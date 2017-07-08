"Астана" сделала предложение участнику Евро-2016 из сборной Турции

Им также интересуются испанские клубы.
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Волкан Шен. Фото с сайта Goal.com
Полузащитник сборной Турции Волкан Шен получил предложение от "Астаны". Об этом сообщает Goal Bien.
Сейчас Шен находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Фенербахче", за который он выступал последние два сезона. Недавно стамбульский клуб договорился о расторжении контракта с игроком, заплатив ему миллион долларов в качестве компенсации.
Предложение от "Астаны" Шен отклонил. Сейчас им также интересуются "Бетис" и "Сельта", выступающие в испанской Ла Лиге. В мае турецкие СМИ сообщали о предложении игроку от "Кристал Пэласа" из английской премьер-лиги.
30-летний Шен всю карьеру провел в родной стране. До "Фенербахче" левый хавбек выступал за "Бурсаспор" и "Трабзонспор". В сборной Турции он играет с 2010 года, в ее составе провел 26 матчей и забил два гола. На Евро-2016 Шен отыграл второй тайм в игре с Хорватией (0:1), а во встрече с Чехией (2:0) вышел на замену на 61-й минуте.
В 2013 году Шен, игравший за "Трабзонсор", самостоятельно ушел с поля в матче с "Ризеспором". Фанаты его команды скандировали оскорбительные кричалки в адрес матери футболиста, которая умерла за четыре дня до игры.
Таблица всех трансферов КПЛ
Сейчас Шен находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Фенербахче", за который он выступал последние два сезона. Недавно стамбульский клуб договорился о расторжении контракта с игроком, заплатив ему миллион долларов в качестве компенсации.
Предложение от "Астаны" Шен отклонил. Сейчас им также интересуются "Бетис" и "Сельта", выступающие в испанской Ла Лиге. В мае турецкие СМИ сообщали о предложении игроку от "Кристал Пэласа" из английской премьер-лиги.
30-летний Шен всю карьеру провел в родной стране. До "Фенербахче" левый хавбек выступал за "Бурсаспор" и "Трабзонспор". В сборной Турции он играет с 2010 года, в ее составе провел 26 матчей и забил два гола. На Евро-2016 Шен отыграл второй тайм в игре с Хорватией (0:1), а во встрече с Чехией (2:0) вышел на замену на 61-й минуте.
В 2013 году Шен, игравший за "Трабзонсор", самостоятельно ушел с поля в матче с "Ризеспором". Фанаты его команды скандировали оскорбительные кричалки в адрес матери футболиста, которая умерла за четыре дня до игры.
Таблица всех трансферов КПЛ