Шесть мячей игроков "Кайрата" вошли в число номинантов на "Лучший гол КПЛ-2017"

Всего на приз претендуют десять мячей.
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила номинантов на "Лучший гол премьер-лиги 2017 года".
На приз претендуют Исаэль, Андрей Аршавин, Бауыржан Исламхан, Георгий Жуков, Магомед Парагульков и Исламбек Куат (все - "Кайрат"), Эгон Вух ("Тобол"), Игорь Зенькович ("Актобе"), Жуниор Кабананга ("Астана"), Пабло Фонтанелло ("Ордабасы").
Отметим, что лучший бомбардир КПЛ-2017 Жерар Гоу, игравший за "Кайрат", не вошел в число номинатов.