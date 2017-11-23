Роберт Евдокимов покинул "Тобол"?

При этом "нефтяникам" уже успел отказать один из специалистов.
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Фото с сайта ФК "Тобол"
Российский специалист Роберт Евдокимов в новом сезоне, возможно, не будет тренировать костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.
47-летний специалист, ранее тренировавший российский "Оренбург", уже покинул Костанай и находится в поиске нового клуба.
В "Тобол" Евдокимов пришел в июле текущего года. При нем команда одержала шесть побед в 15-ти матчах, а также четырежды сыграла вничью. В итоге, костанайский клуб уступил четвертую строчку павлодарскому "Иртышу", который и представит Казахстан в будущем году в Лиге Европы.
Ранее стало известно о том, что "Тобол" вел переговоры с литовским специалистом Саулюсом Ширмялисом, однако экс-наставник "Акжайыка", "Ордабасы", "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана отказался возглавить команду.
47-летний специалист, ранее тренировавший российский "Оренбург", уже покинул Костанай и находится в поиске нового клуба.
В "Тобол" Евдокимов пришел в июле текущего года. При нем команда одержала шесть побед в 15-ти матчах, а также четырежды сыграла вничью. В итоге, костанайский клуб уступил четвертую строчку павлодарскому "Иртышу", который и представит Казахстан в будущем году в Лиге Европы.
Ранее стало известно о том, что "Тобол" вел переговоры с литовским специалистом Саулюсом Ширмялисом, однако экс-наставник "Акжайыка", "Ордабасы", "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана отказался возглавить команду.