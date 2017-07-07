В Казахстане холодные люди. Они любят бокс и борьбу, а не футбол - экс-игрок "Актобе" и "Тобола"

В КПЛ он забил всего три гола.
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Чиприан Дяк (с мячом). Фото пресс-службы "Тобола"
Бывший полузащитник сборной Румынии и "Шальке" Чиприан Дяк в интервью GSP.ro рассказал о казахстанском этапе карьеры.
31-летний Дяк летом 2015 года пополнил "Актобе", а затем провел еще один сезон в "Тоболе". Всего в казахстанской премьер-лиге на его счету 46 матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
- Почему вы поехали именно в Казахстан?
- Я знаю, что это звучит не так хорошо, как Испания или Италия, но в финансовом отношении не сравнить с Румынией. Сейчас в нашей стране нет футбола! А в Казахстане есть две-три команды, которые могли бы легко играть в румынской Лиге 1. У них бюджеты свыше 20 миллионов долларов, туда приезжают хорошие игроки, были даже бразильцы. У них есть проблемы в плане инфраструктуры, тут я имею в виду стадионы.
- Что было самым трудным в адаптации в Казахстане?
- Общаться. Люди не знают английский, они очень холодные. Они не любят футбол, там главный вид спорта - бокс или борьба.
- Вашим тренером в "Актобе" стал Йоан Андоне, с которыми вы работали в ЧФР. Как это получилось?
- После двух месяцев или около того, как я перешел в "Актобе", я постоянно думал - "Боже, хоть бы сюда перешел еще один румынский игрок!". Когда я услышал о назначении Андоне, был счастлив. Наконец-то было с кем поговорить по-румынски.
- Но почему Андоне ушел после четырех месяцев работы?
- Поменялся мэр, а так как клуб финансируются государством, смена власти может кардинально повлиять на футбол, если новый руководитель не любит его. Как и футболисты, Андоне был там, потому что хорошо платили.
Отметим, что зимой 2017 года Дяк вернулся в ЧФР и в 14 матчах второй половины румынского чемпионата он забил шесть голов, а его клуб занял четвертое место.
31-летний Дяк летом 2015 года пополнил "Актобе", а затем провел еще один сезон в "Тоболе". Всего в казахстанской премьер-лиге на его счету 46 матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
- Почему вы поехали именно в Казахстан?
- Я знаю, что это звучит не так хорошо, как Испания или Италия, но в финансовом отношении не сравнить с Румынией. Сейчас в нашей стране нет футбола! А в Казахстане есть две-три команды, которые могли бы легко играть в румынской Лиге 1. У них бюджеты свыше 20 миллионов долларов, туда приезжают хорошие игроки, были даже бразильцы. У них есть проблемы в плане инфраструктуры, тут я имею в виду стадионы.
- Что было самым трудным в адаптации в Казахстане?
- Общаться. Люди не знают английский, они очень холодные. Они не любят футбол, там главный вид спорта - бокс или борьба.
- Вашим тренером в "Актобе" стал Йоан Андоне, с которыми вы работали в ЧФР. Как это получилось?
- После двух месяцев или около того, как я перешел в "Актобе", я постоянно думал - "Боже, хоть бы сюда перешел еще один румынский игрок!". Когда я услышал о назначении Андоне, был счастлив. Наконец-то было с кем поговорить по-румынски.
- Но почему Андоне ушел после четырех месяцев работы?
- Поменялся мэр, а так как клуб финансируются государством, смена власти может кардинально повлиять на футбол, если новый руководитель не любит его. Как и футболисты, Андоне был там, потому что хорошо платили.
Отметим, что зимой 2017 года Дяк вернулся в ЧФР и в 14 матчах второй половины румынского чемпионата он забил шесть голов, а его клуб занял четвертое место.