"Барыс" подписал канадского нападающего

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 1:1
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 21:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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"Барыс" подписал канадского нападающего

25-летний форвард в 2014 году играл в НХЛ.

19 Комментариев
Фото с сайта zimbio.com
Фото с сайта zimbio.com
Астанинский "Барыс" подписал канадского форварда Брендана Шиннимина, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Односторонний контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне 25-летний нападающий набрал девять очков (две шайбы и семь передач) в 12 матчах за "Лангнау Тайгерс" в чемпионате Швейцарии.

Ранее Шиннимин выступал в составе команд АХЛ "Портланд Пиратс" и "Спрингфилд Фалконс". В НХЛ играл за "Аризону", за которую провел 12 матчей и набрал одно очко в 2014 году.
Просмотров: 3412  Комментариев: 19
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Комментарии

 
 
Fater Сегодня 08:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 997
Вау, наконец то, пацан то шустрый и молодой, и главное забивать может и заднюю не включает и может постоять за себя и товарища, такой игрок нам нужен. Велком Брендан в Барыс!!!
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Седой из Астаны Сегодня 09:29
Статус: Профи
Рейтинг: 372
Хорошее усиление однозначно! Ждём пользы!
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Fankz Сегодня 09:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3375
Боченски БрендОн, а почему Шиннимин,БрендАн?
Ну а так, welcome)
Ответить -1
 
K0rd Сегодня 10:27
Статус: Профи
Рейтинг: 308
Защитник нужен
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Санек Васильев Сегодня 10:59
Статус: Профи
Рейтинг: 350
K0rd, И не один, а как минимум пару
Ответить 1
 
Рустам Даханов Сегодня 11:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 198
Тренер нужен
Ответить 2
 
Сахи Шегебаев Сегодня 13:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 186
Рустам Даханов, осы әңгімеге мен де келісемін.
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Heatley Сегодня 11:32
Статус: Профи
Рейтинг: 428
Новость хорошая , в последний день ДЕДЛАЙНА подписали наконец то ) Еще защитник нужен и тоже канадец и силовой,может еще подпишут -вроде в 24-00 по Москве кончается ДЕДЛАЙН , молодой нападающий это хорошо и то что канадец тоже -у нас в БАРЫСЕ такие приживаются ) скорее всего к СЕН-ПЬЕРУ и ТРИВИНО его поставят -будет еще одна тройка северо американская !!! Удачи ему в БАРЫСЕ !!!
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Рустем Бабаев Сегодня 11:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Ландина дайте!
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Fater Сегодня 11:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 997
Нам бы ещё защитника и тогда можно было бы менеджменту сказать респект...
Ответить -2
 
Любаша ... Сегодня 12:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 118
Хорошо что хоть его подписали. Прошла инфа что сын Антропова играет уже прилично. Можно было бы его посмотреть и в сборную подтянуть.
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prymypyl Сегодня 12:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1408
Fater
Ну не знаю с чего вы решили он хороший игрок только из за возраста.Играл за обычную команду в не сильном чемпионате.Не смог заиграть в нхл и даже в ахл не понятный трансфер.Это как коробка с сюрпризом оберта красивая а что внутри неизвестно.Впрочем Занковец любит работать с североамериканцами.По мне так могли бы и раскошелиться на действительно хороших игроков-легионеров раз уж отошли от поставленной ранее цели играть казахстанцами.Набирать разный шлак и смотреть а вдруг заиграет ключевое слово вдруг не выход в данном конкретном случае.
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Бегалы Шахабаев Сегодня 13:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 186
Нам надо этого http://extremeforlive.livejournal.com/629915.html (Иранский ХАЛК) )))))))))))
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Бегалы Шахабаев Сегодня 13:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 186
Иранского Халка на ворота надо ставить )))))))
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GGG Сегодня 14:22
Статус: Профи
Рейтинг: 380
Интересно,в какую 5-ку его поставят?
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Marat * Сегодня 14:26
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 661
да, вернули бы Ландина, было бы здорово. Как они вышли на этого малого, левый крайний. Надеюсь нормальный хоккеист. Ну вообще то канадец, и этим всё сказано)
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Жомарт Габдуллин Сегодня 14:27
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Мало было легионеров, еще одного подписали. Куда не глянь, одни иностранцы. Куда катимся ради плей-офф?? Решаем задачи по свойски-сиюминутно!! Ну и где казахстанский хоккей?? Эти иностранцы что-ли?? Не Барыс, а фигня получается.
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Ерлан Сейтхалиев Сегодня 14:37
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Ландина и Хедмана
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Marat * Сегодня 14:50
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 661
А был ли он вообще, казахстанский хоккей? Чего серьёзного мы добились за всё существование казахстанского хоккея? Чего серьёзного добился Барыс? Если говорить о казахстанском хоккее, первое что приходит на ум это Торпедо Усть-Каменогорское, там есть хотя бы своя история, игроки которые добились чего то. Барыс больше относится к коммерческому проекту, много бабла, возможность играть в КХЛ, поэтому и напичкан игроками сборной, и легионеров берут для того, что бы наши рукожопы хотя бы чему то учились, чего то добились. Сейчас идёт регулярка, задача клуба попасть в плей офф, нет гарантии что попадём с таким составом, поэтому делают усиление. А когда придёт время собрать сборную, соберут игроков Барыса и Торпедо, и пусть показывают себя там, чего они стоят. А собирают сборную раз в год, на недельку, и всё. А всё остальное время команды играют в регулярках в КХЛ, ВХЛ, ОЧРК, и решают свои клубные задачи. Что касается молодёжь, в команде такая конкуренция, что даже не выдерживают опытные игроки как Талгат, Рымарев и др. Но те кто из молодых хочет играть, они стараются закрепиться, Бельгибаев, Панюков, Гренц. если человек хочет и есть желание, он и будет старться и добиваться. И именно с такими игроками, сборная будет по мощнее в будущем.
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