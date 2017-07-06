"Иртыш" расстался с воспитанником ПСЖ

В Павлодаре у бывшего парижанина не сложилось.
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Павлодарский "Иртыш" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с французским форвардом Франком Джа Джедже, сообщает корреспондент Vesti.kz.
31-летний ивуариец с французским паспортом провел в "Иртыше" лишь полгода, так и не сумев закрепиться в основном составе "сине-белых". Джа Джедже принял участие в 15 матчах КПЛ и стал автором двух мячей. Стороны решили расторгнуть отношения, и нападающий в ближайшее время отбудет домой.
Франк Джа Джедже является воспитанником ПСЖ, но играл в составе парижан крайне мало и больше времени провел по арендам в скромных "Бресте" и "Гренобле". В итоге "Гренобль" выкупил молодого нападающего, а вскоре он перешел в более именитый "Страсбур". Но там у него не сложилось, и он продолжил хождение по клубам: "Арль-Авиньон", "Ницца". После чего уехал в чемпионат Украины. В составе одесского "Черноморца" Джа Джедже отыграл 37 матчей и забил семь мячей, после чего перебрался в норвежский "Сарпсборг". Затем карьера его вновь пошла по наклонной: минское "Динамо", "Хиберниан" из Шотландии и короткая командировка в катарскую "Аль-Шаханию".
Напомним, что ранее "Иртыш" также расстался с нападающим Сержом Бандо, хавбеком Нурболом Жумаскалиевым и с парой оборонцев - Лашой Двали и Евгением Ткачуком. На их места "пентакампеоны" подписали сербского защитника Марио Маслача, его коллегу по амплуа и соотечественника Милоша Стаменковича, молдавского форварда Игоря Бугаева, а также казахстанца Дамира Даутова.