"Тараз" выставил на трансфер экс-игрока сборной Казахстана

Воит Талгаев решил обойтись без его услуг.
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Бывший полузащитник сборной Казахстана Максим Азовский выставлен на трансфер руководством "Тараза", сообщает корреспондент Vesti.kz.
31-летний воспитанник столичного футбола в текущем сезоне крайне редко выходил на поле, на его счету лишь шесть матчей в рамках КПЛ. Тренерский штаб жамбылцев решил отказаться от услуг Азовского, и руководство клуба выставило его на трансфер.
"Тараз" стал десятым клубом в карьере Азовского, ранее он защищал цвета "Жениса", "Экибастузца", "Алма-Аты", "Ордабасы", "Жетысу", "Спартака", "Окжетпеса", "Локомотива" и "Иртыша". В его активе 16 матчей в составе сборной Казахстана.
Ранее сообщалось, что также "Тараз" расстался с опытным российским нападающим Русланом Мухаметшиным, а пополнил свой состав лучшим бомбардиром команды прошлого сезона Маликом Мане.