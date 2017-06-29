Нурбол Жумаскалиев возвращается в "Тобол"

Первую часть сезона игрок начинал в "Иртыше".
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Фото с сайта ФК "Тобол"
Нурбол Жумаскалиев сегодня, 1 июля, подпишет контракт с "Тоболом" и вторую часть сезона проведет в костанайском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
36-летний легендарный игрок прилетел в Костанай, чтобы поставить подпись под соглашением со своим любимым клубом. Он покинул "Тобол" зимой после того, как теперь уже бывший главный тренер команды Омари Тетрадзе дал понять, что более не рассчитывает на ветерана. Перейдя в "Иртыш", Жумаскалиев чувствовал себя не в своей тарелке, да и болельщики "Тобола" требовали возвращения своего любимца. Но при прежнем руководстве и тренерском штабе это не представлялось возможным.
Однако, недавно Талгат Баймуратов и Тетрадзе покинули свои должности, и новый директор Николай Панин своей первостепенной задачей назвал возвращение легенды в почти родные пенаты: хоть Жумаскалиев и является выходцем из Уральска, именно с "Тоболом" ассоциируется его карьера.
Лучший бомбардир в истории всех чемпионатов Казахстана до конца сезона будет выступать в "Тоболе", после чего может завершить карьеру игрока и перейти на административную должность. На такое предложение Панина, Жумаскалиев ответил согласием, не раздумывая.
Ранее сообщалось, что "Тобол" ведет переговоры с российским специалистом Сергеем Ташуевым. Также в числе кандидатов на пост рулевого командой назывались имена Владимира Газзаева и Йоана Андоне.
36-летний легендарный игрок прилетел в Костанай, чтобы поставить подпись под соглашением со своим любимым клубом. Он покинул "Тобол" зимой после того, как теперь уже бывший главный тренер команды Омари Тетрадзе дал понять, что более не рассчитывает на ветерана. Перейдя в "Иртыш", Жумаскалиев чувствовал себя не в своей тарелке, да и болельщики "Тобола" требовали возвращения своего любимца. Но при прежнем руководстве и тренерском штабе это не представлялось возможным.
Однако, недавно Талгат Баймуратов и Тетрадзе покинули свои должности, и новый директор Николай Панин своей первостепенной задачей назвал возвращение легенды в почти родные пенаты: хоть Жумаскалиев и является выходцем из Уральска, именно с "Тоболом" ассоциируется его карьера.
Лучший бомбардир в истории всех чемпионатов Казахстана до конца сезона будет выступать в "Тоболе", после чего может завершить карьеру игрока и перейти на административную должность. На такое предложение Панина, Жумаскалиев ответил согласием, не раздумывая.
Ранее сообщалось, что "Тобол" ведет переговоры с российским специалистом Сергеем Ташуевым. Также в числе кандидатов на пост рулевого командой назывались имена Владимира Газзаева и Йоана Андоне.