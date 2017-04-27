Из-за поля я хотел запретить команде выходить на матч с "Кайсаром"! - Станимир Стойлов

Тренер "Астаны" в очередной раз поднял проблему инфраструктуры.
Сегодня 17:34
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Фото пресс-службы "Астаны"
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов в интервью официальному сайту клуба раскритиковал поле "Кайсара", на котором его команда в эти минуты проводит матч девятого тура казахстанской премьер-лиги.
- Мы знали, что в Кызылорде поле не самого лучшего качества. Но, прилетев и увидев этот чудовищный огород своими глазами, я и мои коллеги по тренерскому штабу просто ужаснулись. Если бы вы только вгляделись в лица моих ребят!
Поле неровное по всей поверхности, как будто его норами изрыли кроты. Кругом проплешины, перепад высот грунта просто страшный - любое приземление на стык такой неровности - и травма, которая может вывести футболиста на сезон или даже поставить крест на его карьере! - сказал Стойлов.
- Но ведь накануне матча стадион имени Гани Муратбаева инспектировали представители ПФЛК!
- Как можно было принять решение о негодности этого минного поля и загнать сюда клуб, представляющий Казахстан в самом престижном клубном турнире Старого Света - Лиги чемпионов УЕФА?! Впереди матчи нашей национальной команды. Если инспекторам плевать на престиж, имидж и здоровье игроков сборной Казахстана, пусть открыто об этом заявят.
- Но ведь пять дней назад лига дала "Кайсару" время до 1 мая устранить недочеты, выявленные комиссией ПФЛК по допуску футбольных полей!
- Я вам гарантирую, что никто ничего не устранит здесь до 1 мая. На эмоциях я даже думал отказаться от участия в сегодняшней встрече, но руководство клуба убедило меня сыграть - все-таки есть регламент и клуб могут наказать. И тогда я принял решение не выпускать на сегодняшнюю встречу ряд ключевых игроков.
Заранее прошу прощения у поклонников "Астаны" и любителей футбола Кызылорды, к которым мы относимся с уважением. Извините, что не сыграем сегодня сильнейшим составом. Прошу понять нас - мы не можем рисковать здоровьем футболистов. Нам очень дороги репутация клуба и честь Казахстана в преддверии старта квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Стоит отметить, что Стойлов в этом сезоне неоднократно высказывался о проблемах с инфраструктурой казахстанского футбола. Ранее ПФЛК запретила "Атырау" и "Актобе" проводить матчи на запасных стадионах, а "Ордабасы" - на основной арене.
Фото с официального сайта "Астаны"
- Мы знали, что в Кызылорде поле не самого лучшего качества. Но, прилетев и увидев этот чудовищный огород своими глазами, я и мои коллеги по тренерскому штабу просто ужаснулись. Если бы вы только вгляделись в лица моих ребят!
Поле неровное по всей поверхности, как будто его норами изрыли кроты. Кругом проплешины, перепад высот грунта просто страшный - любое приземление на стык такой неровности - и травма, которая может вывести футболиста на сезон или даже поставить крест на его карьере! - сказал Стойлов.
- Но ведь накануне матча стадион имени Гани Муратбаева инспектировали представители ПФЛК!
- Как можно было принять решение о негодности этого минного поля и загнать сюда клуб, представляющий Казахстан в самом престижном клубном турнире Старого Света - Лиги чемпионов УЕФА?! Впереди матчи нашей национальной команды. Если инспекторам плевать на престиж, имидж и здоровье игроков сборной Казахстана, пусть открыто об этом заявят.
- Но ведь пять дней назад лига дала "Кайсару" время до 1 мая устранить недочеты, выявленные комиссией ПФЛК по допуску футбольных полей!
- Я вам гарантирую, что никто ничего не устранит здесь до 1 мая. На эмоциях я даже думал отказаться от участия в сегодняшней встрече, но руководство клуба убедило меня сыграть - все-таки есть регламент и клуб могут наказать. И тогда я принял решение не выпускать на сегодняшнюю встречу ряд ключевых игроков.
Заранее прошу прощения у поклонников "Астаны" и любителей футбола Кызылорды, к которым мы относимся с уважением. Извините, что не сыграем сегодня сильнейшим составом. Прошу понять нас - мы не можем рисковать здоровьем футболистов. Нам очень дороги репутация клуба и честь Казахстана в преддверии старта квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Стоит отметить, что Стойлов в этом сезоне неоднократно высказывался о проблемах с инфраструктурой казахстанского футбола. Ранее ПФЛК запретила "Атырау" и "Актобе" проводить матчи на запасных стадионах, а "Ордабасы" - на основной арене.
Фото с официального сайта "Астаны"