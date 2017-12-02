Экс-тренер "Тобола" Евдокимов оценил уровень КПЛ и назвал способных заиграть в России казахстанских футболистов

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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 0:3
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Салават Юлаев Динамо М 3:2 ОТ
Ак Барс Динамо Мн 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 3:5
Астана Иртыш 1:8
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
Азербайджан Россия 3:4
Иран Казахстан 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Солапур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Хабибулина Палха, Ву 2:0
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Бенфика Базель 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
ЦСКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
СКА-Нева Сарыарка 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
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Алтай-Торпедо Иртыш
Алтай-Торпедо Иртыш
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Казахстан (U-20) Латвия (U-20) 18:00
Франция (U-20) Венгрия (U-20) 23:55
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Истанбул ББ Брага 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Самсун Джаник Астана Тайгерс 14:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Жетысу Шахтер
Кайрат Окжетпес
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Сваев Эргашев
Калицкий Алырзаев
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Айша-Биби Диана 21:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Павлодар Буревестник
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Атырау Мангыстау
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Экс-тренер "Тобола" Евдокимов оценил уровень КПЛ и назвал способных заиграть в России казахстанских футболистов

При российском специалисте костанайцы провели 15 матчей и заняли пятое место.

Ербол Каиров Ербол Каиров Ербол Каиров

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Роберт Евдокимов. Фото с сайта ФК "Тобол"
Роберт Евдокимов. Фото с сайта ФК "Тобол"

Экс-наставник костанайского "Тобола" россиянин Роберт Евдокимов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем периоде работы в Казахстане, оценил инфраструктуру премьер-лиги и назвал лучшего голкипера.

- Роберт Геннадьевич, чем сейчас занимаетесь?
- На данный момент нахожусь дома, в Набережных Челнах. Отдыхаю.

- В СМИ на днях проходила информация о том, что Вы ведете переговоры с павлодарским "Иртышом". Насколько она верна?
- Нет, никаких переговоров в Казахстане я не вел. Не знаю, откуда пошел этот слух.

- 30 ноября завершился Ваш контракт с костанайским клубом. Был ли разговор с руководством области на предмет его продления?
- Перед тем, как принять команду, мы договорились, что подписываем контракт до 30 ноября. По окончанию сезона, если все будет нормально, садимся на стол переговоров и обсуждаем дальнейшее сотрудничество. Так как никаких переговоров после окончания сезона не было, то, как я и заметил на своей последней пресс-конференции, тяжело будет в такой ситуации работать. Ведь для успешного выступления в будущем нам нужно уже сейчас обсуждать ситуацию с футболистами - с кем продлевать контракт, а с кем - нет. Также немаловажно, какие задачи будут стоять перед нами в будущем сезоне, какие условия будут созданы, и прочее. Эта неопределенность - она настораживает.

- При Вас "Тобол" провел 15 матчей - шесть побед и четыре ничьих. Также у Вас была серия из нескольких поражений. Что пошло не так?
- Изначально стояла задача - занять четвертое место, которое позволяет в будущем сезоне выступать в еврокубках. Приехав в июле, я узнал, что с восемью футболистами были расторгнуты соглашения. Четверо из них - казахстанцы, действующие игроки сборной либо кандидаты: Дмитренко, Жангылышбай, Малый и Тагыберген. Плюс к ним добавим еще легионеров. Зимой я видел "Тобол" на сборах. Признаться, команда мне понравилась. Когда меня пригласили в Костанай, я думал, что еду в эту команду, а по приезду понял, что это не совсем так. Из тех, кто пополнил команду в летнее трансферное окно, выделю Нику Квеквескири и Ванче Шикова. Хорошо выглядел и кандидат в национальную сборную Дидар Жалмукан. Также, несмотря на травмы, нам здорово помог Нурбол Жумаскалиев. Недаром он в Костанае считается звездой, забил кучу голов. Человеческие качества Нурбола - на высшем уровне. Неважно, сидит он на скамейке или же играет - тренировался Жумаскалиев лучше всех.

Неприятным сюрпризом, конечно, стало то, что команда потеряла ряд ключевых футболистов. Когда получали травмы наши ведущие защитники, их, по сути, заменить было некем. Пожалуй, по этим причинам мы и не выполнили поставленную задачу, хотя были очень близки к ней. С другой стороны, команда дважды обыграла своего главного конкурента - "Иртыш". Вообще, считаю, что, если команда играла без потерь, это на поле смотрелось очень неплохо. Правда, такое случалось редко. Частые травмы ведущих футболистов нас подвели. Отсутствие конкуренции за место в составе в какой-то мере и помешало проявить себя "Тоболу" во второй половине сезона.

- То есть приходя туда, Вы не знали, что "Тобол" фактически называют фарм-клубом "Астаны"?
- Конечно, я догадывался, ведь какая-то информация до нас доходила в Россию. Но то, что в середине сезона можно забрать ведущих футболистов… Ведь и легионеры в "Тобол" приехали отнюдь не высокого качества. На мой взгляд, Аздрен Лулаку и Эгон Вух - не самые сильные футболисты. Ничем не лучше местных исполнителей. Туда же можно отнести и Амира Бекича.

- Это плохо, что Вы, приехав незадолго до закрытия трансферного окна, фактически не имели возможность пригласить "своих" футболистов из российского чемпионата?
- Ну не то что бы плохо, потому что я приехал 7 июля, а 10 числа окно закрывалось. Но, повторюсь, был удивлен ситуацией, которая сложилась с футболистами моей команды. Что ж поделать, контракт-то я уже подписал. Работали в имеющихся условиях. И старались выполнять свою работу качественно. В концовке сезона качество игры заметно улучшилось, и футболисты стали друг друга лучше чувствовать. Оставалось только зимой усилить ряд позиций вместо тех иностранцев, про которых я говорил, и идти вперед.

- В последних матчах на "Центральном" в Костанае болельщиков было заметно больше.
- Как я и говорил, команда постепенно прогрессировала, и задачу свою мы практически выполнили. Не хватило каких-то двадцати секунд. Сделали все, что могли. Условия для нас были созданы хорошие - реконструировали стадион, база в Костанае в отличном состоянии, да и аким области всегда интересовался делами команды.

- В "Тоболе" работали многие российские специалисты. Это Владимир Пачко, Сергей Петренко, Равиль Сабитов, Вячеслав Грозный, который в России считается своим, ОмариТетрадзе… С кем-то из них советовались перед приездом в Костанай?
- Никому из них не звонил, хотя Тетрадзе - мой хороший знакомый. Два дня думал над предложением "Тобола", собрал более подробную информацию о команде. Заинтересовала возможность выступать в будущем сезоне в еврокубках. Однако, приехав туда, понял, что на самом деле все обстоит иначе. Тем не менее, "Тобол" мне понравился. И персонал там подобрался отличный. Пользуясь случаем, хочу передать людям, работающим в клубе, слова благодарности.

- Какие отношения у Вас с акимом области? Была информация, что, не добившись встречи с ним, вы улетели домой.
- Никаких разговоров с акимом ни во время, ни после окончания сезона у меня не было. Однако я знал, что руководство области делало все, чтобы команда думала только о футболе. Что касается разговоров о своем будущем, то я контактировал лишь с директором и со спортивным директором клуба.

- Сам уровень казахстанского чемпионата как оцените? Понятно, что с российским не сравнить, но тем не менее…
- Инфраструктура заметно отстает даже от ФНЛ. Я живу в Набережных Челнах. На местном стадионе, где выступает команда второй лиги чемпионата России, для зрителей созданы куда более комфортные условия. Меня очень сильно удивили некоторые стадионы в Казахстане. Не буду говорить какие, но раздевалки в них - это какая-то разруха. Однако я бы выделил "Астану" и "Кайрат". Особенно приятно наблюдать, как столичная команда бьется за выход в плей-офф Лиги Европы. Дважды общался со Станимиром Стойловым. Считаю его сильным специалистом. Для "Кайрата" также делается очень многое. Думаю, со временем они тоже будут выступать в основной стадии еврокубковых турниров. Если говорить о других командах, нужно создавать условия, поднимать общий уровень молодых футболистов.

- Говорят, что казахстанский чемпионат держится только на легионерах.
- В каждой команде по восемь легионеров, из которых шесть выходят на поле. И все же, меня очень удивили местные игроки: Дмитрий Мирошниченко, Алексей Щеткин и Альмир Мухутдинов. Туда же отнесу и Нурбола Жумаскалиева. На мой взгляд, Щеткин мог бы выступать и в российской премьер-лиге. Пока весь свой потенциал парень не реализовал, несмотря на то, что хорошо тренируется и имеет отличные человеческие качества. Может быть, ему нужно попасть в свою команду либо найти своего тренера. Приятно удивил меня и Жасулан Молдакараев, который забил пять мячей в чемпионате. Не сказал бы, что легионеры играют огромную роль в жизни ваших клубов, но какая-то правда в этих словах все же есть. Любая команда держится на легионерах. У нас это Кассай и Шиков.

- Дмитро Непогодова активно сватают в сборную Казахстана. Сам голкипер говорит, что у него имеются казахстанские корни. На Ваш взгляд, мог бы он выступать на международном уровне?
- На мой взгляд, это сильнейший вратарь в казахстанском чемпионате. Это не потому, что Непогодов играл в моей команде, а по объективным причинам. Он здорово играет на выходах, прекрасно орудует ногами. И сам Дмитро - позитивный человек. Думаю, если он примет казахстанское гражданство, это будет усилением для сборной.

- Вы затронули тему премьер-лиги России. Кто еще, помимо Щеткина, мог бы уехать туда?
- Мне понравились многие игроки, выступающие в ведущих клубах Казахстана - в "Астане" и "Кайрате", а в особенности Дмитрий Шомко. Он выделяется и в матчах Лиги Европы. На мой взгляд, Шомко мог бы играть в российском чемпионате.

- В топовых клубах?
- Сложно сказать, но свой высокий уровень Дмитрий доказывает в каждом матче. Также, несмотря на вылет из премьер-лиги, мне понравились ряд молодых футболистов из "Тараза". Они могли бы в будущем вырасти в хороших мастеров.

- Уже решили, чем будете заниматься в ближайшее время?
- Съездим с супругой в теплые края. А затем по приезду буду заниматься тем, чем обычно занимается безработный тренер - искать варианты. Возможно поеду на стажировку в европейский клуб.

- В какой хотелось бы?
- Поеду туда, куда получится. Любая стажировка будет полезна для меня. Возможно, поеду на сборы в Турцию и ознакомлюсь с тренировочным процессом российских и казахстанских клубов.

- Я так понимаю, для казахстанских клубов вы открыты для предложения?
- Я в принципе открыт для любых предложений. Главное, чтобы ставились соответствующие задачи.

- Вопросов у меня нет. Может быть, сами что-то добавите?
- Пожалуй, выражу лишь слова благодарности команде, с которой я работал и акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову.

В материале использованы фото с сайтов ФК "Тобол" и ФК "Иртыш"

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