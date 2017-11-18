"Четыре - это хорошо, но пять - еще лучше!". Как "Астане" вручали золотые медали чемпионата Казахстана

Столичный клуб в четвертый раз подряд выиграл КПЛ.
17 ноября 21:52
Ссылки по теме:
- Дмитрий Шомко стал самым полезным футболистом "Астаны" в сезоне КПЛ-2017
- Поклонник Исламхана и фанат Месси. Что нужно знать о лучшем молодом футболисте КПЛ-2017 Зайнутдинове
Фото Vesti.kz©. Жигер Абенов
Футбольный клуб "Астана" в торжественной обстановке получил золотые медали за четвертую подряд победу в казахстанской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.
Первым с поздравительной речью выступил председатель попечительского совета Президентского клуба "Астана" и депутат Сената Парламента РК Дархан Калетаев.
"С моим другом Саяном Хамитжановым лет пять-шесть назад решили принять футбольный клуб "Астана". Много спорили и думали, какой клуб должен получиться. Надеюсь, мы и дальше поможем развиваться клубу. Могу с гордостью сказать: "Астана" - состоялась! Четыре - цифра отличная, но пять - это еще лучше", - заметил Калетаев.
По его словам, со следующего года начнется строительство клубной спортивной базы "Астаны". Она будет располагаться рядом со стадионом "Астана Арена".
В свою очередь, генменеджер "Астаны" Саян Хамитжанов заметил, что четырехкратный чемпион страны имеет все шансы выйти в весеннюю часть Лиги Европы.
"Поздравляю с большим футбольным праздником. Желаю вам здоровья, чистого неба и большого счастья. Нашим футболистам хочу пожелать почаще радовать нас победами, - сказал Хамитжанов. - Наш клуб выполнил все задачи, поставленные перед ним. В этом году мы в четвертый раз выиграли чемпионат страны и вышли в групповой раунд Лиги Европы УЕФА. Мы достойно представляем нашу страну и имеем все шансы выйти в весеннюю часть турнира.
Нашему клубу по праву принадлежит звание лучшего клуба страны. Все эти заслуги были невозможны без главных попечителей в лице Адильбека Джаксыбекова, Умирзака Шукеева и Дархана Калетаева. Хочу сказать спасибо нашим футболистам и тренерскому штабу. Спасибо за ту радость побед, которые Вы дарили по ходу всего сезона".
Перед главным событием вечера были названы победители в некоторых номинациях:
"Самый яркий момент сезона" - завоевание золотых медалей под руководством Станимира Стойлова.
Тренер также был признан лучшим в сезоне КПЛ. Болгарин заметил, что победа клуба - это заслуга всей организации, а не только футболистов.
"Четыре победы - это хорошо, но в следующем году мы попытаемся сделать это в пятый раз", - рассказал Стойлов.
- "Лучший гол сезона" - нападающий Патрик Твумаси (второй гол в ворота "Маккаби" в домашнем матче)
- "Приз зрительских симпатий" - нападающий Жуниор Кабананга
"Лучший игрок сезона" - защитник Дмитрий Шомко
"Лучший новичок сезона" - Иван Маевский
"За преданность клубу" - Абзал Бейсебеков, который провел восьмой сезон за "Астану"
А награды сильнейшему клубу КПЛ вручили аким Астаны Асет Исекешев, президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Сеильда Байшаков и глава Профессиональной футбольной лиги Азамат Айтхожин. Памятную медаль победителя премьер-лиги вручили и столичному градоначальнику.
Во время чествования главной команды "Астаны" свои золотые медали получили и игроки 2005 года рождения, которые также стали чемпионами Казахстана.
Фото Vesti.kz©. Жигер Абенов
Первым с поздравительной речью выступил председатель попечительского совета Президентского клуба "Астана" и депутат Сената Парламента РК Дархан Калетаев.
"С моим другом Саяном Хамитжановым лет пять-шесть назад решили принять футбольный клуб "Астана". Много спорили и думали, какой клуб должен получиться. Надеюсь, мы и дальше поможем развиваться клубу. Могу с гордостью сказать: "Астана" - состоялась! Четыре - цифра отличная, но пять - это еще лучше", - заметил Калетаев.
По его словам, со следующего года начнется строительство клубной спортивной базы "Астаны". Она будет располагаться рядом со стадионом "Астана Арена".
В свою очередь, генменеджер "Астаны" Саян Хамитжанов заметил, что четырехкратный чемпион страны имеет все шансы выйти в весеннюю часть Лиги Европы.
"Поздравляю с большим футбольным праздником. Желаю вам здоровья, чистого неба и большого счастья. Нашим футболистам хочу пожелать почаще радовать нас победами, - сказал Хамитжанов. - Наш клуб выполнил все задачи, поставленные перед ним. В этом году мы в четвертый раз выиграли чемпионат страны и вышли в групповой раунд Лиги Европы УЕФА. Мы достойно представляем нашу страну и имеем все шансы выйти в весеннюю часть турнира.
Нашему клубу по праву принадлежит звание лучшего клуба страны. Все эти заслуги были невозможны без главных попечителей в лице Адильбека Джаксыбекова, Умирзака Шукеева и Дархана Калетаева. Хочу сказать спасибо нашим футболистам и тренерскому штабу. Спасибо за ту радость побед, которые Вы дарили по ходу всего сезона".
Перед главным событием вечера были названы победители в некоторых номинациях:
"Самый яркий момент сезона" - завоевание золотых медалей под руководством Станимира Стойлова.
Тренер также был признан лучшим в сезоне КПЛ. Болгарин заметил, что победа клуба - это заслуга всей организации, а не только футболистов.
"Четыре победы - это хорошо, но в следующем году мы попытаемся сделать это в пятый раз", - рассказал Стойлов.
- "Лучший гол сезона" - нападающий Патрик Твумаси (второй гол в ворота "Маккаби" в домашнем матче)
- "Приз зрительских симпатий" - нападающий Жуниор Кабананга
"Лучший игрок сезона" - защитник Дмитрий Шомко
"Лучший новичок сезона" - Иван Маевский
"За преданность клубу" - Абзал Бейсебеков, который провел восьмой сезон за "Астану"
А награды сильнейшему клубу КПЛ вручили аким Астаны Асет Исекешев, президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Сеильда Байшаков и глава Профессиональной футбольной лиги Азамат Айтхожин. Памятную медаль победителя премьер-лиги вручили и столичному градоначальнику.
Во время чествования главной команды "Астаны" свои золотые медали получили и игроки 2005 года рождения, которые также стали чемпионами Казахстана.
Фото Vesti.kz©. Жигер Абенов