Экс-тренер "Тобола" Евдокимов оценил уровень КПЛ и назвал способных заиграть в России казахстанских футболистов

При российском специалисте костанайцы провели 15 матчей и заняли пятое место.

Экс-наставник костанайского "Тобола" россиянин Роберт Евдокимов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем периоде работы в Казахстане, оценил инфраструктуру премьер-лиги и назвал лучшего голкипера.

- Роберт Геннадьевич, чем сейчас занимаетесь?

- На данный момент нахожусь дома, в Набережных Челнах. Отдыхаю.

- В СМИ на днях проходила информация о том, что Вы ведете переговоры с павлодарским "Иртышом". Насколько она верна?

- Нет, никаких переговоров в Казахстане я не вел. Не знаю, откуда пошел этот слух.

- 30 ноября завершился Ваш контракт с костанайским клубом. Был ли разговор с руководством области на предмет его продления?

- Перед тем, как принять команду, мы договорились, что подписываем контракт до 30 ноября. По окончанию сезона, если все будет нормально, садимся на стол переговоров и обсуждаем дальнейшее сотрудничество. Так как никаких переговоров после окончания сезона не было, то, как я и заметил на своей последней пресс-конференции, тяжело будет в такой ситуации работать. Ведь для успешного выступления в будущем нам нужно уже сейчас обсуждать ситуацию с футболистами - с кем продлевать контракт, а с кем - нет. Также немаловажно, какие задачи будут стоять перед нами в будущем сезоне, какие условия будут созданы, и прочее. Эта неопределенность - она настораживает.

- При Вас "Тобол" провел 15 матчей - шесть побед и четыре ничьих. Также у Вас была серия из нескольких поражений. Что пошло не так?

- Изначально стояла задача - занять четвертое место, которое позволяет в будущем сезоне выступать в еврокубках. Приехав в июле, я узнал, что с восемью футболистами были расторгнуты соглашения. Четверо из них - казахстанцы, действующие игроки сборной либо кандидаты: Дмитренко, Жангылышбай, Малый и Тагыберген. Плюс к ним добавим еще легионеров. Зимой я видел "Тобол" на сборах. Признаться, команда мне понравилась. Когда меня пригласили в Костанай, я думал, что еду в эту команду, а по приезду понял, что это не совсем так. Из тех, кто пополнил команду в летнее трансферное окно, выделю Нику Квеквескири и Ванче Шикова. Хорошо выглядел и кандидат в национальную сборную Дидар Жалмукан. Также, несмотря на травмы, нам здорово помог Нурбол Жумаскалиев. Недаром он в Костанае считается звездой, забил кучу голов. Человеческие качества Нурбола - на высшем уровне. Неважно, сидит он на скамейке или же играет - тренировался Жумаскалиев лучше всех.

Неприятным сюрпризом, конечно, стало то, что команда потеряла ряд ключевых футболистов. Когда получали травмы наши ведущие защитники, их, по сути, заменить было некем. Пожалуй, по этим причинам мы и не выполнили поставленную задачу, хотя были очень близки к ней. С другой стороны, команда дважды обыграла своего главного конкурента - "Иртыш". Вообще, считаю, что, если команда играла без потерь, это на поле смотрелось очень неплохо. Правда, такое случалось редко. Частые травмы ведущих футболистов нас подвели. Отсутствие конкуренции за место в составе в какой-то мере и помешало проявить себя "Тоболу" во второй половине сезона.

- То есть приходя туда, Вы не знали, что "Тобол" фактически называют фарм-клубом "Астаны"?

- Конечно, я догадывался, ведь какая-то информация до нас доходила в Россию. Но то, что в середине сезона можно забрать ведущих футболистов… Ведь и легионеры в "Тобол" приехали отнюдь не высокого качества. На мой взгляд, Аздрен Лулаку и Эгон Вух - не самые сильные футболисты. Ничем не лучше местных исполнителей. Туда же можно отнести и Амира Бекича.

- Это плохо, что Вы, приехав незадолго до закрытия трансферного окна, фактически не имели возможность пригласить "своих" футболистов из российского чемпионата?

- Ну не то что бы плохо, потому что я приехал 7 июля, а 10 числа окно закрывалось. Но, повторюсь, был удивлен ситуацией, которая сложилась с футболистами моей команды. Что ж поделать, контракт-то я уже подписал. Работали в имеющихся условиях. И старались выполнять свою работу качественно. В концовке сезона качество игры заметно улучшилось, и футболисты стали друг друга лучше чувствовать. Оставалось только зимой усилить ряд позиций вместо тех иностранцев, про которых я говорил, и идти вперед.

- В последних матчах на "Центральном" в Костанае болельщиков было заметно больше.

- Как я и говорил, команда постепенно прогрессировала, и задачу свою мы практически выполнили. Не хватило каких-то двадцати секунд. Сделали все, что могли. Условия для нас были созданы хорошие - реконструировали стадион, база в Костанае в отличном состоянии, да и аким области всегда интересовался делами команды.

- В "Тоболе" работали многие российские специалисты. Это Владимир Пачко, Сергей Петренко, Равиль Сабитов, Вячеслав Грозный, который в России считается своим, ОмариТетрадзе… С кем-то из них советовались перед приездом в Костанай?

- Никому из них не звонил, хотя Тетрадзе - мой хороший знакомый. Два дня думал над предложением "Тобола", собрал более подробную информацию о команде. Заинтересовала возможность выступать в будущем сезоне в еврокубках. Однако, приехав туда, понял, что на самом деле все обстоит иначе. Тем не менее, "Тобол" мне понравился. И персонал там подобрался отличный. Пользуясь случаем, хочу передать людям, работающим в клубе, слова благодарности.

- Какие отношения у Вас с акимом области? Была информация, что, не добившись встречи с ним, вы улетели домой.

- Никаких разговоров с акимом ни во время, ни после окончания сезона у меня не было. Однако я знал, что руководство области делало все, чтобы команда думала только о футболе. Что касается разговоров о своем будущем, то я контактировал лишь с директором и со спортивным директором клуба.

- Сам уровень казахстанского чемпионата как оцените? Понятно, что с российским не сравнить, но тем не менее…

- Инфраструктура заметно отстает даже от ФНЛ. Я живу в Набережных Челнах. На местном стадионе, где выступает команда второй лиги чемпионата России, для зрителей созданы куда более комфортные условия. Меня очень сильно удивили некоторые стадионы в Казахстане. Не буду говорить какие, но раздевалки в них - это какая-то разруха. Однако я бы выделил "Астану" и "Кайрат". Особенно приятно наблюдать, как столичная команда бьется за выход в плей-офф Лиги Европы. Дважды общался со Станимиром Стойловым. Считаю его сильным специалистом. Для "Кайрата" также делается очень многое. Думаю, со временем они тоже будут выступать в основной стадии еврокубковых турниров. Если говорить о других командах, нужно создавать условия, поднимать общий уровень молодых футболистов.

- Говорят, что казахстанский чемпионат держится только на легионерах.

- В каждой команде по восемь легионеров, из которых шесть выходят на поле. И все же, меня очень удивили местные игроки: Дмитрий Мирошниченко, Алексей Щеткин и Альмир Мухутдинов. Туда же отнесу и Нурбола Жумаскалиева. На мой взгляд, Щеткин мог бы выступать и в российской премьер-лиге. Пока весь свой потенциал парень не реализовал, несмотря на то, что хорошо тренируется и имеет отличные человеческие качества. Может быть, ему нужно попасть в свою команду либо найти своего тренера. Приятно удивил меня и Жасулан Молдакараев, который забил пять мячей в чемпионате. Не сказал бы, что легионеры играют огромную роль в жизни ваших клубов, но какая-то правда в этих словах все же есть. Любая команда держится на легионерах. У нас это Кассай и Шиков.

- Дмитро Непогодова активно сватают в сборную Казахстана. Сам голкипер говорит, что у него имеются казахстанские корни. На Ваш взгляд, мог бы он выступать на международном уровне?

- На мой взгляд, это сильнейший вратарь в казахстанском чемпионате. Это не потому, что Непогодов играл в моей команде, а по объективным причинам. Он здорово играет на выходах, прекрасно орудует ногами. И сам Дмитро - позитивный человек. Думаю, если он примет казахстанское гражданство, это будет усилением для сборной.

- Вы затронули тему премьер-лиги России. Кто еще, помимо Щеткина, мог бы уехать туда?

- Мне понравились многие игроки, выступающие в ведущих клубах Казахстана - в "Астане" и "Кайрате", а в особенности Дмитрий Шомко. Он выделяется и в матчах Лиги Европы. На мой взгляд, Шомко мог бы играть в российском чемпионате.

- В топовых клубах?

- Сложно сказать, но свой высокий уровень Дмитрий доказывает в каждом матче. Также, несмотря на вылет из премьер-лиги, мне понравились ряд молодых футболистов из "Тараза". Они могли бы в будущем вырасти в хороших мастеров.

- Уже решили, чем будете заниматься в ближайшее время?

- Съездим с супругой в теплые края. А затем по приезду буду заниматься тем, чем обычно занимается безработный тренер - искать варианты. Возможно поеду на стажировку в европейский клуб.

- В какой хотелось бы?

- Поеду туда, куда получится. Любая стажировка будет полезна для меня. Возможно, поеду на сборы в Турцию и ознакомлюсь с тренировочным процессом российских и казахстанских клубов.

- Я так понимаю, для казахстанских клубов вы открыты для предложения?

- Я в принципе открыт для любых предложений. Главное, чтобы ставились соответствующие задачи.

- Вопросов у меня нет. Может быть, сами что-то добавите?

- Пожалуй, выражу лишь слова благодарности команде, с которой я работал и акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову.

В материале использованы фото с сайтов ФК "Тобол" и ФК "Иртыш"