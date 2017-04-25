"Иртыш" хочет подписать бывшего защитника сборной Румынии

Переход может случиться летом.
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Срджан Лукин. Фото с сайта libertatea.ro
Румынский защитник Срджан Лукин может продолжить карьеру в "Иртыше". Об этом сообщает "Тема Спорт".
Сейчас защитник выступает за софийский "Левски". Болгарский клуб хочет продлить контракт с Лукиным, но с двукратным сокращением зарплаты. Сейчас румын получает 20 тысяч евро в месяц и является одним из самых высокооплачиваемым игроков команды.
Контракт Лукина с "Левски" заканчивается в июне. С января он может вести переговоры с другими клубами, чем и воспользовались агенты. Видеть в своей команде Лукин хочет главный тренер "Иртыша" Димитар Димитров, но павлодарцы не готовы платить румыну 200 тысяч евро в год, которые он запрашивает.
31-летний Лукин выступает за "Левски" с января 2016 года. В составе софийского клуба он отыграл 22 матча в чемпионате Болгарии. В карьере защитника также были болгарский "Ботев", бухарестское "Динамо", "Стяуа" и родная "Тимишоара".
В августе 2011 года Лукин дебютировал в сборной Румынии и провел за нее 11 матчей, в которых забил один гол. В последний раз в национальную команду он вызывался в феврале 2015 года.
Сейчас защитник выступает за софийский "Левски". Болгарский клуб хочет продлить контракт с Лукиным, но с двукратным сокращением зарплаты. Сейчас румын получает 20 тысяч евро в месяц и является одним из самых высокооплачиваемым игроков команды.
Контракт Лукина с "Левски" заканчивается в июне. С января он может вести переговоры с другими клубами, чем и воспользовались агенты. Видеть в своей команде Лукин хочет главный тренер "Иртыша" Димитар Димитров, но павлодарцы не готовы платить румыну 200 тысяч евро в год, которые он запрашивает.
31-летний Лукин выступает за "Левски" с января 2016 года. В составе софийского клуба он отыграл 22 матча в чемпионате Болгарии. В карьере защитника также были болгарский "Ботев", бухарестское "Динамо", "Стяуа" и родная "Тимишоара".
В августе 2011 года Лукин дебютировал в сборной Румынии и провел за нее 11 матчей, в которых забил один гол. В последний раз в национальную команду он вызывался в феврале 2015 года.