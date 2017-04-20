"Кайрат" находится на подъеме и выиграет у "Иртыша" в Павлодаре - эксперт

Перед этим матчем павлодарцы занимают второе место в таблице, алматинцы - третье.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в своем прогнозе Vesti.kz на восьмой тур чемпионата Казахстана по футболу предсказал победу "Астане" и "Кайрату".
Футбол. Премьер-лига. Тур 8
23 апреля
"Астана" - "Тараз"
При всем уважении к команде "Тараз" и футбольному региону, она в своем нынешнем состоянии не сможет отобрать очки у "Астаны". Поэтому ставлю на победу хозяев со счетом 2:0.
"Акжайык" - "Кайсар"
Интересная битва с точки зрения амбиции соперников. Но мне кажется, будет ничейный результат 1:1, потому что "Кайсар" - добротная команда, а "Акжайык" дома играет неплохо.
"Иртыш" - "Кайрат"
Смотрел игру алматинцев и шымкентцев и, честно говоря, так и не понял - или "Кайрат" был такой хороший, или "Ордабасы" - плохой. И все же у кайратовцев было явное преимущество в матче. Если они и в Павлодаре сыграют также, то вправе рассчитывать на нелегкую, но заслуженную победу со счетом 2:1. Мне думается, сейчас "Кайрат" находится на подъеме по игре.
"Ордабасы" - "Тобол"
Шымкентцы на выезде играют плохо, а дома заметно преображаются. На мой взгляд, южане и в этот раз в родных стенах своего не упустят и выиграют со счетом 1:0.
Отметим, что 23 апреля пройдут только четыре матча в рамках восьмого тура КПЛ. Матчи "Актобе" - "Шахтер", "Атырау" - "Окжетпес" из-за временного несоответствия полей состоятся 28 июня и 26 июля соответственно. Турнирная таблица приведена в этой ссылке.
Футбол. Премьер-лига. Тур 8
23 апреля
"Астана" - "Тараз"
При всем уважении к команде "Тараз" и футбольному региону, она в своем нынешнем состоянии не сможет отобрать очки у "Астаны". Поэтому ставлю на победу хозяев со счетом 2:0.
"Акжайык" - "Кайсар"
Интересная битва с точки зрения амбиции соперников. Но мне кажется, будет ничейный результат 1:1, потому что "Кайсар" - добротная команда, а "Акжайык" дома играет неплохо.
"Иртыш" - "Кайрат"
Смотрел игру алматинцев и шымкентцев и, честно говоря, так и не понял - или "Кайрат" был такой хороший, или "Ордабасы" - плохой. И все же у кайратовцев было явное преимущество в матче. Если они и в Павлодаре сыграют также, то вправе рассчитывать на нелегкую, но заслуженную победу со счетом 2:1. Мне думается, сейчас "Кайрат" находится на подъеме по игре.
"Ордабасы" - "Тобол"
Шымкентцы на выезде играют плохо, а дома заметно преображаются. На мой взгляд, южане и в этот раз в родных стенах своего не упустят и выиграют со счетом 1:0.
Отметим, что 23 апреля пройдут только четыре матча в рамках восьмого тура КПЛ. Матчи "Актобе" - "Шахтер", "Атырау" - "Окжетпес" из-за временного несоответствия полей состоятся 28 июня и 26 июля соответственно. Турнирная таблица приведена в этой ссылке.