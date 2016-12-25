Форвард "Барыса" Роман Старченко из-за травмы пропустит остаток сезона

На счету игрока 20 очков в 41 матче "регулярки" КХЛ.
Сегодня 09:01
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Роман Старченко. Фото с сайта ХК "Барыс"
Нападающий астанинского "Барыса" Роман Старченко пропустит как минимум остаток сезона в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным официального сайта КХЛ, Старченко переведен в список травмированных по 20 октября 2017 года. Причины и степень повреждений хоккеиста пока неизвестны.
Последний раз Старченко выходил на лед в гостевом матче с владивостокским "Адмиралом" (4:1), состоявшимся 21 декабря. В той встрече он провел на льду больше девяти минут и отметился заброшенной шайбой.
После этого форвард "Барыса" пропустил две домашние игры с челябинским "Трактором" (3:4) и магнитогорским "Металлургом" (5:3).
Все в текущем сезоне КХЛ Старченко сыграл в 41 матче, в которых набрал 20 (11 голов + 9 передач) очков.
Согласно данным официального сайта КХЛ, Старченко переведен в список травмированных по 20 октября 2017 года. Причины и степень повреждений хоккеиста пока неизвестны.
Последний раз Старченко выходил на лед в гостевом матче с владивостокским "Адмиралом" (4:1), состоявшимся 21 декабря. В той встрече он провел на льду больше девяти минут и отметился заброшенной шайбой.
После этого форвард "Барыса" пропустил две домашние игры с челябинским "Трактором" (3:4) и магнитогорским "Металлургом" (5:3).
Все в текущем сезоне КХЛ Старченко сыграл в 41 матче, в которых набрал 20 (11 голов + 9 передач) очков.