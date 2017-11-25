Олжас Абраев покинул "Шахтер"

Минувший сезон "горняки" завершили на седьмом месте.
Сегодня 14:27
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Фото с сайта ФК "Шахтер"
Исполнительный директор карагандинского футбольного клуба "Шахтер" Олжас Абраев покинул свой пост.
Как сообщает официальный сайт "горняков", Абраев покинул должность в связи с истечением срока действия контракта.
"Коллектив ФК "Шахтер" выражает Олжасу Абраеву благодарность за плодотворное сотрудничество, вклад в развитие клуба и желает всяческих успехов!" - говорится в сообщении.
Абраев был назначен исполнительным директором "Шахтера" в мае этого года. Минувший сезон "горняки" завершили на седьмом месте.
Ранее 32-летний Абраев занимал должности вице-президента Федерации футбола Казахстана (ФФК) и президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК). Сейчас он работает комиссаром матчей ФИФА, делегатом УЕФА и членом Исполнительного комитета ФФК. Также Абраев входил в комитеты УЕФА по маркетингу, футзалу и пляжному футболу.
Как сообщает официальный сайт "горняков", Абраев покинул должность в связи с истечением срока действия контракта.
"Коллектив ФК "Шахтер" выражает Олжасу Абраеву благодарность за плодотворное сотрудничество, вклад в развитие клуба и желает всяческих успехов!" - говорится в сообщении.
Абраев был назначен исполнительным директором "Шахтера" в мае этого года. Минувший сезон "горняки" завершили на седьмом месте.
Ранее 32-летний Абраев занимал должности вице-президента Федерации футбола Казахстана (ФФК) и президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК). Сейчас он работает комиссаром матчей ФИФА, делегатом УЕФА и членом Исполнительного комитета ФФК. Также Абраев входил в комитеты УЕФА по маркетингу, футзалу и пляжному футболу.