Казахстанские футболисты пьют крепко и по полной. Украинцы проигрывают им - экс-игрок "Окжетпеса"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Динамо М Югра 2:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 71:62
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Скендербеу Динамо К 3:2
Милан Аустрия В 5:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Брага/ААУМ Кайрат 23:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 23:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Алматинский Легион Капшагай
Каспий Иртыш
Тобол Синегорье
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Казахстанские футболисты пьют крепко и по полной. Украинцы проигрывают им - экс-игрок "Окжетпеса"

Он раскритиковал стадионы, посещаемость матчей и дом, в котором жил.

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11 Комментариев
Александр Чижов. Фото пресс-службы "Окжетпеса"
Александр Чижов. Фото пресс-службы "Окжетпеса"
Бывший защитник "Окжетпеса" Александр Чижов в эфире программы "Халатный футбол" вспомнил о казахстанском этапе карьеры. Слова украинского футболиста приводит Football24.ua

В Казахстане Чижов играл в 2015 и 2016 году. За два сезона в "Окжетпесе" он провел 56 матчей в премьер-лиге, в которых забил два мяча, отдал две голевые передачи и получил 13 желтых карточек. Также на счету украинца три игры в Кубке. 

По словам Чижова, в Казахстане ему не понравились стадионы и поля. Также украинца огорчила посещаемость матчей и ужасный дом, в котором ему приходилось снимать квартиру. 

"В Казахстане совсем другой футбол - техничные футболисты, но плохие поля и инфраструктура. В Украине - европейский подход, практически везде европейские стадионы. А там много старых стадионов. Креслам на стадионах по 100 лет, они могут быть прогнившими, где-то грибок есть.

Бывало такое, что негде было помыться. Очень мало полей с подогревом. Искусственные поля - это ужас. Вот у нас перед Евро поставили такие маленькие поля-коробки. Если сравнивать их с Казахстаном, то для них это - "Ноу Камп".

Я жил в ужасном доме. Реально - дом был ужасным. Кокшетау - маленький город. Кроме футбольной, там еще была хоккейная команда. Там знали, что кто-то из нас будет снимать квартиру и специально поднимали ценник. Потому что, если ты приехал с семьей, то деваться некуда. Недешево было - долларов 800.

Посещаемость? Если 15 человек придет на футбол, то уже хорошо. Ну, может, 16, а с моей женой и ребенком - 17. Когда "Окжетпес" боролся за "бронзу", то ходило 3-4 тысячи. Там мало ходят, как и у нас сейчас.

Пьют ли казахстанские футболисты пиво? Если говорят, что в Украине футболисты много пьют, то, если брать казахов, мы вообще проигрываем им без шансов. Если люди там садятся, то делают это крепко и по полной", - сказал Чижов.



Для 31-летнего Чижова "Окжетпес" стал первой зарубежной командой в карьере. До Казахстана он играл на родине за донецкий "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь" и "Ворсклу". C 2008 по 2014 год права на Чижову принадлежали "Шахтеру", но в основном он играл в арендах. 

В 2016 году Чижов перед стартом сезона в КПЛ покинул "Окжетпес" и вернулся в родную "Ворсклу". В этом сезоне его команда после 16 туров занимает пятое место из 12 клубов, а сам защитник забил один мяч в 14 играх. 
  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 21:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1674
Был классный футболист в Казахстане Виктор Зубарев умер от наркотиков был ещё Литвиненко Лити он пил говорят что повесился на кладбище в Таразе
Ответить 0
 
Kairat A. Сегодня 22:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2932
тигр котовский! Вы еще забыли Бякова, как он пил, это просто жесть и в драке его в пивном баре тяжело ранили, правда потом одумался и вернулся в футбол и в сборной поиграть, но с зеленым "змиейм" так и не завязал!!!
Ответить 3
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 22:05
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2066
Футбол и алкоголь у нас в Казахстане рядом ходят,но в конце концов алкоголь побеждает в одни ворота,примеров много на комменты страницы не хватит!
Ответить 3
 
Steppenwolf !!! Сегодня 22:30
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8588
Жумабай Санкубаев, Ни кто ни ходит , 16-17 человек за игру ....а зарплаты у путболистов , как аншлаг ! УМЕТЬ НАДО ХЛОПЦЫ !
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 22:18
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1674
Вот поэтому Казахстан слабый в футболе но тут помимо этого много других причин
Ответить 0
 
WBOKING Сегодня 22:20
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1718
Особенно футболисты кайрата очень много берут водяру и пивасят прилично
Ответить -1
 
Марат Токтаев Сегодня 22:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
WBOKING, можно подумать футболеры астаны идеалы, говори, да не заговаривайся, умник(((
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 22:20
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7111
А что этот чижов приехал к нам.раз говорит что у них все по мировым стандартам.и ихние стадионы ноу камп по сравнении с нашими.?
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 22:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1674
KAIRAT ,он не знал как тут побывал и рассказал с одной стороны у него обида что заработка лишился но он прав что мало посетителей поля на поля многие жалуются футбола нет в Казахстане только отмывание денег интересно где ещё государство содержит клубы и сборную где шлак типо Бородюка это только у нас так наверное
Ответить 0
 
Кенжебай Сегодня 22:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1171
Через железную дорогу на Шанхае наверное снимал,не дом а развалину)))))))))))))))))вот он мог бы квартиру снять,одним словом ЛОХ!
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 22:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1674
Так что у Чижаки есть горький опыт пребывания в Кокшетау
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