Тренер вратарей сборной Казахстана покинул "Ордабасы"

Он перешел на на аналогичную работу в другой клуб КПЛ.
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Юрий Новиков. Фото с официального сайта "Тараза"
Тренер вратарей сборной Казахстана Юрий Новиков покинул "Ордабасы" и перешел на работу в "Окжетпес", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Не исключено, что это лишь совпадение, но Новиков решил покинуть шымкентский клуб после того, как "Ордабасы" внес в заявку на сезон белорусского вратаря Валерия Фомичева в качестве лица, приравненного к воспитаннику казахстанского футбола.
Новиков перешел на работу в "Окжетпес", куда этим летом перебрались многие игроки "Ордабасы". В частности, Шымкент на Кокшетау сменили Алибек Булешев, Ренат Абдулин, Гогита Гогуа и Талгат Адырбеков. "Синегорцы" остались без тренера вратарей после того, как команду покинул россиянин Алексей Прудников, до этого трудившийся в тренерском штабе Владимира Муханова.
Напомним, что 29-летнего Фомичева, ни разу не сыгравшего в КПЛ, необъяснимым образом заявили на сезон в качестве воспитанника казахстанского футбола. В 2013 и 2014 году он числился в "Шахтере" в качестве третьего вратаря и получил казахстанский паспорт. Но и от белорусского он не отказывался, так как последние два года провел в "Торпедо-БелАЗ" провел в качестве гражданина своей родины. С его приходом в заявке "Ордабасы" стало пять вратарей.
Таблица всех трансферов КПЛ
Не исключено, что это лишь совпадение, но Новиков решил покинуть шымкентский клуб после того, как "Ордабасы" внес в заявку на сезон белорусского вратаря Валерия Фомичева в качестве лица, приравненного к воспитаннику казахстанского футбола.
Новиков перешел на работу в "Окжетпес", куда этим летом перебрались многие игроки "Ордабасы". В частности, Шымкент на Кокшетау сменили Алибек Булешев, Ренат Абдулин, Гогита Гогуа и Талгат Адырбеков. "Синегорцы" остались без тренера вратарей после того, как команду покинул россиянин Алексей Прудников, до этого трудившийся в тренерском штабе Владимира Муханова.
Напомним, что 29-летнего Фомичева, ни разу не сыгравшего в КПЛ, необъяснимым образом заявили на сезон в качестве воспитанника казахстанского футбола. В 2013 и 2014 году он числился в "Шахтере" в качестве третьего вратаря и получил казахстанский паспорт. Но и от белорусского он не отказывался, так как последние два года провел в "Торпедо-БелАЗ" провел в качестве гражданина своей родины. С его приходом в заявке "Ордабасы" стало пять вратарей.
Таблица всех трансферов КПЛ