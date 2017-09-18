"Актобе" победил "Тобол" и поднялся на седьмое место в КПЛ

Гол был забит в концовке первого тайма.
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Джозеф Нейн (в центре). Фото пресс-службы "Актобе"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Актобе" обыграли костанайский "Тобол" в домашнем матче 30-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 30
Актобе - Тобол 1:0
Голы: Нэйн Еоне, 44 (1:0)
Турнирная таблица
Тур 30
Актобе - Тобол 1:0
Голы: Нэйн Еоне, 44 (1:0)
Турнирная таблица
Игра прошла сегодня, 20 сентября, на стадионе имени Кобланды батыра и завершилась со счетом 1:0. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором единственного гола "Актобе" на 44-й минуте стал камерунский полузащитник Джозеф Нейн, который в КПЛ выступает как гражданин США.
Для "Актобе" эта победа стала седьмой в КПЛ. Команда Владимира Муханова набрала 29 очков и поднялась на седьмое место, но отрыв от идущего 11-м "Атырау" составляет всего три балла.
Потерпевший девятое поражение в КПЛ "Тобол" по-прежнему идет четвертым. У костанайцев 39 очков, но отставание от "Ордабасы" составляет целых десять баллов.