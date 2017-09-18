"Кайрат" снова накажет "Ордабасы"? Превью к трем матчам 30-го тура КПЛ

Игры данного тура пройдут 20 сентября.

20 сентября состоятся три перенесенные встречи 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Более подробно о них рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Футбол. Премьер-лига. Тур 30

20 сентября (среда)



"Кайрат" - "Ордабасы"

В последнем туре алматинцы выдали самую результативную игру при Карлосе Феррере, разгромив на выезде "Тараз" - 5:1. Этим самым довели победную серию до шести матчей. В свою очередь "Ордабасы" сыграл вничью с "Тоболом" на его поле - 0:0. При этом шымкентцы в последних турах не радовали высоким качеством футбола, если не сказать, что их игра наводила на тоску. Хотя ранее отличались искрометными действиями на поле. Впрочем, это не мешает им удерживать третью строчку в таблице. Не поменяется их турнирное поражение и в случае поражения от "Кайрата". В этом году команда Алексея Петрушина еще не оказывала достойное сопротивление алматинцам - в седьмом туре были биты в южной столице - 0:3, а в 17-м на своем поле "сгорели" - 0:2. Между этими встречами "Ордабасы" еще был выбит "Кайратом" на стадии 1/2 финала Кубка страны: в первом матче - 0:0, в ответном - 1:3. Как видим, в четырех поединках шымкентцы только в одном случае находили ключи к воротам кайратовцев.



Всего команды встречались 46 раз. В них 21 победу одержали футболисты "Кайрата" при 14 ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 56-34. В Алматы хозяева выиграли 14 встреч, шесть матчей свели вничью и в трех проиграли.







"Акжайык" - "Атырау"

Уральцы в последних двух турах набрали шесть очков. Причем в предыдущем матче одолели крепкий "Иртыш" в Павлодаре (1:0). Отдадим им должное за проявленные морально-волевые качества в борьбе за выживание. В этот раз дома примут "Атырау", который не выигрывал в пяти турах подряд. В итоге, "нефтяники" опустились на предпоследнее, 11-е место. "Акжайык" лишь по дополнительным показателям расположился на ступеньку выше, тогда как клубы в активе имеют одинаковое количество очков - по 26. Хозяевам необходимо побеждать любой ценой, потому что в дальнейшем их ожидают непростые игры с "Ордабасы", "Кайратом", "Астаной", в то время как атыраусцы встретятся с равными по силам соперниками.



В текущем чемпионате "Акжайыку" не удавалось побеждать "Атырау": 2:2 - в четвертом туре и 0:2 - в 14-м. Всего было проведено 18 очных встреч. Семь из них завершились в пользу команды Вахида Масудова при трех ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 24-25. Однако в Уральске "нефтяники" выигрывали только дважды, проиграв пять игр при двух ничейных исходах.







"Актобе" - "Тобол"

Актюбинцы постепенно выкарабкались с подвала таблицы и расположились на девятом месте. Однако идущие следом "Акжайык" и "Атырау" имеют столько же очков - по 26. В связи с этим "красно-белым" ни в коем случае нельзя проигрывать. Хотя их беспроигрышная серия насчитывает четыре игры.



"Тоболу" с каждым разом все тяжелее находить мотивацию в турнирном плане. Ведь выше четвертого места навряд ли поднимется, а следующий по пятам "Иртыш" нестабилен. Разве что костанайцы понимают, что нужно отрабатывать зарплату и доказывать состоятельность тренерскому штабу, чтобы по завершении сезона не оказаться вне состава. В нынешнем сезоне они достаточно неплохо конкурировали с "Актобе": 0:0 - во втором туре, 3:1 - в 12-м.



В личных встречах небольшое преимущество имеет "Актобе". На его счету 20 побед при 13 ничьих и 16 поражениях с разницей мячей 60-48. Дома актюбинцы выиграли у "Тобола" 14 игр, еще в шести матчах сыграли вничью и в пяти потерпели поражения.



Отметим, что оставшиеся матчи 30-го тура премьер-лиги пройдут 15 октября. В этот день сыграют "Астана" - "Иртыш", "Окжетпес" - "Тараз", "Шахтер" - "Кайсар". Турнирное положение команд приведено здесь.



Фото с сайтов в ФК "Ордабасы" (1), ФК "Акжайык" (2).