"Тобол" подписал контракт с защитником сборной Македонии

Футболист уже присоединился к новому клубу.
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Фото: military-az.com
Македонец Ванче Шиков пополнил состав костанайского "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz. Футболист уже присоединился к новому клубу.
Шиков играет на позиции центрального защитника. Большую часть своей игровой карьеры 31-летний игрок провел в Греции и на Кипре, защищая цвета различных клубов этих стран. Также новичок "Тобола" поиграл на Украине за "Волынь", венскую "Аустрию" и бакинский "Нефтчи". Последним клубом Шикова был македонский "Работнички".
За сборную Македонии защитник выступает с 2007 года. За это время провел 52 матча, забил четыре мяча.
Ранее "Тобол" лишился двух центральных защитников: Сергея Малого, который вернулся в "Астану", и Виктора Дмитренко, ушедшего в "Шахтер".
Шиков играет на позиции центрального защитника. Большую часть своей игровой карьеры 31-летний игрок провел в Греции и на Кипре, защищая цвета различных клубов этих стран. Также новичок "Тобола" поиграл на Украине за "Волынь", венскую "Аустрию" и бакинский "Нефтчи". Последним клубом Шикова был македонский "Работнички".
За сборную Македонии защитник выступает с 2007 года. За это время провел 52 матча, забил четыре мяча.
Ранее "Тобол" лишился двух центральных защитников: Сергея Малого, который вернулся в "Астану", и Виктора Дмитренко, ушедшего в "Шахтер".