 56-й минуте Юрий Александров отправил шайбу уже в пустые ворота.

Для "Барыса" это поражение стало 23-м в сезоне. Астанинский клуб прервал трехматчевую победную серию. С 68 очками "Барыс" остался на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь "Сочи", одержавший 21-ю победу, набрал 66 баллов и догнал "Витязь", который идет восьмым на Западе.

Следующий матч "Барыс" проведет 8 января на домашней площадке. Игра с "Торпедо" из Нижнего Новгорода начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.