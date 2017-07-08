Воспитанник донецкого "Шахтера" перешел в "Окжетпес"

Футболист играет на позиции центрального полузащитника, но может действовать и на левом фланге.
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Виталий Гошкодеря. Фото с официального сайта "Олимпика"
Украинский полузащитник Виталий Гошкодеря продолжит карьеру в "Окжетпесе". Об этом сообщает Footboom.com.
Последним клубом игрока был донецкий "Олимпик", цвета которого он защищал последние три года. В прошедшем сезоне украинской премьер-лиги Гошкодеря забил два гола и отдал две голевые передачи в 29 матчах, а его бывшая команда получила путевку в Лигу Европы.
29-летний Гошкодеря является воспитанником донецкого "Шахтера". За главную команду родного клуба он так и не сыграл, поэтому отдавался в аренду в "Олимпик", "Волынь", "Кривбасс" и "Нефтяник-Укрнефть", пока в 2013 году не перешел на постоянной основе в "Волынь".
Для Гошкодери "Окжетпес" станет первым зарубежным клубом в карьере. Основная позиция игрока - центральный полузащитник, но при необходимости он может действовать на левом фланге.
Таблица всех трансферов КПЛ
Последним клубом игрока был донецкий "Олимпик", цвета которого он защищал последние три года. В прошедшем сезоне украинской премьер-лиги Гошкодеря забил два гола и отдал две голевые передачи в 29 матчах, а его бывшая команда получила путевку в Лигу Европы.
29-летний Гошкодеря является воспитанником донецкого "Шахтера". За главную команду родного клуба он так и не сыграл, поэтому отдавался в аренду в "Олимпик", "Волынь", "Кривбасс" и "Нефтяник-Укрнефть", пока в 2013 году не перешел на постоянной основе в "Волынь".
Для Гошкодери "Окжетпес" станет первым зарубежным клубом в карьере. Основная позиция игрока - центральный полузащитник, но при необходимости он может действовать на левом фланге.
Таблица всех трансферов КПЛ