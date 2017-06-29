Не сомневаюсь, что "Тараз" даст бой "Астане". Но чемпион наберет три очка - эксперт

18-й тур премьер-лиги будет растянут на два дня.
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Всего четыре матча состоятся в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Из лидеров в нем сыграет только "Астана", которой предстоит на выезде встретиться с "Таразом". По мнению отечественного специалиста Агадилды Хасенова, северяне выиграют с разницей в один мяч. Представляем его полный прогноз на Vesti.kz.
Футбол. Премьер-лига. Тур 18
1 июля (суббота)
"Окжетпес" - "Атырау"
"Атырау" набрал ход, "Окжетпес" пока топчется на месте. Но это ничего не значит. Думаю, в этом матче синегорцам представится шанс поправить турнирное положение. Игра будет непростая, но она завершится в пользу кокшетаусцев со счетом 1:0.
"Тараз" - "Астана"
Не сомневаюсь, что таразцы дадут бой, но силы у команд неравны. Поэтому астанчане сумеют увезти три очка, выиграв игру - 2:1.
"Кайсар" - "Акжайык"
Равные соперники. Оба находятся не в лучшем состоянии, вследствие чего предпочтение отдам хозяевам поля - 1:0.
2 июля (воскресенье)
"Шахтер" - "Актобе"
Очень в тяжелом психологическом состоянии находится "Актобе". Пять поражений подряд и последнее место в таблице. "Шахтер", напротив, начал показывать интересную игру. И полагаю, карагандинцы закрепят успех, одержав победу в нелегкой встрече с итоговым результатом 2:1.
Отметим, что следующий 19-й тур в себя включит все шесть игр. Однако они будут растянуты на четыре дня. Так, встречаются "Астана" - "Кайсар" (6 июля), "Атырау" - "Тараз", "Актобе" - "Окжетпес" (8 июля), "Акжайык" - "Кайрат",
"Ордабасы" - "Шахтер" (9 июля), "Иртыш" - "Тобол" (10 июля). С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.