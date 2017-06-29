Душан Савич покинул "Тобол"

В этом сезоне сербский форвард провел в КПЛ 13 матчей и забил один гол.
Сегодня 14:17
Ссылки по теме:
- Нурбол Жумаскалиев возвращается в "Тобол"
- Российский тренер рассказал о переговорах с "Тоболом"
- "Тобол". Перезагрузка?
Фото с сайта ФК "Тобол"
Душан Савич ушел из "Тобола". Как информирует официальный сайт клуба, стороны договорились о прекращении отношений по обоюдному согласию.
"Новое руководство клуба хотело продолжения моей работы в команде, но я долго думал и принял такое решение. Спасибо бывшему руководству и новому. У меня сложились отличные отношения со всеми. Желаю всем удачи! Ребятам — играть без травм и решить все задачи которые стоят перед ними! Я благодарен костанайским болельщикам за поддержку. В Костанае мне посчастливилось познакомиться с прекрасными людьми как в футболе, так и в обычной жизни. Часть моего сердца остается здесь, мне было очень приятно работать в "Тоболе", - отметил Савич.
Один из лучших бомбардиров чемпионата на тот момент, Душан Савич пришел в "Тобол" в июле 2016 года. В сезоне-2016 он успел принять участие в девяти матчах и забить два гола, проведя на поле 672 минуты.
В этом году на счету Душана один гол и участие в 13 матчах. Девять раз он был в стартовом составе и четыре раза выходил на замену.
"Новое руководство клуба хотело продолжения моей работы в команде, но я долго думал и принял такое решение. Спасибо бывшему руководству и новому. У меня сложились отличные отношения со всеми. Желаю всем удачи! Ребятам — играть без травм и решить все задачи которые стоят перед ними! Я благодарен костанайским болельщикам за поддержку. В Костанае мне посчастливилось познакомиться с прекрасными людьми как в футболе, так и в обычной жизни. Часть моего сердца остается здесь, мне было очень приятно работать в "Тоболе", - отметил Савич.
Один из лучших бомбардиров чемпионата на тот момент, Душан Савич пришел в "Тобол" в июле 2016 года. В сезоне-2016 он успел принять участие в девяти матчах и забить два гола, проведя на поле 672 минуты.
В этом году на счету Душана один гол и участие в 13 матчах. Девять раз он был в стартовом составе и четыре раза выходил на замену.