"Барыс" подписал канадского нападающего

25-летний форвард в 2014 году играл в НХЛ.
Сегодня 07:20
19 Комментариев
Фото с сайта zimbio.com
Астанинский "Барыс" подписал канадского форварда Брендана Шиннимина, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Односторонний контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.
В этом сезоне 25-летний нападающий набрал девять очков (две шайбы и семь передач) в 12 матчах за "Лангнау Тайгерс" в чемпионате Швейцарии.
Ранее Шиннимин выступал в составе команд АХЛ "Портланд Пиратс" и "Спрингфилд Фалконс". В НХЛ играл за "Аризону", за которую провел 12 матчей и набрал одно очко в 2014 году.
Односторонний контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.
В этом сезоне 25-летний нападающий набрал девять очков (две шайбы и семь передач) в 12 матчах за "Лангнау Тайгерс" в чемпионате Швейцарии.
Ранее Шиннимин выступал в составе команд АХЛ "Портланд Пиратс" и "Спрингфилд Фалконс". В НХЛ играл за "Аризону", за которую провел 12 матчей и набрал одно очко в 2014 году.