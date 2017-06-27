Усиление или прокол? Почему "Крылья Советов" отдали защитника Бато в "Кайрат"

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Усиление или прокол? Почему "Крылья Советов" отдали защитника Бато в "Кайрат"

В алматинском клубе он должен заменить выбывшего из-за травмы серба Жарко Марковича.

Ссылки по теме:

10 Комментариев
Фото с сайта readfootball.com
Фото с сайта readfootball.com
"Кайрат" договорился с "Крыльями Советов" об аренде тринидадского защитника Шелдона Бато до конца нынешнего сезона, передает корреспондент Vesti.kz.

В "Кайрате" Бато должен закрыть позицию центрального защитника в результате травмы сербского легионера Жарко Марковича

Интересно, что у Шелдона было желание помочь "Крыльям" вернуться в премьер-лигу, но из-за жесткого лимита на легионеров в ФНЛ клуб решил отдать игрока на правах аренды в алматинский клуб. 

Бато с 2015 года выступал в "Крыльях", куда он перебрался из бельгийского "Мехелена". В российском чемпионате оказался благодаря бельгийскому тренеру Франку Веркаутерену, который до прихода Шелдона проделал аналогичный путь из "Мехелена" в "Крылья Советов" в 2014 году. 



В первый же сезон Веркаутерен выиграл первенство ФНЛ 2014/15, чем помог самарской команде выйти в РФПЛ. В сезоне 2015/16 "Крылья" под его руководством заняли девятое место. Руководство клуба было удовлетворено результатом, и контракт со специалистом продлили сроком на один год. Но в связи с отсутствием результатов за первый круг сезона 2016/17 бельгиец был отправлен в отставку.
 
За два сезона в России Бато провел 38 матчей. Какое-то время был основным защитником команды, но не всегда отличался надежностью в обороне. Ярким примером служит домашний матч седьмого тура минувшего чемпионата с ЦСКА, когда полузащитник армейцев Александр Головин прошел нескольких защитников и открыл счет точным ударом в дальний угол из под Шелдона, который не выдвинулся на соперника своевременно. Когда ЦСКА забивал второй мяч с углового, Бато не закрыл Сергея Игнашевича, переправившего мяч в ворота головой. Сама игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, а по итогам прошедшего сезона "Крылья" заняли предпоследнее 15-е место и вылетели в ФНЛ.



В то же время Бато нередко идет к воротам соперников при стандартах, поскольку неплохо действует на "втором этаже". Несмотря на это, болельщики "Крыльев" нисколько не сожалеют о его временной "ссылке" в "Кайрат". Более того, они порадовались бы и уходу бразильца Жозе Надсона, который по их мнению, в обороне играет не лучше Шелдона.



Как бы то ни было, "Кайрат" пригласил Бато под еврокубки. Но заиграет ли он на новом месте, трудно сказать. Ведь тот же Чума Анене также прибыл из России, но пока не впечатляет. И это очень мягко сказано. Правда, Шелдон способен сыграть не только в центре защиты, но и на любом краю обороны, а при необходимости закрыть позицию в опорной зоне. В общем, универсальный игрок. Последующие матча "Кайрата" должны показать, что из себя представляет этот новичок. Уж явно не хочется его увидеть в качества соседа Анене на лавке. 

Фото с сайта readfootball.com.
  Комментариев: 10
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Стратег Вчера 17:23
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Характеристика не впечатляет к сожалению. На ровном месте организовать гол в свои ворота у нас есть Ахметов
Ответить 1
 
Ivan Zolotov Вчера 22:30
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Стратег , это комментарий дня :)
Ответить 0
 
Fankz Вчера 23:57
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Стратег, Ахметов исправляется, видно критика подействовала.
Ответить 0
 
Aslan Вчера 17:37
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
Ну Гоу и Исаель тоже пришли с РФПЛ. Так что может и заиграет... Кстати тот же Аршавин был никаким в Кубани...
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Вчера 18:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
Получается "Кайрат" будет иметь двух "Баториков" !
Ответить 0
 
NuLL Вчера 19:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
Бревно
Ответить 0
 
Balg Вчера 19:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Пустая трата места,времени и средств
Ответить 0
 
Марат Токтаев Вчера 20:48
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Balg,
Думаю, что нет
Ответить 0
 
Ерлан Омарбеков Вчера 21:12
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Аренда не покупка если заиграет можно подписать а так к концу сезона прояснится ситуация с Марковичем и с Бато можно будет расстаться интересно где сейчас Тесак вот его бы подтянуть
Ответить 0
 
Fankz Вчера 23:56
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Ерлан Омарбеков, да.. Тесак, он очень сожалел об уходе
Ответить 0
 