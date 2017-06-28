Экс-форвард "Акжайыка" и "Тараза" присоединился к "Актобе"

"Красно-белым" нужно срочно спасать ситуацию.
Ссылки по теме:
- "Тобол" может возглавить Сергей Ташуев
- "Астана" пополнит состав лучшим футболистом чемпионата Хорватии
- В "Актобе" прокомментировали состояние здоровья госпитализированного во время матча с "Шахтером" игрока
Сербский форвард Мирослав Лечич прибыл в расположение "Актобе" и должен подписать контракт с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
32-летний Лечич хорошо известен болельщикам "Тараза" и "Акжайыка" по выступлениям за эти команды. В Казахстане он впервые появился в 2012 году, перейдя из "Бежании" в "Тараз". Ему удалось громко заявить о себе, забив семь мячей в 20 матчах КПЛ. Но затем он получил тяжелую травму и на прежний уровень вернуться не сумел. Проведя пару лет в "Дони Срем" и "Ягодине", он затем вновь приехал в Казахстан, чтобы помочь "Акжайыку" в борьбе за выживание. В 16 матчах он забил пять мячей, причем не всегда играл в атаке. Затем воспитанник "Црвены Звезды" вновь вернулся на родину, забил за "Ягодину" десять мячей в 15 матчах и привлек к себе внимание Владимира Муханова.
Лечич уже прибыл в Актобе и может подписать соглашение с аутсайдером чемпионата Казахстана в ближайшее время, если стороны найдут точки соприкосновения. В случае если контракт будет подписан, Мирослав станет пятым новичком "красно-белых" в нынешний период дозаявок. Ранее в "Актобе" перешли полузащитники Джозеф Нейн, Томаш Шимкович, Абай Жунусов и Слободан Симович.