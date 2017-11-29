Эксперт рассказал о долгах "Актобе" и ситуации с главным тренером Владимиром Мухановым

Высказался и гендиректор клуба.

Спортивный функционер из Актобе Николай Иванов в интервью Vesti.kz высказал свое мнение о ситуации в одноименном футбольном клубе, который в прошедшем сезоне занял девятое место в казахстанской премьер-лиге.



- У "Актобе" начали образовываться долги еще в чемпионский сезон, начиная с 2013 года. Сейчас этих долгов накопилось столько, что даже не ведется их учет клубом. Нынешний генеральный директор Максат Тюмалиев не знает, сколько и кому должен "Актобе". Все выясняется по факту, то есть с заявлений об этом со стороны футболистов. Ходит даже такая байка, что часть документации по долгам была уничтожена прежними руководителями. Ситуация сама по себе печальная, а все из-за того, что все было отдано на откуп клубному руководителю.



Хотя нужно более четко выстраивать вертикаль управления клубом. Неправильно отдавать весь бюджет на усмотрение одного генерального директора, как это было в прошлом году с Дмитрием Васильевым. После него пришел Максат Тюмалиев, не имевший никакого отношения к футболу раньше. При этом также тратил деньги по своему усмотрению. В итоге, средств не хватило на закрытие нынешнего сезона, футболисты оказались нерассчитанными. Почему? Человек неправильно все спланировал, - рассказал Иванов.



- Если не ошибаюсь, бюджет "Актобе" был в районе 2,5 миллиарда тенге.



- Где-то так, точные цифры знает аким области и облфинуправление, но весь бюджет был освоен при образовавшихся долгах. Проблема еще в том, что к долгам предыдущих лет добавились нынешние. На мой взгляд, из этой долговой ямы необходимо все равно выбираться, ведь они никуда не денутся.



В то же время нужен команде человек, который будет вести контроль за деньгами. Обычно госбюджетное финансирование контролируется счетной палатой, ревизионной комиссией маслихата и так далее. А кто контролирует бюджетные деньги в футболе - непонятно. По мне, в футбольных клубах следует ежегодно проводить аудит, при надобности открывать уголовные дела, потому что это бюджетные деньги. Предыдущие дела в отношении Дмитрия Васильева должны были стать показательными. Но, видимо, для нынешнего руководителя клуба они не стали уроком.



- Как думаете, почему федерация никак на это не реагирует?



- Она реагирует, когда приходит соответствующее письмо из ФИФА. Между тем, футболисты продолжают судиться с клубом. Удивительно, что контрактные обязательства не соблюдались в полной мере. Повторюсь, надо возвращать долги.



Кстати, на декабрь 2015 года было официально озвучено акимом области об убытках "Актобе" в 500 миллионов тенге. Если к этим цифрам приплюсовать долги за предыдущие и последующие годы, получится серьезная задолженность. Во избежании подобной ситуации и необходимо выстраивать вертикальную схему управления клубом в виде наблюдательного или попечительского совета, аудита и полной отчетности всех расходов.



- Как обстоит ситуация с главным тренером Владимиром Мухановым?



- Насколько мне известно, Муханов намерен полностью отработать свой контракт, рассчитанный до конца 2018 года. Правда, сейчас поступает разная информация о переговорах с тем или иным новым тренером. Откровенно говоря, неправильно вести переговоры на стороне при действующем соглашении с нынешним наставником. Другое дело, если бы официально с ним расторгли контракт и приступили к поискам нового специалиста.



А так - представляете, какие чувства сейчас испытывает Муханов? Следует цивилизованным путем решать такие вопросы. К тому же, в этом году бюджетные средства были потрачены на два тренерских состава. Кроме того, пачками менялись легионеры, а за девятого в заявке пришлось дополнительно платить. За все это должно быть ответственно руководство клуба, но ответственности так и не понесло.



- Насколько правда, что Игоря Рахаева руководству клуба рекомендовал тренер футзальной команды "Актобе" Олег Солодовник?



- Думаю, почти так и было. Надо понимать, что Максат Тюмалиев несведущий в футболе человек, он больше футзальный менеджер, поэтому на первых порах ему подсказывали.



- Похоже, при нынешней ситуации болельщикам не стоит ждать от футбольного клуба "Актобе" улучшения результатов в следующем сезоне.



- Возможно, если продолжат строить команду с нуля. Но знаете, что меня насторожило за последние два дня? Информационная атака, организованная на Муханова в социальных сетях. Нетрудно догадаться, с чей подачи это делается. Возможно, его прессуют с той целью, чтобы под давлением он сам подал в отставку. Но Муханов - человек опытный, один раз уже написал заявление, о чем, наверняка, сожалел. Теперь, видимо, будет стоять на своем, а именно на работе до истечения срока контракта. Мне кажется, организовывать такую травлю - последнее дело.



Я патриот своего города, здесь я родился, здесь я живу, поэтому мне небезразлична судьба клуба. Надо как-то выправлять положение, в противном случае никогда не выберемся из долговой ямы. Многоуровневый контроль требуется установить в клубе. Нельзя совершать ошибки за счет бюджетных денег.



Аким области понимает всю сложность проблемы. Надеюсь, найдутся пути ее разрешения. Со своей стороны мы можем этому содействовать в меру своих возможностей.



С другой стороны, мы за свои жизненные поступки несем персональную ответственность, так почему руководство клуба не должно нести ответственность за растрату народных денег?



Между тем, данную ситуацию корреспондент Vesti.kz попросил прокомментировать ФК "Актобе". По словам генерального директора клуба Максата Тюмалиева, претензии Иванова носят необоснованный характер.







- Не совсем понятно, почему вопросы бюджета клуба, а также долгов клуба задаются человеку совершенно постороннему для ФК "Актобе". Например, по вопросу того же Игоря Рахаева. Если господин Иванов считает, что на Украине всего десять тренеров и все они друг с другом знакомы, то это не так. Игорь Рахаев совершенно никак не связан с Олегом Солодовником.



Если обсуждать, что кто-то устраивает травлю Владимира Муханова, то и здесь господину Иванову сперва нужно разобраться, кто распространяет эти слухи. Об этом пишут простые болельщики, фанаты. Они все имеют право высказать свое мнение. Скажу так, если с Владимир Васильевичем будет расторгнут трудовой договор, то он об этом узнает первым непосредственно в прямом разговоре со мной. А то, что каждый может высказаться за, или против, согласен. Но непосредственно говоря про Иванова, повторюсь, человек совсем не имеет никакого отношения к ФК "Актобе".



В моем понимании, после 15 лет работы в мини-футбольном клубе, человек, который "болеет" за футбол или футзал, должен был сделать что-то полезное для их развития. Поднимать сейчас разговоры о футзале, о его развитии только по тому, что в футзале появились деньги, на мой взгляд, не совсем корректно. Если же он говорит, что как "ветеран спорта" переживает за судьбу футзала или ФК "Актобе", пожалуйста, двери клуба всегда открыты.



Десятки ветеранов, те же Анатолий Побирский, Юрий Ким, Владимир Бегунов, которые представляют различные общества ветеранов футбола, к нам приходят. Где-то критикуют, где-то делятся своим мнением. Но идет постоянный диалог, мы поддерживаем связь. Те, кто действительно переживает за клуб, придут, поделятся мнением, расскажут что-то свое, а не будут заниматься самопиаром, - сказал Тюмалиев.



Напомним, в разное время претензии к "Актобе" по долгам выдвигали такие футболисты, как Сергей Ковальчук, Алексей Антонов, Неманья Николич, Маркос Пиззелли, Асхат Тагыберген, Чиприан Дяк и другие. В минувшем сезоне в премьер-лиге актюбинский клуб финишировал на девятом месте.