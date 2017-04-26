"Кайрат" остался без Покатилова

Вратарь был заменен в первом тайме матча с "Иртышом".
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24-летний голкипер "Кайрата" Стас Покатилов пропустит по меньшей мере месяц из-за травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На 23-й минуте выездного поединка с "Иртышом" Покатилов получил травму при одной из атак павлодарцев и вынужден был попросить замену, самостоятельно покинуть поле он не смог. У голкипера было подозрение на разрыв связок левого колена, но дальнейшее обследование выявило, что никакого разрыва нет. Но тем не менее для лечения Покатилову понадобится минимум четыре недели.
Отметим, что в матче с "Иртышом" из-за травмы ребер не принимал участие основной конкурент Покатилова - Владимир Плотников. Но в предстоящем матче с "Акжайыком" 30-летний Плотников, скорее всего, появится на поле с первых минут. В противном случае у "Кайрата" в наличии останутся лишь молодые - Владимир Грошев и Олег Грубов. Также в игре с "Акжайыком" не примет участия и центральный защитник Сезар Арсо, получивший красную карточку во втором тайме поединка с "Иртышом".
Напомним, что в предыдущем туре "Кайрат" сумел уйти от поражения в Павлодаре, сравняв счет незадолго до финального свистка, - 3:3. Избежать своего первого поражения в чемпионате подопечным Кахабера Цхададзе помог удар со штрафного капитана команды Бауыржана Исламхана.