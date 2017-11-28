"Астана" может отдать Зайнутдинова и Перцуха в аренду

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 1:1
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Бисвас Ания, Конг 2:1
Гринчишина Бхатья 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе 5:2
Жетысу Аят 14:00
Кайрат Актобе 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Бенфика Базель 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
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Локомотив Пл Верея 21:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
Маяк Акжайык 19:00
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 14:00
Кайрат Актобе 20:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Азербайджан Казахстан
Иран Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Астана" может отдать Зайнутдинова и Перцуха в аренду

Скорее всего футболисты продолжат выступления в "Тоболе".

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6 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"

Два новичка "Астаны" могут продолжить свои карьеры в других клубах премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Речь идет о полузащитниках Юрие Перцухе и Бахтиере Зайнутдинове, перешедших на днях из "Акжайыка" и "Тараза" соответственно.

Оба футболиста примут участие в учебно-тренировочных сборах в зимнее межсезонье, а перед началом нового сезона ввиду высокой конкуренции за место в основном составе будут отданы в аренду.

Скорее всего, оба игрока будут защищать цвета костанайского "Тобола", в котором по ходу ушедшего сезона выступали другие футболисты "Астаны": Аздрен Лулаку, Джордже Деспотович, Сергей Малый и ряд других игроков.

В уходящем сезоне за "Акжайык" Юрий Перцух провел 26 игр, из них в двадцати случаях выходил в стартовом составе. Забил два гола и отдал три результативные передачи, заработав пять предупреждений.

Что касается Зайнутдинова, то Бахтиер провел за "Тараз" 27 матчей. 24 раза выходил в основном составе, забил семь мячей и отдал три результативные передачи при одном заработанном предупреждении.

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
TROLLJEGEREN Вчера 23:21
Статус: Профи
Рейтинг: 478
Сообщает корреспондент вести.кз... Все ясно. Очередное голословное утверждение, чисто для разведения срача... Сейчас подскочат тролли...
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Марат Токтаев Вчера 23:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 117
Не успели прийти, и уже в аренду, знаю, в Тобол.
Ответить 1
 
Darkhan Вчера 23:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 698
Тобол фарм клуб Астаны?
Ответить 2
 
Алтай Калимов Вчера 23:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2096
Darkhan,да
Ответить 2
 
Алтай Калимов Вчера 23:47
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2096
Когда их подписали, я сказал что губитель молодых фк астана отправит их в аренду.
Ответить 2
 
ККК Сегодня 00:18
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
асхана как цска стал, всех молодых и перспективных к себе забирает... Для лавки или для аренды.
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