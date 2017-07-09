"Актобе" усилился начинавшим карьеру в "Лионе" французским защитником

Также игрок успел поиграть в Болгарии, Румынии и Швейцарии.
Сегодня 11:13
Фото пресс-службы ФК "Актобе"
Французский защитник Жереми Фог-Порре прибыл в город для подписания контракта с ФК "Актобе", сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Ожидается, что уже сегодня, 11 июля, 30-летний Фог-Порре и "Актобе" официально оформят трудовое соглашение.
Жереми Фог-Порре начинал свою профессиональную карьеру в составе молодежной команды французского "Лиона". На взрослом уровне начал выступать в болгарском "Черноморец Бургасе". Отыграв в Болгарии два года, в 2013 году Фог–Порре перешел в софийский ЦСКА. Через год подписал контракт с румынским "Петролулом". Последним клубом Жереми стал швейцарский "Серветт", в составе которого француз сыграл в 25 матчах.
Ожидается, что уже сегодня, 11 июля, 30-летний Фог-Порре и "Актобе" официально оформят трудовое соглашение.
Жереми Фог-Порре начинал свою профессиональную карьеру в составе молодежной команды французского "Лиона". На взрослом уровне начал выступать в болгарском "Черноморец Бургасе". Отыграв в Болгарии два года, в 2013 году Фог–Порре перешел в софийский ЦСКА. Через год подписал контракт с румынским "Петролулом". Последним клубом Жереми стал швейцарский "Серветт", в составе которого француз сыграл в 25 матчах.