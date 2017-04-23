Побороть ничейный синдром, или почему рано списывать "Кайрат" с чемпионской гонки

После восьми туров алматинцы занимают четвертое место в турнирной таблице.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
"Кайрат" после восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу недосчитался в общей сложности 12 очков и расположился на четвертом месте в таблице. Многие болельщики поспешили списать команду с чемпионской гонки, тогда как корреспондент Vesti.kz считает, что ее рано "хоронить". И вот почему.
Достаточно вспомнить прошлый сезон. По итогам восьми туров "Кайрат" занимал и вовсе седьмое место, в активе имел только восемь баллов, а от первого места, на котором находилась "Астана", отставал на 14 пунктов. Но впоследствии алматинцы наверстали упущенное и завершили сезон вторыми с отставанием от астанчан всего на два очка. Был у них шанс взять и чемпионство, но все перечеркнула игра 29-го тура с "Ордабасы", когда кайратовцы на своем поле сыграли вничью 1:1 и этим самым позволили "Астане" оторваться на семь очков и спокойно довести дело до победы в КПЛ.
Надо сказать, что в 2016 году "Ордабасы" серьезно попортил крови "Кайрату", ни разу не проиграв - 1:0, 2:2, 2:1, 1:1. В сумме отобрал девять очков, не хвативших в итоге алматинцам для чемпионства.
На данный момент "Кайрат" в таблице идет на четвертой позиции. От лидирующей в премьер-лиге "Астаны" отстает на четыре очка. Плюс у северян игра в запасе. Хотя команда Кахабера Цхададзе имеет ноль в графе поражения. Ну и в десятом туре алматинцам предстоит выезд в столицу. В случае победы существенно сократят отставание от астанчан. Тем более имеют опыт удачных игр на поле "Астаны". Например, в 26-м туре прошлого сезона "Кайрат" выиграл со счетом 4:1. Всего в столице было проведено 14 игр, в четырех из них победили южане при пяти ничьих и пяти поражениях.
И не будем забывать о том, что Станимир Стойлов не имеет сильной скамейки. В связи с этим действующему чемпиону на длинной дистанции будет трудно избежать спада, а за ним потерю очков. Этим, собственно, и должен воспользоваться "Кайрат", если со своей стороны поборет ничейный синдром и начнет побеждать регулярно.
Сейчас "Кайрат" является самой миролюбивой командой чемпионата - шесть ничьих при трех победах. Благо, при этом ее результативность не снизилась - 17 голов. Столько же мячей у "Астаны" и "Иртыша".
В общем, для футболистов алматинского клуба ничего не потеряно. Другое дело, что они зачастую сами виноваты в допущенных осечках, что нередко оборачивалось упущенным чемпионством в предыдущих сезонах. Быть может, в этом году им еще подфартит.
Напомним результаты восьмого тура премьер-лиги: "Иртыш" - "Кайрат" 3:3, "Ордабасы" - "Тобол" 1:2, "Астана" - "Тараз" 4:0, "Акжайык" - "Кайсар" 1:0. Матчи девятого тура пройдут 29 апреля. Встречаются "Шахтер" - "Ордабасы", "Тобол" - "Иртыш", "Кайрат" - "Акжайык", "Кайсар" - "Астана", "Тараз" - "Атырау", "Окжетпес" - "Актобе". Турнирное положение команд приведено в этой ссылке.
Фото: с сайта ФК "Кайрат".
Достаточно вспомнить прошлый сезон. По итогам восьми туров "Кайрат" занимал и вовсе седьмое место, в активе имел только восемь баллов, а от первого места, на котором находилась "Астана", отставал на 14 пунктов. Но впоследствии алматинцы наверстали упущенное и завершили сезон вторыми с отставанием от астанчан всего на два очка. Был у них шанс взять и чемпионство, но все перечеркнула игра 29-го тура с "Ордабасы", когда кайратовцы на своем поле сыграли вничью 1:1 и этим самым позволили "Астане" оторваться на семь очков и спокойно довести дело до победы в КПЛ.
Надо сказать, что в 2016 году "Ордабасы" серьезно попортил крови "Кайрату", ни разу не проиграв - 1:0, 2:2, 2:1, 1:1. В сумме отобрал девять очков, не хвативших в итоге алматинцам для чемпионства.
На данный момент "Кайрат" в таблице идет на четвертой позиции. От лидирующей в премьер-лиге "Астаны" отстает на четыре очка. Плюс у северян игра в запасе. Хотя команда Кахабера Цхададзе имеет ноль в графе поражения. Ну и в десятом туре алматинцам предстоит выезд в столицу. В случае победы существенно сократят отставание от астанчан. Тем более имеют опыт удачных игр на поле "Астаны". Например, в 26-м туре прошлого сезона "Кайрат" выиграл со счетом 4:1. Всего в столице было проведено 14 игр, в четырех из них победили южане при пяти ничьих и пяти поражениях.
И не будем забывать о том, что Станимир Стойлов не имеет сильной скамейки. В связи с этим действующему чемпиону на длинной дистанции будет трудно избежать спада, а за ним потерю очков. Этим, собственно, и должен воспользоваться "Кайрат", если со своей стороны поборет ничейный синдром и начнет побеждать регулярно.
Сейчас "Кайрат" является самой миролюбивой командой чемпионата - шесть ничьих при трех победах. Благо, при этом ее результативность не снизилась - 17 голов. Столько же мячей у "Астаны" и "Иртыша".
В общем, для футболистов алматинского клуба ничего не потеряно. Другое дело, что они зачастую сами виноваты в допущенных осечках, что нередко оборачивалось упущенным чемпионством в предыдущих сезонах. Быть может, в этом году им еще подфартит.
Напомним результаты восьмого тура премьер-лиги: "Иртыш" - "Кайрат" 3:3, "Ордабасы" - "Тобол" 1:2, "Астана" - "Тараз" 4:0, "Акжайык" - "Кайсар" 1:0. Матчи девятого тура пройдут 29 апреля. Встречаются "Шахтер" - "Ордабасы", "Тобол" - "Иртыш", "Кайрат" - "Акжайык", "Кайсар" - "Астана", "Тараз" - "Атырау", "Окжетпес" - "Актобе". Турнирное положение команд приведено в этой ссылке.
Фото: с сайта ФК "Кайрат".