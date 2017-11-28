"Астана" может отдать Зайнутдинова и Перцуха в аренду

Скорее всего футболисты продолжат выступления в "Тоболе".
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Два новичка "Астаны" могут продолжить свои карьеры в других клубах премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Речь идет о полузащитниках Юрие Перцухе и Бахтиере Зайнутдинове, перешедших на днях из "Акжайыка" и "Тараза" соответственно.
Оба футболиста примут участие в учебно-тренировочных сборах в зимнее межсезонье, а перед началом нового сезона ввиду высокой конкуренции за место в основном составе будут отданы в аренду.
Скорее всего, оба игрока будут защищать цвета костанайского "Тобола", в котором по ходу ушедшего сезона выступали другие футболисты "Астаны": Аздрен Лулаку, Джордже Деспотович, Сергей Малый и ряд других игроков.
В уходящем сезоне за "Акжайык" Юрий Перцух провел 26 игр, из них в двадцати случаях выходил в стартовом составе. Забил два гола и отдал три результативные передачи, заработав пять предупреждений.
Что касается Зайнутдинова, то Бахтиер провел за "Тараз" 27 матчей. 24 раза выходил в основном составе, забил семь мячей и отдал три результативные передачи при одном заработанном предупреждении.