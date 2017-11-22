Казахстанские футболисты пьют крепко и по полной. Украинцы проигрывают им - экс-игрок "Окжетпеса"

Он раскритиковал стадионы, посещаемость матчей и дом, в котором жил.
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Александр Чижов. Фото пресс-службы "Окжетпеса"
Бывший защитник "Окжетпеса" Александр Чижов в эфире программы "Халатный футбол" вспомнил о казахстанском этапе карьеры. Слова украинского футболиста приводит Football24.ua.
В Казахстане Чижов играл в 2015 и 2016 году. За два сезона в "Окжетпесе" он провел 56 матчей в премьер-лиге, в которых забил два мяча, отдал две голевые передачи и получил 13 желтых карточек. Также на счету украинца три игры в Кубке.
По словам Чижова, в Казахстане ему не понравились стадионы и поля. Также украинца огорчила посещаемость матчей и ужасный дом, в котором ему приходилось снимать квартиру.
"В Казахстане совсем другой футбол - техничные футболисты, но плохие поля и инфраструктура. В Украине - европейский подход, практически везде европейские стадионы. А там много старых стадионов. Креслам на стадионах по 100 лет, они могут быть прогнившими, где-то грибок есть.
Бывало такое, что негде было помыться. Очень мало полей с подогревом. Искусственные поля - это ужас. Вот у нас перед Евро поставили такие маленькие поля-коробки. Если сравнивать их с Казахстаном, то для них это - "Ноу Камп".
Я жил в ужасном доме. Реально - дом был ужасным. Кокшетау - маленький город. Кроме футбольной, там еще была хоккейная команда. Там знали, что кто-то из нас будет снимать квартиру и специально поднимали ценник. Потому что, если ты приехал с семьей, то деваться некуда. Недешево было - долларов 800.
Посещаемость? Если 15 человек придет на футбол, то уже хорошо. Ну, может, 16, а с моей женой и ребенком - 17. Когда "Окжетпес" боролся за "бронзу", то ходило 3-4 тысячи. Там мало ходят, как и у нас сейчас.
Пьют ли казахстанские футболисты пиво? Если говорят, что в Украине футболисты много пьют, то, если брать казахов, мы вообще проигрываем им без шансов. Если люди там садятся, то делают это крепко и по полной", - сказал Чижов.
Для 31-летнего Чижова "Окжетпес" стал первой зарубежной командой в карьере. До Казахстана он играл на родине за донецкий "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь" и "Ворсклу". C 2008 по 2014 год права на Чижову принадлежали "Шахтеру", но в основном он играл в арендах.
В 2016 году Чижов перед стартом сезона в КПЛ покинул "Окжетпес" и вернулся в родную "Ворсклу". В этом сезоне его команда после 16 туров занимает пятое место из 12 клубов, а сам защитник забил один мяч в 14 играх.
В Казахстане Чижов играл в 2015 и 2016 году. За два сезона в "Окжетпесе" он провел 56 матчей в премьер-лиге, в которых забил два мяча, отдал две голевые передачи и получил 13 желтых карточек. Также на счету украинца три игры в Кубке.
По словам Чижова, в Казахстане ему не понравились стадионы и поля. Также украинца огорчила посещаемость матчей и ужасный дом, в котором ему приходилось снимать квартиру.
"В Казахстане совсем другой футбол - техничные футболисты, но плохие поля и инфраструктура. В Украине - европейский подход, практически везде европейские стадионы. А там много старых стадионов. Креслам на стадионах по 100 лет, они могут быть прогнившими, где-то грибок есть.
Бывало такое, что негде было помыться. Очень мало полей с подогревом. Искусственные поля - это ужас. Вот у нас перед Евро поставили такие маленькие поля-коробки. Если сравнивать их с Казахстаном, то для них это - "Ноу Камп".
Я жил в ужасном доме. Реально - дом был ужасным. Кокшетау - маленький город. Кроме футбольной, там еще была хоккейная команда. Там знали, что кто-то из нас будет снимать квартиру и специально поднимали ценник. Потому что, если ты приехал с семьей, то деваться некуда. Недешево было - долларов 800.
Посещаемость? Если 15 человек придет на футбол, то уже хорошо. Ну, может, 16, а с моей женой и ребенком - 17. Когда "Окжетпес" боролся за "бронзу", то ходило 3-4 тысячи. Там мало ходят, как и у нас сейчас.
Пьют ли казахстанские футболисты пиво? Если говорят, что в Украине футболисты много пьют, то, если брать казахов, мы вообще проигрываем им без шансов. Если люди там садятся, то делают это крепко и по полной", - сказал Чижов.
Для 31-летнего Чижова "Окжетпес" стал первой зарубежной командой в карьере. До Казахстана он играл на родине за донецкий "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь" и "Ворсклу". C 2008 по 2014 год права на Чижову принадлежали "Шахтеру", но в основном он играл в арендах.
В 2016 году Чижов перед стартом сезона в КПЛ покинул "Окжетпес" и вернулся в родную "Ворсклу". В этом сезоне его команда после 16 туров занимает пятое место из 12 клубов, а сам защитник забил один мяч в 14 играх.