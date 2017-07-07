В Казахстане холодные люди. Они любят бокс и борьбу, а не футбол - экс-игрок "Актобе" и "Тобола"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Болгария Германия 23:10
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

В Казахстане холодные люди. Они любят бокс и борьбу, а не футбол - экс-игрок "Актобе" и "Тобола"

В КПЛ он забил всего три гола.

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10 Комментариев
Чиприан Дяк (с мячом). Фото пресс-службы "Тобола"
Чиприан Дяк (с мячом). Фото пресс-службы "Тобола"
Бывший полузащитник сборной Румынии и "Шальке" Чиприан Дяк в интервью GSP.ro рассказал о казахстанском этапе карьеры. 

31-летний Дяк летом 2015 года пополнил "Актобе", а затем провел еще один сезон в "Тоболе". Всего в казахстанской премьер-лиге на его счету 46 матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре голевые передачи. 

- Почему вы поехали именно в Казахстан? 
- Я знаю, что это звучит не так хорошо, как Испания или Италия, но в финансовом отношении не сравнить с Румынией. Сейчас в нашей стране нет футбола! А в Казахстане есть две-три команды, которые могли бы легко играть в румынской Лиге 1. У них бюджеты свыше 20 миллионов долларов, туда приезжают хорошие игроки, были даже бразильцы. У них есть проблемы в плане инфраструктуры, тут я имею в виду стадионы.

- Что было самым трудным в адаптации в Казахстане?
- Общаться. Люди не знают английский, они очень холодные. Они не любят футбол, там главный вид спорта - бокс или борьба. 

- Вашим тренером в "Актобе" стал Йоан Андоне, с которыми вы работали в ЧФР. Как это получилось?
- После двух месяцев или около того, как я перешел в "Актобе", я постоянно думал - "Боже, хоть бы сюда перешел еще один румынский игрок!". Когда я услышал о назначении Андоне, был счастлив. Наконец-то было с кем поговорить по-румынски. 

- Но почему Андоне ушел после четырех месяцев работы?
- Поменялся мэр, а так как клуб финансируются государством, смена власти может кардинально повлиять на футбол, если новый руководитель не любит его. Как и футболисты, Андоне был там, потому что хорошо платили. 

Отметим, что зимой 2017 года Дяк вернулся в ЧФР и в 14 матчах второй половины румынского чемпионата он забил шесть голов, а его клуб занял четвертое место. 
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Blackwolf ! Сегодня 20:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 938
Братка , язык это общение ! Румыны , знают русский язык , просто ты не хотел ! Сосед у меня рядом ....румын , но знает русский язык ! Дети , нет а он знает ! Рус/яз ...7 в мире язык !
Ответить 3
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 20:38
Статус: Профи
Рейтинг: 483
Да люди любят футбол но не такой как у вас.
Ответить 2
 
Kazakh Сегодня 21:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
По поводу того, что бокс и борьба главные для нашего менталитета, он прав. Вообще-то бокс считается спортом больше для черных. А у нас этот вид спорта является поставщиком вышибал для банд.
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 21:15
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Kazakh, немного истории, для тебя. Бокс у нас стал любимый вид спорта с олимпийской медали Серика Конакбаева - можно сказать, что он был кумир молодежи, именно он, серебряный медалист, а не золотой призер борец Жаксылык Ушкемпиров, при всем уважении к нему
Ответить -1
 
Kazakh Сегодня 21:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Fankz, на Олимпиаде Конакбаев был лучшим. В Москве еще долго о нем говорили, и многие его до сих пор уважают. Но это любительский вид спорта. А я говорю о профессиональном боксе, который среди европейцев и евроамериканцев не популярен абсолютно. В Америке началось с того, что черных рабов заставляли драться за белого хозяина на профессиональном ринге. Позже, конечно, он стал популярен для зарабатывания и среди других слоев населения.
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 21:47
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Kazakh, тогда профессионального бокса в союзе не было как вида))
А что до бокса, то есть очень интересная информация: в странах с не очень развитой экономикой развиты индивидуальные виды спорта, а в странах с развитой экономикой групповые (футбол, хоккей). Германия, Франция, Великобритания,Италия подтвреждают это. Хотя с другой стороны Бразилия далеко не лидер, хотя БРИКС, но футбол у них эталонный),
Ответить -1
 
Kazakh Сегодня 22:04
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Fankz, так я об этом и говорю, что в СССР проф бокса не было, только любительский. А по поводу стран с неразвитой экономикой и развитием данных видов спорта ты подтвердил мои слова. Белые господа в Америке на цепь сажали несчастных чернокожих, т.е. заставляли развлекать белую публику. Так что наш бокс прямое этому подтверждение. В какой стране живем, тем и довольствуемся.
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 22:15
Статус: Профи
Рейтинг: 483
Kazakh,это точно люди у нас мордобой любят и в спорте и в жизни. Таков увы уровень нашей культуры.
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Fankz Сегодня 21:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Нее, ну вот только осталось каких-то там Дяков цитировать...Он что, игрок с мировым именем?
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Fankz Сегодня 21:56
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
надо же, какой оказался поверхностный и недалекий типчик(( Удачи тебе, Дяк и в следующей стране пребывания постарайся понять простую истину "не плюй в колодец, из которого пьешь"
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