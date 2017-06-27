"Акжайык" подписал экс-игрока "Тобола"

Легионер недолго оставался без клуба.
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Денис Главина. Фото с сайта dynamomania.com
31-летний хорватский защитник Денис Главина подписал контракт с "Акжайыком" на полтора года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главина лишь недавно покинул "Тобол", в составе которого провел 33 матча в рамках КПЛ и забил один мяч за полтора года. В прошлом сезоне он был основным игроком костанайцев, но в текущем розыгрыше чемпионата потерял место в старте и принял участие лишь в шести играх. Сразу после наступления летнего периода дозаявок руководство "Тобола" объявило о том, что расстается с хорватом. Но Главина недолго оставался без работы и уже подписал контракт с "Акжайыком".
До перехода в "Тобол" Главина защищал цвета словенского "Заврча". Начинал он свою карьеру в загребском "Динамо", на родине также поиграл за "Вараждин" и "Сплит", но большая часть его карьеры прошла в Украине, где он долгое время был в системе киевского "Динамо", из которого уходил в аренду в "Днепр", а потом и в "Ворсклу". Именно в составе клуба из Полтавы прошли лучшие годы карьеры Главины.
Напомним, что уральцы пока лишь расставались с игроками во время летнего трансферного окна: ранее команду покинули защитник Бауыржан Омаров, полузащитники Эдуард Сергиенко, Георгий Макаев и форвард Самит Чулагов.
Таблица трансферов КПЛ
Главина лишь недавно покинул "Тобол", в составе которого провел 33 матча в рамках КПЛ и забил один мяч за полтора года. В прошлом сезоне он был основным игроком костанайцев, но в текущем розыгрыше чемпионата потерял место в старте и принял участие лишь в шести играх. Сразу после наступления летнего периода дозаявок руководство "Тобола" объявило о том, что расстается с хорватом. Но Главина недолго оставался без работы и уже подписал контракт с "Акжайыком".
До перехода в "Тобол" Главина защищал цвета словенского "Заврча". Начинал он свою карьеру в загребском "Динамо", на родине также поиграл за "Вараждин" и "Сплит", но большая часть его карьеры прошла в Украине, где он долгое время был в системе киевского "Динамо", из которого уходил в аренду в "Днепр", а потом и в "Ворсклу". Именно в составе клуба из Полтавы прошли лучшие годы карьеры Главины.
Напомним, что уральцы пока лишь расставались с игроками во время летнего трансферного окна: ранее команду покинули защитник Бауыржан Омаров, полузащитники Эдуард Сергиенко, Георгий Макаев и форвард Самит Чулагов.
Таблица трансферов КПЛ