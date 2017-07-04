Полузащитник "Астаны" перешел в карагандинский "Шахтер"

Ранее футболист уже выступал в составе "горняков".
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Фото с сайта ФК "Шахтер"
"Шахтер" достиг соглашения с "Астаной" о переходе Геворга Наджаряна на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт карагандинского клуба.
Новобранец "горняков" родился 6 января 1998 года в Армении. Он хорошо знаком карагандинским болельщикам, так как выступал за "Шахтер" с 2014 по 2015 год. За основную команду провел девять игр и забил один мяч, а также принял участие в шести играх дублирующего состава.
Наджарян прошел все ступени юношеских сборных Казахстана, а сейчас является игроком молодежной сборной страны.
Игровая карьера
2014-2015 "Шахтер U-21" (Караганда)
2015 "Шахтер" (Караганда)
2016-2017 "Астана U-21"
2016-2017 "Астана"
Отметим, что после 18-го тура премьер-лиги "Шахтер" занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате карагандинцы проведут на выезде против "Ордабасы" 9 июля.
Новобранец "горняков" родился 6 января 1998 года в Армении. Он хорошо знаком карагандинским болельщикам, так как выступал за "Шахтер" с 2014 по 2015 год. За основную команду провел девять игр и забил один мяч, а также принял участие в шести играх дублирующего состава.
Наджарян прошел все ступени юношеских сборных Казахстана, а сейчас является игроком молодежной сборной страны.
Игровая карьера
2014-2015 "Шахтер U-21" (Караганда)
2015 "Шахтер" (Караганда)
2016-2017 "Астана U-21"
2016-2017 "Астана"
Отметим, что после 18-го тура премьер-лиги "Шахтер" занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате карагандинцы проведут на выезде против "Ордабасы" 9 июля.