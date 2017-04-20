Битва лидеров в Павлодаре. Превью к восьмому туру КПЛ

В рамках данного тура пройдут всего четыре матча.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
23 апреля пройдут четыре встречи в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу. Матчи "Актобе" - "Шахтер", "Атырау" - "Окжетпес" из-за временного несоответствия полей состоятся 28 июня и 26 июля соответственно. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.
"Иртыш" - "Кайрат"
Центральный матч тура. Команды уже встречались между собой в текущем сезоне. Случилось это в рамках перенесенного 18-го тура в Алматы, где "Иртыш" при не самой лучшей игре умудрился сыграть вничью 1:1. В целом павлодарцы в последнее время не лучшим образом противодействовали алматинцам. Только за прошлый год потерпели поражения во всех четырех играх. А вот с другими клубами играют более-менее хорошо.
Как бы то ни было, предстоящая игра обещает быть очень интересной, потому как встречаются самые результативные участники премьер-лиги - у обоих по 14 забитых голов. К тому же соседствуют в турнирной таблице. Павлодарцы идут на втором месте, кайратовцы на третьем с отставанием на один пункт. Это значит, что игра пойдет за три очка.
И что самое интересное, в личных встречах соблюден паритет. В активе у каждой из команд по 19 побед при 16 ничьих. Разница мячей 67-62 в пользу "Иртыша".
"Астана" - "Тараз"
Северяне набрали хороший ход в чемпионате и по идее не должны упускать возможность одержать шестую победу подряд. Тем более что вылетели из Кубка, в связи с чем должны реабилитироваться перед болельщиками. С другой стороны, "Астана" не из тех команд, оступающихся во встречах с аутсайдерами. Так что должна сделать все для победы. Если ее одержит, то, вероятнее всего, увеличит отрыв от конкурентов. Ведь в очном противостоянии "Иртыша" и "Кайрата" кто-то в любом случает потеряет очки. А быть может даже ничья. На данный момент команда Станимира Стойлова занимает первое место, опережая павлодарцев и алматинцев на один и два балла соответственно.
Прежде "Астана" всего трижды уступала "Таразу", тогда как выиграла 11 игр и две встречи свела к ничьей. Разница мячей 27-13 в пользу столичных футболистов. На их счету и три самые крупные виктории над южанами - дважды по 4:1 (2009, 2015) и 3:0 (2010).
"Ордабасы" - "Тобол"
Встретятся равные по силам соперники, рвущиеся в призовую тройку. Пожалуй, шымкентцев можно назвать фаворитами матча. Не только по тому, что играют в родных стенах. В их составе достаточно исполнителей, умеющих разогнать атаку и сделать последний пас. У "Тобола" с этим проблемы, отчего большая группа атакующих футболистов в атаке простаивает. Вот и приходится нападающим что-то придумывать благодаря индивидуальному мастерству.
В турнирной таблице команды расположились за чертой первой тройки. "Тобол" находится на четвертой строчке, "Ордабасы" - на пятой. У них равное количество баллов - по 13.
В перенесенной игре 18-го тура в Затобольске сильнее оказались хозяева поля со счетом 1:0.
Всего стороны провели 36 очных встреч. В десяти из них выиграл "Ордабасы" при семи ничьих и 19 поражениях с разницей мячей 36-54.
"Акжайык" - "Кайсар"
И эти клубы расположились рядышком друг с другом в таблице. Вот только "Кайсар", занимающий шестую позицию, на пять очков опережает идущего следом "Акжайык". При этом у кызылординцев более сбалансированный состав, заточенный под результат в каждом туре. Другое дело, что не всегда у них получается выигрывать. В то же время и Вахид Масудов имеет в расположении неплохих игроков. Во всяком случае дома уральцы действуют с особым настроем, так как понимают, что при поддержке своих болельщиков больше шансов набрать очки, нежели в гостях.
Ранее судьба сводила команд в 12 играх, четыре из них завершились в пользу "Акжайыка". В пяти матчах сильнейшим выходил "Кайсар" и еще три поединка завершились вничью. Ну, и кызылординцы забили на три мяча больше 16-13.
В 1993 году была зафиксирована самая крупная победа в истории личных встреч. Тогда со счетом 6:0 сильнее оказались футболисты "Акжайыка".
Фото: с сайтов ФК "Кайрат" (1), ФК "Тобол" (2).
"Иртыш" - "Кайрат"
Центральный матч тура. Команды уже встречались между собой в текущем сезоне. Случилось это в рамках перенесенного 18-го тура в Алматы, где "Иртыш" при не самой лучшей игре умудрился сыграть вничью 1:1. В целом павлодарцы в последнее время не лучшим образом противодействовали алматинцам. Только за прошлый год потерпели поражения во всех четырех играх. А вот с другими клубами играют более-менее хорошо.
Как бы то ни было, предстоящая игра обещает быть очень интересной, потому как встречаются самые результативные участники премьер-лиги - у обоих по 14 забитых голов. К тому же соседствуют в турнирной таблице. Павлодарцы идут на втором месте, кайратовцы на третьем с отставанием на один пункт. Это значит, что игра пойдет за три очка.
И что самое интересное, в личных встречах соблюден паритет. В активе у каждой из команд по 19 побед при 16 ничьих. Разница мячей 67-62 в пользу "Иртыша".
"Астана" - "Тараз"
Северяне набрали хороший ход в чемпионате и по идее не должны упускать возможность одержать шестую победу подряд. Тем более что вылетели из Кубка, в связи с чем должны реабилитироваться перед болельщиками. С другой стороны, "Астана" не из тех команд, оступающихся во встречах с аутсайдерами. Так что должна сделать все для победы. Если ее одержит, то, вероятнее всего, увеличит отрыв от конкурентов. Ведь в очном противостоянии "Иртыша" и "Кайрата" кто-то в любом случает потеряет очки. А быть может даже ничья. На данный момент команда Станимира Стойлова занимает первое место, опережая павлодарцев и алматинцев на один и два балла соответственно.
Прежде "Астана" всего трижды уступала "Таразу", тогда как выиграла 11 игр и две встречи свела к ничьей. Разница мячей 27-13 в пользу столичных футболистов. На их счету и три самые крупные виктории над южанами - дважды по 4:1 (2009, 2015) и 3:0 (2010).
"Ордабасы" - "Тобол"
Встретятся равные по силам соперники, рвущиеся в призовую тройку. Пожалуй, шымкентцев можно назвать фаворитами матча. Не только по тому, что играют в родных стенах. В их составе достаточно исполнителей, умеющих разогнать атаку и сделать последний пас. У "Тобола" с этим проблемы, отчего большая группа атакующих футболистов в атаке простаивает. Вот и приходится нападающим что-то придумывать благодаря индивидуальному мастерству.
В турнирной таблице команды расположились за чертой первой тройки. "Тобол" находится на четвертой строчке, "Ордабасы" - на пятой. У них равное количество баллов - по 13.
В перенесенной игре 18-го тура в Затобольске сильнее оказались хозяева поля со счетом 1:0.
Всего стороны провели 36 очных встреч. В десяти из них выиграл "Ордабасы" при семи ничьих и 19 поражениях с разницей мячей 36-54.
"Акжайык" - "Кайсар"
И эти клубы расположились рядышком друг с другом в таблице. Вот только "Кайсар", занимающий шестую позицию, на пять очков опережает идущего следом "Акжайык". При этом у кызылординцев более сбалансированный состав, заточенный под результат в каждом туре. Другое дело, что не всегда у них получается выигрывать. В то же время и Вахид Масудов имеет в расположении неплохих игроков. Во всяком случае дома уральцы действуют с особым настроем, так как понимают, что при поддержке своих болельщиков больше шансов набрать очки, нежели в гостях.
Ранее судьба сводила команд в 12 играх, четыре из них завершились в пользу "Акжайыка". В пяти матчах сильнейшим выходил "Кайсар" и еще три поединка завершились вничью. Ну, и кызылординцы забили на три мяча больше 16-13.
В 1993 году была зафиксирована самая крупная победа в истории личных встреч. Тогда со счетом 6:0 сильнее оказались футболисты "Акжайыка".
Фото: с сайтов ФК "Кайрат" (1), ФК "Тобол" (2).