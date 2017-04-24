"Нужны победы, хватит ничьих!" Как болельщики "Кайрата" призывают Цхададзе уйти в отставку

После восьми туров алматинский клуб занимает четвертое место в таблице.
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Алматинский "Кайрат" вдесятером избежал поражения в выездном матче с павлодарским "Иртышом" в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу. Казалось бы, необходимо радоваться такому исходу. Однако болельщики недовольны игрой клуба, в частности тем, что кайратовцы включились в игру только после удаления, передает корреспондент Vesti.kz.
Впрочем, настроение фанатов можно понять. Их команда в премьер-лиге в шестой раз сыграла вничью, потеряв в общей сложности 12 очков. В турнирной таблице она расположилась на четвертом месте, отстав от принципиального соперника и лидера премьер-лиги "Астаны" на четыре очка. Плюс северяне имеют игру в запасе. Многие болельщики в столь нестабильном выступлении "Кайрата" винят главного тренера, которого призывают уйти в отставку. Среди них есть и те, кто поддерживает Кахабера Цхададзе и верит в футболистов. В общем, знакомьтесь с их комментариями, опубликованными на странице ФК "Кайрат" "ВКонтакте".
Отметим, что матчи следующего тура пройдут 29 апреля. "Кайрат" на своем поле примет "Акжайык". Также встретятся "Шахтер" - "Ордабасы", "Тобол" - "Иртыш", "Кайсар" - "Астана", "Тараз" - "Атырау", "Окжетпес" - "Актобе". Турнирное положение команд приведено в этой ссылке.