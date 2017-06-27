Усиление или прокол? Почему "Крылья Советов" отдали защитника Бато в "Кайрат"

В алматинском клубе он должен заменить выбывшего из-за травмы серба Жарко Марковича.
Вчера 17:04
Ссылки по теме:
- "Кайрат" арендовал защитника сборной Тринидада и Тобаго
- "Кайрат" нашел замену Марковичу в "Крыльях Советов"
- "Кайрат" полон амбиций выиграть трофей, и я буду стараться выиграть все титулы - Шелдон Бато
Фото с сайта readfootball.com
"Кайрат" договорился с "Крыльями Советов" об аренде тринидадского защитника Шелдона Бато до конца нынешнего сезона, передает корреспондент Vesti.kz.
В "Кайрате" Бато должен закрыть позицию центрального защитника в результате травмы сербского легионера Жарко Марковича.
Интересно, что у Шелдона было желание помочь "Крыльям" вернуться в премьер-лигу, но из-за жесткого лимита на легионеров в ФНЛ клуб решил отдать игрока на правах аренды в алматинский клуб.
Бато с 2015 года выступал в "Крыльях", куда он перебрался из бельгийского "Мехелена". В российском чемпионате оказался благодаря бельгийскому тренеру Франку Веркаутерену, который до прихода Шелдона проделал аналогичный путь из "Мехелена" в "Крылья Советов" в 2014 году.
В первый же сезон Веркаутерен выиграл первенство ФНЛ 2014/15, чем помог самарской команде выйти в РФПЛ. В сезоне 2015/16 "Крылья" под его руководством заняли девятое место. Руководство клуба было удовлетворено результатом, и контракт со специалистом продлили сроком на один год. Но в связи с отсутствием результатов за первый круг сезона 2016/17 бельгиец был отправлен в отставку.
За два сезона в России Бато провел 38 матчей. Какое-то время был основным защитником команды, но не всегда отличался надежностью в обороне. Ярким примером служит домашний матч седьмого тура минувшего чемпионата с ЦСКА, когда полузащитник армейцев Александр Головин прошел нескольких защитников и открыл счет точным ударом в дальний угол из под Шелдона, который не выдвинулся на соперника своевременно. Когда ЦСКА забивал второй мяч с углового, Бато не закрыл Сергея Игнашевича, переправившего мяч в ворота головой. Сама игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, а по итогам прошедшего сезона "Крылья" заняли предпоследнее 15-е место и вылетели в ФНЛ.
В то же время Бато нередко идет к воротам соперников при стандартах, поскольку неплохо действует на "втором этаже". Несмотря на это, болельщики "Крыльев" нисколько не сожалеют о его временной "ссылке" в "Кайрат". Более того, они порадовались бы и уходу бразильца Жозе Надсона, который по их мнению, в обороне играет не лучше Шелдона.
Как бы то ни было, "Кайрат" пригласил Бато под еврокубки. Но заиграет ли он на новом месте, трудно сказать. Ведь тот же Чума Анене также прибыл из России, но пока не впечатляет. И это очень мягко сказано. Правда, Шелдон способен сыграть не только в центре защиты, но и на любом краю обороны, а при необходимости закрыть позицию в опорной зоне. В общем, универсальный игрок. Последующие матча "Кайрата" должны показать, что из себя представляет этот новичок. Уж явно не хочется его увидеть в качества соседа Анене на лавке.
Фото с сайта readfootball.com.
В "Кайрате" Бато должен закрыть позицию центрального защитника в результате травмы сербского легионера Жарко Марковича.
Интересно, что у Шелдона было желание помочь "Крыльям" вернуться в премьер-лигу, но из-за жесткого лимита на легионеров в ФНЛ клуб решил отдать игрока на правах аренды в алматинский клуб.
Бато с 2015 года выступал в "Крыльях", куда он перебрался из бельгийского "Мехелена". В российском чемпионате оказался благодаря бельгийскому тренеру Франку Веркаутерену, который до прихода Шелдона проделал аналогичный путь из "Мехелена" в "Крылья Советов" в 2014 году.
В первый же сезон Веркаутерен выиграл первенство ФНЛ 2014/15, чем помог самарской команде выйти в РФПЛ. В сезоне 2015/16 "Крылья" под его руководством заняли девятое место. Руководство клуба было удовлетворено результатом, и контракт со специалистом продлили сроком на один год. Но в связи с отсутствием результатов за первый круг сезона 2016/17 бельгиец был отправлен в отставку.
За два сезона в России Бато провел 38 матчей. Какое-то время был основным защитником команды, но не всегда отличался надежностью в обороне. Ярким примером служит домашний матч седьмого тура минувшего чемпионата с ЦСКА, когда полузащитник армейцев Александр Головин прошел нескольких защитников и открыл счет точным ударом в дальний угол из под Шелдона, который не выдвинулся на соперника своевременно. Когда ЦСКА забивал второй мяч с углового, Бато не закрыл Сергея Игнашевича, переправившего мяч в ворота головой. Сама игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, а по итогам прошедшего сезона "Крылья" заняли предпоследнее 15-е место и вылетели в ФНЛ.
В то же время Бато нередко идет к воротам соперников при стандартах, поскольку неплохо действует на "втором этаже". Несмотря на это, болельщики "Крыльев" нисколько не сожалеют о его временной "ссылке" в "Кайрат". Более того, они порадовались бы и уходу бразильца Жозе Надсона, который по их мнению, в обороне играет не лучше Шелдона.
Как бы то ни было, "Кайрат" пригласил Бато под еврокубки. Но заиграет ли он на новом месте, трудно сказать. Ведь тот же Чума Анене также прибыл из России, но пока не впечатляет. И это очень мягко сказано. Правда, Шелдон способен сыграть не только в центре защиты, но и на любом краю обороны, а при необходимости закрыть позицию в опорной зоне. В общем, универсальный игрок. Последующие матча "Кайрата" должны показать, что из себя представляет этот новичок. Уж явно не хочется его увидеть в качества соседа Анене на лавке.
Фото с сайта readfootball.com.