"Кайрат" продлил контракт с вратарем до 2020 года

Футболист рассказал о целях клуба на новый сезон.
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Вратарь Владимир Плотников подписал новый контракт с "Кайратом". Об этом объявил официальный сайт клуба.
31-летний Плотников выступает за "Кайрат" с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел в премьер-лиге 15 матчей, а всего на его счету 108 игр во всех турнирах за клуб.
Новый контракт с Плотниковым рассчитан до конца 2020 года. Голкипер рассказал о целях клуба на ближайший сезон.
"Я очень рад продлить контракт с клубом. Благодарен руководству за оказанное доверие. Буду стараться приносить максимальную пользу команде. У нас стоят те же задачи, и я верю, что в ближайшее время у нас все получится. Задачи у нас максимальные - это быть лидерами на всех фронтах, решать выход в групповую стадию Лиги Европы. Мы с оптимизмом смотрим в будущее", - сказал Плотников.
Отметим, что Плотников является воспитанником алматинского футбола. Ранее он также выступал за "Жетысу", "Атырау", "Цесну", "Тараз" и "Алма-Ату". В "Кайрате" Плотников также играл в 2009 году, когда клуб выступал в первой лиге.
В марте 2016 года Плотников дебютировал в сборной Казахстана, выйдя на замену в товарищеском матче против Грузии (1:1).