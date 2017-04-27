Из-за поля я хотел запретить команде выходить на матч с "Кайсаром"! - Станимир Стойлов

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 1:2
Тобол Иртыш 0:0
Кайсар Астана 0:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 4:2
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 0:2
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
Южная Корея Украина 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 6:14
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 0:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Шарибаев Ризо 1:0 КО
Уалиханов Фаулер 1:0 ТКО
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Вольфсбург Бавария 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Торино Сампдория 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 1:2
Тобол Иртыш 0:0
Кайсар Астана 0:3
Окжетпес Актобе 1:1
Кайрат Акжайык 2:0
Тараз Атырау 0:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 1:0
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 4:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Ризо 1:0 КО
Уалиханов Фаулер 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 0:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 6:14
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Актобе 1:1
Кайрат Акжайык 2:0
Тараз Атырау 0:0
Иртыш Ордабасы
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Шахтер Иртыш
Ордабасы Акжайык
Тобол Астана
Кайсар Актобе
Тараз Окжетпес
Атырау Кайрат
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Флора Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 0:1
Бухоро Шортан 17:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Сойлыбаев Гонсалес
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Казахстан Китай 05:30
Япония Австралия 07:00
США Канада 08:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
Обсуждаемые

Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

Из-за поля я хотел запретить команде выходить на матч с "Кайсаром"! - Станимир Стойлов

Тренер "Астаны" в очередной раз поднял проблему инфраструктуры.

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8 Комментариев
Фото пресс-службы "Астаны"
Фото пресс-службы "Астаны"
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов в интервью официальному сайту клуба раскритиковал поле "Кайсара", на котором его команда в эти минуты проводит матч девятого тура казахстанской премьер-лиги. 

- Мы знали, что в Кызылорде поле не самого лучшего качества. Но, прилетев и увидев этот чудовищный огород своими глазами, я и мои коллеги по тренерскому штабу просто ужаснулись. Если бы вы только вгляделись в лица моих ребят!

Поле неровное по всей поверхности, как будто его норами изрыли кроты. Кругом проплешины, перепад высот грунта просто страшный - любое приземление на стык такой неровности - и травма, которая может вывести футболиста на сезон или даже поставить крест на его карьере! - сказал Стойлов. 

- Но ведь накануне матча стадион имени Гани Муратбаева инспектировали представители ПФЛК!
- Как можно было принять решение о негодности этого минного поля и загнать сюда клуб, представляющий Казахстан в самом престижном клубном турнире Старого Света - Лиги чемпионов УЕФА?! Впереди матчи нашей национальной команды. Если инспекторам плевать на престиж, имидж и здоровье игроков сборной Казахстана, пусть открыто об этом заявят.



- Но ведь пять дней назад лига дала "Кайсару" время до 1 мая устранить недочеты, выявленные комиссией ПФЛК по допуску футбольных полей!
- Я вам гарантирую, что никто ничего не устранит здесь до 1 мая. На эмоциях я даже думал отказаться от участия в сегодняшней встрече, но руководство клуба убедило меня сыграть - все-таки есть регламент и клуб могут наказать. И тогда я принял решение не выпускать на сегодняшнюю встречу ряд ключевых игроков.

Заранее прошу прощения у поклонников "Астаны" и любителей футбола Кызылорды, к которым мы относимся с уважением. Извините, что не сыграем сегодня сильнейшим составом. Прошу понять нас - мы не можем рисковать здоровьем футболистов. Нам очень дороги репутация клуба и честь Казахстана в преддверии старта квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Стоит отметить, что Стойлов в этом сезоне неоднократно высказывался о проблемах с инфраструктурой казахстанского футбола. Ранее ПФЛК запретила "Атырау" и "Актобе" проводить матчи на запасных стадионах, а "Ордабасы" - на основной арене. 





Фото с официального сайта "Астаны"
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
loko Сегодня 17:50
Статус: МСМК
Рейтинг: 774
Огородище!!!
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Нуржигит Илесбеков Сегодня 18:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 62
Не просто огород
Ответить 0
 
Dulat Omar Сегодня 18:14
Статус: Дублёр
Рейтинг: 110
Теперь всем вопрос:Как инспекторы ПФЛК приняли поле (огород)? Ответ: 1) Инспекторы -слепые. 2) Инспекторы не смотрели поле. 3) Коррупция в ПФЛК.
Ответить 1
 
WBOKING Сегодня 18:21
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 229
для страны Бората сойдется
Ответить 0
 
Дюран Дюран Сегодня 18:24
Статус: Профи
Рейтинг: 446
А воровать они умеют...
Ответить 0
 
Нурик Амангалиев Сегодня 18:25
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
Уят-ай, осыдан кейн бизге кайдан легионерлер келсин!
Ответить 0
 
Даурен брат Сегодня 18:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 129
Лучше на эту полю посадить ажырык. Намного дешевле обходится и ухаживать легко чем гащон
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123 Сегодня 18:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1724
Вроде область не на севере находится, почему не могут поле нормально сделать. Воруют или агроном неквалифицированный. Постели ли бы уже везде искуственный последнего поколения.
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