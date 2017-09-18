ФК "Атырау" подтвердил отставку главного тренера

"Нефтяники" оказались в зоне вылета, не выиграв ни одного матча в третьем круге КПЛ.
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Фото пресс-службы ФК "Атырау"
Главный тренер "Атырау" Сергей Павлов покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон.
На прощальном собрании Павлов отметил, что казахстанский этап был новым и важным этапом в его карьере. Также выразил надежду на то, что его отставка встряхнет команду и она выполнит свои две главные задачи - сохранить прописку в премьер-лиге и выиграть Кубок.
"Я хочу попросить атырауских болельщиков поддержать команду в этой нелегкой ситуации, поскольку поддержка сейчас ей необходима. Надеюсь, что "Атырау" выполнит все те задачи на сезон, которые стоят перед ним", - сказал павлов. В заключение тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество, пожелав футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате.
К следующей игре премьер-лиги с "Окжетпесом" команду подготовит тренер Куаныш Кабдулов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера. Кабдулов является тренером в основной команде с 2014 года.
14 октября футбольный клуб "Атырау" в Актобе сыграет в финале Кубка Казахстана по футболу против "Кайрата" из Алматы.
На прощальном собрании Павлов отметил, что казахстанский этап был новым и важным этапом в его карьере. Также выразил надежду на то, что его отставка встряхнет команду и она выполнит свои две главные задачи - сохранить прописку в премьер-лиге и выиграть Кубок.
"Я хочу попросить атырауских болельщиков поддержать команду в этой нелегкой ситуации, поскольку поддержка сейчас ей необходима. Надеюсь, что "Атырау" выполнит все те задачи на сезон, которые стоят перед ним", - сказал павлов. В заключение тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество, пожелав футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате.
К следующей игре премьер-лиги с "Окжетпесом" команду подготовит тренер Куаныш Кабдулов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера. Кабдулов является тренером в основной команде с 2014 года.
14 октября футбольный клуб "Атырау" в Актобе сыграет в финале Кубка Казахстана по футболу против "Кайрата" из Алматы.