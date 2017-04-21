"Тобол" за пять минут забил два гола "Ордабасы" и вырвал волевую победу

Шымкентский клуб потерпел второе поражение подряд.
Сегодня 17:52
Фото с сайта ФК "Тобол"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаКостанайский "Тобол" одержал волевую победу над шымкентским "Ордабасы" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 8
Ордабасы - Тобол 1:2
Голы: Ковальчук, 45 (1:0); Жангылышбай, 63 (1:1); Деспотович, 68 (1:2)
Турнирная таблица
Тур 8
Ордабасы - Тобол 1:2
Голы: Ковальчук, 45 (1:0); Жангылышбай, 63 (1:1); Деспотович, 68 (1:2)
Турнирная таблица
Встреча команда прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. При этом после первого тайма "Ордабасы" вел.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 45-й минуте после розыгрыша углового первым на отскочившем мяче оказался Кирилл Ковальчук, точно пробивший с линий штрафной в дальний угол ворот.
После перерыва гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 63-й минуте отличился Тохтар Жангылышбай, а спустя пять минут - Джордже Деспотович.
Для "Ордабасы" это поражение стало вторым кряду, команда с 13 очками осталась на пятом месте в турнирной таблице. "Тобол" набрал 16 баллов и поднялся на третью строчку.