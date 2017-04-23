Юрист рассказал, почему "Атырау" было возвращено только шесть очков из девяти отнятых

Ранее благодаря Михаилу Прокопцу очки также вернули и ФК "Алтай".
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Российский спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал Vesti.kz о том, почему "Атырау" было возвращено только шесть очков из девяти отнятых перед началом сезона.
"Было два дела. Одно по Жонатасу Рикардо Соузе, а другое - по Зорану Филиповичу. Мы занимались только Филиповичем. Бразильским игроком мы не занимались, потому что по нему не так много шансов выиграть дело. Почему? Не хочется на эту тему распространяться, хотя клуб сделал все, чтобы вернуть три очка. Главное, мы со своей задачей по тренеру справились", - рассказал Прокопец.
Напомним, что Михаил Прокопец ранее занимался делами ФК "Алтай", который также лишался очков из-за образовавшихся долгов перед игроками. Однако российскому юристу удалось добиться того, чтобы клубу их вернули. В дальнейшем ему пришлось вести дела ФК "Атырау", начавшего нынешний чемпионат с минусом девять очков из-за задолженностей перед бразильским защитником Жонатасом Рикардо Соузой (минус три очка) и сербским главным тренером Зораном Филиповичем (минус шесть очков).
Ранее Михаил Прокопец сообщал о том, что для этого имелись хорошие предпосылки.