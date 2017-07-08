"Иртыш" расстался с Воротниковым

Защитник пополнил стан "бело-синих" перед началом сезона.
Сегодня 13:02
Фото: пресс-службы ФК "Иртыш"
"Иртыш" и защитник Илья Воротников расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба павлодарского клуба.
Воротников пополнил стан "бело-синих" перед началом сезона. За павлодарский клуб 31-летний футболист провел 14 матчей, забил один мяч и заработал две желтые карточки. Общее количество игрового времени составило 1 257 минут.
"Мы благодарим игрока за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Помимо "Иртыша", Воротников выступал за алматинский "Кайрат", "Атырау" и "Тараз".
Воротников пополнил стан "бело-синих" перед началом сезона. За павлодарский клуб 31-летний футболист провел 14 матчей, забил один мяч и заработал две желтые карточки. Общее количество игрового времени составило 1 257 минут.
"Мы благодарим игрока за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Помимо "Иртыша", Воротников выступал за алматинский "Кайрат", "Атырау" и "Тараз".