Казахстанский футболист отправился на просмотр в венгерский клуб

Последние два сезона он отыграл в аренде.
Вчера 22:08
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Фото с официального сайта "Алтая"
Казахстанский защитник Шейхислам Кулахметов пройдет просмотр в венгерском клубе МТК из Будапешта. Об этом сообщает KazFootball.kz.
21-летний Кулахметов родом из Жамбылской области. В профессиональном футболе он дебютировал в 2013 году, начав карьеру в дубле "Тараза". Затем он выступал за "Лашын".
Последние два сезона Кулахметов отыграл в аренде за "Алтай" из Восточно-Казахстанской области. В 2016 году он провел 13 матчей в первой лиге, а в этом - забил пять мячей в 26 играх второй лиги. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Основанный в 1888 году МТК 32 раза становился чемпионом Венгрии. Последний титул был завоеван в 2008 году. В прошлом сезоне МТК вылетел из высшей лиги, но имеет хорошие шансы вернуться в элиту с первого или второго места. После 18 туров первого дивизиона делит лидерство с "Кишкавардом" и имеет отрыв в 13 очков от третьего места.
Отметим, что в Казахстане МТК известен по противостоянию с "Актобе" в первом раунде квалификации Лиги Европы в сезоне 2015/16. Тогда венгерский клуб в гостях сыграл вничью (1:1), а дома - победил дома (2:0) и прошел в следующий круг.
21-летний Кулахметов родом из Жамбылской области. В профессиональном футболе он дебютировал в 2013 году, начав карьеру в дубле "Тараза". Затем он выступал за "Лашын".
Последние два сезона Кулахметов отыграл в аренде за "Алтай" из Восточно-Казахстанской области. В 2016 году он провел 13 матчей в первой лиге, а в этом - забил пять мячей в 26 играх второй лиги. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Основанный в 1888 году МТК 32 раза становился чемпионом Венгрии. Последний титул был завоеван в 2008 году. В прошлом сезоне МТК вылетел из высшей лиги, но имеет хорошие шансы вернуться в элиту с первого или второго места. После 18 туров первого дивизиона делит лидерство с "Кишкавардом" и имеет отрыв в 13 очков от третьего места.
Отметим, что в Казахстане МТК известен по противостоянию с "Актобе" в первом раунде квалификации Лиги Европы в сезоне 2015/16. Тогда венгерский клуб в гостях сыграл вничью (1:1), а дома - победил дома (2:0) и прошел в следующий круг.