"Четыре - это хорошо, но пять - еще лучше!". Как "Астане" вручали золотые медали чемпионата Казахстана

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Славия П Дукла Пр 5:0
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Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
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Южный Урал Торпедо УК 0:1
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Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
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Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
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Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
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Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
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Брайтон Сток Сити 02:00
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Динамо М Югра 22:30
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Металлург Мг Торпедо НН 20:00
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Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
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Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
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Недовесов Шабанов 13:00
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Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
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Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
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Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Четыре - это хорошо, но пять - еще лучше!". Как "Астане" вручали золотые медали чемпионата Казахстана

Столичный клуб в четвертый раз подряд выиграл КПЛ.

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46 Комментариев
Фото Vesti.kz©. Жигер Абенов
Фото Vesti.kz©. Жигер Абенов
Футбольный клуб "Астана" в торжественной обстановке получил золотые медали за четвертую подряд победу в казахстанской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

Первым с поздравительной речью выступил председатель попечительского совета Президентского клуба "Астана" и депутат Сената Парламента РК Дархан Калетаев

"С моим другом Саяном Хамитжановым лет пять-шесть назад решили принять футбольный клуб "Астана". Много спорили и думали, какой клуб должен получиться. Надеюсь, мы и дальше поможем развиваться клубу. Могу с гордостью сказать: "Астана" - состоялась! Четыре - цифра отличная, но пять - это еще лучше", - заметил Калетаев. 

По его словам, со следующего года начнется строительство клубной спортивной базы "Астаны". Она будет располагаться рядом со стадионом "Астана Арена".

В свою очередь, генменеджер "Астаны" Саян Хамитжанов заметил, что четырехкратный чемпион страны имеет все шансы выйти в весеннюю часть Лиги Европы.



"Поздравляю с большим футбольным праздником. Желаю вам здоровья, чистого неба и большого счастья. Нашим футболистам хочу пожелать почаще радовать нас победами, - сказал Хамитжанов. - Наш клуб выполнил все задачи, поставленные перед ним. В этом году мы в четвертый раз выиграли чемпионат страны и вышли в групповой раунд Лиги Европы УЕФА. Мы достойно представляем нашу страну и имеем все шансы выйти в весеннюю часть турнира.

Нашему клубу по праву принадлежит звание лучшего клуба страны. Все эти заслуги были невозможны без главных попечителей в лице Адильбека Джаксыбекова, Умирзака Шукеева и Дархана Калетаева. Хочу сказать спасибо нашим футболистам и тренерскому штабу. Спасибо за ту радость побед, которые Вы дарили по ходу всего сезона".

Перед главным событием вечера были названы победители в некоторых номинациях:

"Самый яркий момент сезона" - завоевание золотых медалей под руководством Станимира Стойлова.

Тренер также был признан лучшим в сезоне КПЛ. Болгарин заметил, что победа клуба - это заслуга всей организации, а не только футболистов.

"Четыре победы - это хорошо, но в следующем году мы попытаемся сделать это в пятый раз", - рассказал Стойлов.



- "Лучший гол сезона" - нападающий Патрик Твумаси (второй гол в ворота "Маккаби" в домашнем матче)



- "Приз зрительских симпатий" - нападающий Жуниор Кабананга





"Лучший игрок сезона" - защитник Дмитрий Шомко



"Лучший новичок сезона"  - Иван Маевский



"За преданность клубу" - Абзал Бейсебеков, который провел восьмой сезон за "Астану"



А награды сильнейшему клубу КПЛ вручили аким Астаны Асет Исекешев, президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Сеильда Байшаков и глава Профессиональной футбольной лиги Азамат Айтхожин. Памятную медаль победителя премьер-лиги вручили и столичному градоначальнику.

Во время чествования главной команды "Астаны" свои золотые медали получили и игроки 2005 года рождения, которые также стали чемпионами Казахстана. 















Фото Vesti.kz©. Жигер Абенов
  Комментариев: 46
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Комментарии

 
 
ayan_astana 17 ноября 21:59
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
президентский клуб Астана Алга Стойлов Алга Казахстан Алга 1/16 финала Алга всех обыграйте на своем пути Вас ждет 1/8 1/4 финал Вы лучшие Станимир Вы лучший из всех тренеров которые были есть в РК Вы всегда останетесь в сердцах Казахстанцев
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! 17 ноября 22:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
ДАЕШЬ ПЯТЬ !!!!!!!!!!!!
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! 17 ноября 22:09
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Steppenwolf !!!,P.S......блин , как они планируют ? Где там базу ФКа Астаны можно построить возле ....Астана-арены ? Два проспекта паралеллных ваще ......утЫкан спорт-дворцами ! КАПЕЦ .....ЕСЛИ СОВПАДУТ ИГРЫ ПРОБКИ БУДУТ ....ФИГ ДО АЭРОПОРТА ПРОЕДЕШЬ ....
Ответить 1
 
Vito Corleone 18 ноября 11:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
Steppenwolf !!!, скорее всего за велотреком поставят эту базу, все-таки она должна быть рядом со стадионом.
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! 18 ноября 21:12
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Vito Corleone, Ну это будет полный шиЗдеЦ ! Понятно , что на преспективе в этом районе закладывается типа ....олимпийской деревни ! Все на дистанции пеШего хода ! Но нагрузка на сети электро/тепло/каннализ.... Да и будет транспортный каллапс !
Ответить 0
 
Naiman 17 ноября 22:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1098
##ять цирк #банный
Ответить -4
 
Стратег 17 ноября 22:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1466
Naiman,ещё какой цирк
Ответить -2
 
Aidario 17 ноября 22:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Мечты это конечно хорошо, но все хорошее равно как и плохое имеет конец. Кайрат следующий год должен стать твоим. Вперед Кайрат. Алга Алматы.
Ответить -2
 
Стратег 17 ноября 22:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1466
В 2018 году чемпионом будет Народная команда Кайрат если конечно не будут по приказу большенство команд играть в поддавки с фкАстана и судьи будут добросовестно выполнять свои должностные обязанности. Таким позорным чемпионством как у фкАстана наши бы не гордились
Ответить -3
 
Alexis Sanchez 18 ноября 11:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 857
Стратег ,Лузеры на протяжении последних 4 лет!Это печально)
Ответить 0
 
Толен Журтыбаев 17 ноября 22:40
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Поздравляю всю команду фк Астана с чемпионством! Желаю новых больщих побед!
Ответить 5
 
Steppenwolf !!! 18 ноября 01:20
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Толен Журтыбаев, Ну по высказываниям получается , что контракт с С. Стойловым будет продлен ! С учетом , что с января снимают мораторий на трансферт и остается Станимир , то должны ХОРОШО УСИЛИТСЯ ! ДАЙ БОГ ! УДАЧ В НОВОМ СЕЗОНЕ ! ПУСТЬ БУДЕТ ТАК ! ЖДЕМ С..С ...НОВЫЙ СЕЗОН !!!
Ответить 1
 
Марат Токтаев 17 ноября 22:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
"Кайрат" ендиги жылы алтын жулдени АЛУ тиысты.
Ответить 0
 
Сергей Варчук 17 ноября 22:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
4-х кратные!!! Всем злыдням назло!
Ответить 2
 
Qazaq 17 ноября 23:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 211
А где здесь заслуги Жаксыбекова, Шукеева и Калетаева?? В каком месте?? Решили пристроиться с базой прямо возле Астаны-Арены. Уже давно с таким космическим бюджетом могли построить за городом, так же как Кайрат, и базу, и свои поля, и манежи и т.д. Вокруг Астаны земли хватает, степь да степь кругом. Экономят там, где не надо!! Просто решили влезть в готовые городские коммуникации, затрат меньше. Завтра там будет не провернуться! Не этого ждали спортсмены, тренеры и болельщики.
Ответить 1
 
Алтай Калимов 17 ноября 23:43
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2048
Qazaq,их заслуги за кадром, очень влиятельные люди, поверь мне!
Ответить -2
 
Qazaq 18 ноября 01:34
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 211
Алтай Калимов, не сомневаюсь, что влиятельные. "Построили" для клуба базу, манежи, "обеспечили" полями. И молодые местные игроки "постоянно" выходят в основе.
Ответить -2
 
Steppenwolf !!! 18 ноября 03:04
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Qazaq,А пацанята же выиграли чм среди 2005 года рождения !
ВСЕ , ПУЧКОМ ! ! !АЛЛЛГА АСТАНА !!!!
Ответить 2
 
fff ddddd 18 ноября 00:07
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
Qazaq, Благодоря этим людям, астана не тратит силы в кпл.
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! 18 ноября 03:28
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
fff ddddd,.....а скоро и в европейском маШтабе не будут напрягатся , а там глидишь и в мироВом маштабе будут ......гнуть ВСЕХ !!!!!!!!!
Ответить -1
 
almat bolatuly 18 ноября 09:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Молодцы Астана,достойный чемпион,радуеш играми болельщиков,по радуй нас ещё выходом с группы Астана,Алга Астана
Ответить 3
 
TROLLJEGEREN 18 ноября 10:24
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Даже в такую новость болелы Кайрата влезли со своим нытьем и жалобами! Какие вы все жалкие! Вы хоть вспоминайте иногда, что вы мужики, а не бабы, и что мужикам не пристало ныть! Ноют только бабы, это для них нормально! А для мужиков это НЕ нормально!
Ответить 2
 
ayan_astana 18 ноября 18:40
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
TROLLJEGEREN,вот вот в Казахстане сейчас мужики многие как бабы и на сайтах под скрытыми логинами и обзывают других на дорогах как в россии становиться у них ни одного мужика все нытики эгоисты итд итп
Ответить 0
 
Марат Токтаев Вчера 09:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
TROLLJEGEREN, умника из себя не строй - учёный ты наш - без соплей скользко.
Ответить 0
 
Эльдар Кабилдин 18 ноября 10:36
Статус: Профи
Рейтинг: 470
Если так сказал Стойлов значит он остаётся в клубе ещё на год это хорошая новость
Ответить 4
 
Alexis Sanchez 18 ноября 11:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 857
Ещё раз с заслуженным и уверенным чемпионством!Желаю удачи 23-го с Вильярреалом и как минимум не хуже выступить в сезоне 2018 года!
Ответить 3
 
Vito Corleone 18 ноября 11:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
Спасибо за сезон, на классе Чемпион сделал свое дело, теперь ждем пятое золото и выхода в Лигу чемпионов на следующий год, думаю нас ждет интересный сезон, где Астана играя на три фронта на опыте займет свои чемпионские позиции , а Ордабасы, Кайрат, Иртыш, Тобол и Шахтер будут вести ожесточенную борьбу за второе место, оспаривая право быть рядом с чемпионом.
Ответить 2
 
Lapochka Lapulya 18 ноября 12:08
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 546
А кураторство ФК и одновременно фактическое руководство всем футболом Казахстана - это не конфликт интересов, случайно? С таким админресурсом (все КФФ и судейский корпус в Джаксыбекова руках же) конечно реально и пятое чемпионство взять
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! 18 ноября 12:29
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Lapochka Lapulya ,
Ответить 1
 
TROLLJEGEREN 18 ноября 12:25
Статус: Профи
Рейтинг: 423
В Питере пить! В Алматы ныть! В Астане жить! И радоваться жизни!
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Марат Токтаев Вчера 09:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
TROLLJEGEREN, это где, на болоте?
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TROLLJEGEREN 18 ноября 12:27
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Лапочка, вот тебе можно ныть! Ты же женщина!
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Lapochka Lapulya 18 ноября 12:36
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 546
TROLLJEGEREN, где ты в моём комменте увидел нытье? Просто констатация факта. Если бы Джаксыбеков (фактически рулевой ФФК) курировал например Акжайык, то и уральцы бы стали чемпионами. Надеюсь, ты знаешь что такое конфликт интересов?
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Steppenwolf !!! 18 ноября 18:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Lapochka Lapulya , .......
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Арман Ahmetjanov 18 ноября 12:27
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Надо взять 5 чемпионство! Орде, Иртышу и Тоболу пора брать серебро.Кайрат лет через пять после нового вектора может быть.....
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TROLLJEGEREN 18 ноября 13:03
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Джаксыбеков фактически руководитель АП. А, например, Боранбаев является родственником президента, но это для меня ничего не значит. Видеть заговор можно везде. Но есть РЕАЛЬНЫЕ причины второго места Кайрата - и это тренер. Цхададзе провалил начало КПЛ. Да и тот факт, что у Кайрата одно поражение в КПЛ, а у Астаны их четыре не говорит о тотальном доминировании Астаны. Судьба чемпионства решалась в последнем туре, и это тоже говорит против вашей теории заговора. Надо просто признать, что Кайрат слабее Астаны. А нытьем я называю "бесконечные жалобы на свершившийся факт, который невозможно изменить".
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Марат Токтаев 18 ноября 15:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Как раз таки и наоборот - "Кайрат", намного сильней Астаны - чего никак не хотят признать акмолинские болелы,будьте объективней***
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ayan_astana 18 ноября 18:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
Марат Токтаев, как сильней не пойму кайрат в рейтинге Уефа в 200ниже Астаны чемпионство КПЛ проиграл Астане в Лиге Европы никто Кайрату не мешал выйти в группу ЛЕ помоему Вы сами будьте обьективней то что Астана проиграл ничего нерешающую игру Кайрату это стратегия Стойлова зато у Макаби на выезде выиграли наши и заработали деньги поднялись в рейтинге и соответственно 2место в группе ЛЕ
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Марат Токтаев 18 ноября 21:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
ayan_astana, да вас ничем не прошибешь - вам говорят "А", а вы "бе"- бесполезная дискуссия(((
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ayan_astana 18 ноября 21:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
Марат Токтаев, я то официальные факты говорю а не как Вы пустые слова непонятные рейтинг клубов уефа можете сайте ru.uefa.com посмотреть итд я так понял Вы в сказке и мечтах живете
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ayan_astana 18 ноября 21:50
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
Марат Токтаев, не прошибешь потому что я только правду пишу честно а Вы голословно что то говорите вообще непонятное
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ayan_astana 18 ноября 21:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
Марат Токтаев, без обид но так писать нельзя свои мысли неправильные.а так если кайрат будет хорошо играть и выигрывать я тоже буду только рад поверьте это тоже наша команда так нельзя свои клубы делить пусть все наши клубы будут успешно играть в еврокубках и заработают хорошие деньги и повышают свои рейтинги офиц.в уефа
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Марат Токтаев 18 ноября 22:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
ayan_astana, (((
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TROLLJEGEREN 18 ноября 15:52
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Марат, вы выиграли битву, но проиграли войну... Астана - Чемпион!
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Марат Токтаев 18 ноября 18:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
TROLLJEGEREN, с чем и поздравляю
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Юнусжан Яхьяров Вчера 18:45
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Я читаю к..й и удивляюсь Астана чемпион хоть я болею за Кайрат я разочарование испыталь после игры в лиге Европе а свою состоятельность надо доказать между народный арене .,.я надеюсь и Алма-Ате будет команды уровня хотя бы Славия в ..ьЯ
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