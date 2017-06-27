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Фото с сайта ФК "Тобол"
Лучший бомбардир в истории чемпионатов Казахстана Нурбол Жумаскалиев покидает "Иртыш", сообщает корреспондент Vesti.kz.
36-летний плеймейкер сегодня, 29 июня, возможно, проведет последний матч за "Иртыш", если выйдет на поле в матче против болгарского "Дунава" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы. Жумаскалиев намерен сменить команду для получения большей игровой практики.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры он рассматривает возвращение в почти уже родной "Тобол". Новое руководство костанайцев желает вернуть своего легендарного игрока. Но на Жумаскалиева претендуют и другие клубы КПЛ. В частности, усилить состав мастером стандартных положений не прочь клуб из родного города Нурбола - "Акжайык". Но сам полузащитник приоритетным вариантом рассматривает именно возвращение в "Тобол".
Жумаскалиев перебрался в "Иртыш" перед самым стартом сезона и редко получал игровую практику в павлодарской команде. Главный тренер "пентакампеонов" Димитар Димитров не раз отмечал, что не имеет претензий к работе Нурбола, но не выпускает его на поле исключительно по тактическим соображениям.
Напомним, что ранее стало известно об отставке директора "Тобола" Талгата Баймуратова и увольнении главного тренера Омари Тетрадзе. Именно они стали инициаторами ухода Жумаскалиева из "Тобола" прошлой зимой. Новым руководителем клуба стал Николай Панин.
Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы "Иртыш" - "Дунав" начнется в 20:00 по времени Астаны.
36-летний плеймейкер сегодня, 29 июня, возможно, проведет последний матч за "Иртыш", если выйдет на поле в матче против болгарского "Дунава" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы. Жумаскалиев намерен сменить команду для получения большей игровой практики.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры он рассматривает возвращение в почти уже родной "Тобол". Новое руководство костанайцев желает вернуть своего легендарного игрока. Но на Жумаскалиева претендуют и другие клубы КПЛ. В частности, усилить состав мастером стандартных положений не прочь клуб из родного города Нурбола - "Акжайык". Но сам полузащитник приоритетным вариантом рассматривает именно возвращение в "Тобол".
Жумаскалиев перебрался в "Иртыш" перед самым стартом сезона и редко получал игровую практику в павлодарской команде. Главный тренер "пентакампеонов" Димитар Димитров не раз отмечал, что не имеет претензий к работе Нурбола, но не выпускает его на поле исключительно по тактическим соображениям.
Напомним, что ранее стало известно об отставке директора "Тобола" Талгата Баймуратова и увольнении главного тренера Омари Тетрадзе. Именно они стали инициаторами ухода Жумаскалиева из "Тобола" прошлой зимой. Новым руководителем клуба стал Николай Панин.
Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы "Иртыш" - "Дунав" начнется в 20:00 по времени Астаны.