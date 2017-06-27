Еще один игрок "Ордабасы" переходит в "Окжетпес"

В Шымкенте он провел последние 7 лет.
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Защитник "Ордабасы" Талгат Адырбеков в ближайшее время станет игроком "Окжетпеса", сообщает корреспондент Vesti.kz.
28-летний игрок обороны в последнее время не может похвастаться регулярным попаданием в основной состав шымкентского клуба. Да и в целом Адырбеков никогда не имел статуса твердого игрока старта в "Ордабасы". Тем не менее ему удалось стать одним из старожилов клуба, проведя в команде шесть с половиной сезонов. Но теперь он решил сменить прописку и согласился на переход в "Окжетпес".
Напомним, что Адырбеков станет уже четвертым футболистом, перебравшимся из Шымкента в стан "синегорцев" вслед за директором клуба Юрием Бондаренко. Ранее по этому маршруту проследовали форвард Алибек Булешев, хавбек Гогита Гогуа и защитник Ренат Абдулин. Стоит отметить, что Адырбеков хорошо знаком наставнику кокшетаусцев Виктору Пасулько по совместной работе в "Ордабасы".