"Кайрат" объявил о продлении контракта с испанским тренером

В 14 матчах под его руководством команда ни разу не проиграла.
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Карлос Феррер. Фото пресс-службы "Кайрата"
Алматинский "Кайрат" на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Карлосом Феррером.
Новое соглашение испанца рассчитана на два года. Другие условия контракта не уточняются.
42-летний Феррер возглавил "Кайрат" в июле 2017 года, заменив грузина Кахабера Цхададзе. Под руководством испанца "Кайрат" стал серебряным призером казахстанской премьер-лиги и выиграл Кубок, пройдя без поражений 14 матчей - 13 побед и одна ничья. При этом команда выдала серию из восьми побед подряд в КПЛ.
Карлос Феррер и гендиректор "Кайрата" Алишер Апсалямов. Фото пресс-службы клуба
Новое соглашение испанца рассчитана на два года. Другие условия контракта не уточняются.
42-летний Феррер возглавил "Кайрат" в июле 2017 года, заменив грузина Кахабера Цхададзе. Под руководством испанца "Кайрат" стал серебряным призером казахстанской премьер-лиги и выиграл Кубок, пройдя без поражений 14 матчей - 13 побед и одна ничья. При этом команда выдала серию из восьми побед подряд в КПЛ.
Карлос Феррер и гендиректор "Кайрата" Алишер Апсалямов. Фото пресс-службы клуба