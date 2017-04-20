Битва лидеров в Павлодаре. Превью к восьмому туру КПЛ

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:1
Грация-KZ Дворец школьников 3:2
Казыгурт Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Костанай 3:2
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:5
Темиртау Номад 3:1
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 0:2
Пэн Дияс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 2:0
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 0:2
Попко Каловелонис 2:0
Попко Герасимов 0:2
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Рамзи
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Шуменов Дортикос
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Астана Тобол 99:70
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Бавария Майнц 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Зенит Урал 0:0
Ростов Спартак М 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 0:0
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 0:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 19:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 1:2
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Гуо Музапаров 17:30
Ван Сафиуллин 18:00
Хуричабилиге Шымбергенов 18:30
Ван Рысбек 19:00
Ван Букаев 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 23:00
Андрееску Путинцева 23:00
Абанда Шведова 00:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Герасимов 0:2
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Зенит Урал 0:0
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Валенсия 0:0
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 14:00
Астана Тараз 16:00
Ордабасы Тобол 16:00
Акжайык Кайсар 18:00
Тараз Атырау
Кайсар Астана
Кайрат Акжайык
Тобол Иртыш
Шахтер Ордабасы
Окжетпес Актобе
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кайрат А Экибастуз 0:0
Байконур Жетысу 16:00
Махтаарал Кыран 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Гуо Музапаров 17:30
Ван Сафиуллин 18:00
Хуричабилиге Шымбергенов 18:30
Ван Рысбек 19:00
Ван Букаев 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Уалиханов Санчес
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 1:2
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 23:00
Андрееску Путинцева 23:00
Абанда Шведова 00:30
Абанда Путинцева 22:00
Андрееску Шведова 23:30
Дабровски, Себов Шведова, Воскобоева 01:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 14:45
Астана Барсы Атырау 17:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:45
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km)
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km)
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Битва лидеров в Павлодаре. Превью к восьмому туру КПЛ

В рамках данного тура пройдут всего четыре матча.

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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"
23 апреля пройдут четыре встречи в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу. Матчи "Актобе" - "Шахтер", "Атырау" - "Окжетпес" из-за временного несоответствия полей состоятся 28 июня и 26 июля соответственно. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Иртыш" - "Кайрат"
Центральный матч тура. Команды уже встречались между собой в текущем сезоне. Случилось это в рамках перенесенного 18-го тура в Алматы, где "Иртыш" при не самой лучшей игре умудрился сыграть вничью 1:1. В целом павлодарцы в последнее время не лучшим образом противодействовали алматинцам. Только за прошлый год потерпели поражения во всех четырех играх. А вот с другими клубами играют более-менее хорошо.

Как бы то ни было, предстоящая игра обещает быть очень интересной, потому как встречаются самые результативные участники премьер-лиги - у обоих по 14 забитых голов. К тому же соседствуют в турнирной таблице. Павлодарцы идут на втором месте, кайратовцы на третьем с отставанием на один пункт. Это значит, что игра пойдет за три очка.  

И что самое интересное, в личных встречах соблюден паритет. В активе у каждой из команд по 19 побед при 16 ничьих. Разница мячей 67-62 в пользу "Иртыша". 



"Астана" - "Тараз"
Северяне набрали хороший ход в чемпионате и по идее не должны упускать возможность одержать шестую победу подряд. Тем более что вылетели из Кубка, в связи с чем должны реабилитироваться перед болельщиками. С другой стороны, "Астана" не из тех команд, оступающихся во встречах с аутсайдерами. Так что должна сделать все для победы. Если ее одержит, то, вероятнее всего, увеличит отрыв от конкурентов. Ведь в очном противостоянии "Иртыша" и "Кайрата" кто-то в любом случает потеряет очки. А быть может даже ничья. На данный момент команда Станимира Стойлова занимает первое место, опережая павлодарцев и алматинцев на один и два балла соответственно. 

Прежде "Астана" всего трижды уступала "Таразу", тогда как выиграла 11 игр и две встречи свела к ничьей. Разница мячей 27-13 в пользу столичных футболистов. На их счету и три самые крупные виктории над южанами - дважды по 4:1 (2009, 2015) и 3:0 (2010).

"Ордабасы" - "Тобол"
Встретятся равные по силам соперники, рвущиеся в призовую тройку. Пожалуй, шымкентцев можно назвать фаворитами матча. Не только по тому, что играют в родных стенах. В их составе достаточно исполнителей, умеющих разогнать атаку и сделать последний пас. У "Тобола" с этим проблемы, отчего большая группа атакующих футболистов в атаке простаивает. Вот и приходится нападающим что-то придумывать благодаря индивидуальному мастерству.  

В турнирной таблице команды расположились за чертой первой тройки. "Тобол" находится на четвертой строчке, "Ордабасы" - на пятой. У них равное количество баллов -  по 13.  

В перенесенной игре 18-го тура в Затобольске сильнее оказались хозяева поля со счетом 1:0.

Всего стороны провели 36 очных встреч. В десяти из них выиграл "Ордабасы" при семи ничьих и 19 поражениях с разницей мячей 36-54.



"Акжайык" - "Кайсар"
И эти клубы расположились рядышком друг с другом в таблице. Вот только "Кайсар", занимающий шестую позицию, на пять очков опережает идущего следом "Акжайык". При этом у кызылординцев более сбалансированный состав, заточенный под результат в каждом туре. Другое дело, что не всегда у них получается выигрывать. В то же время и Вахид Масудов имеет в расположении неплохих игроков. Во всяком случае дома уральцы действуют с особым настроем, так как понимают, что при поддержке своих болельщиков больше шансов набрать очки, нежели в гостях.

Ранее судьба сводила команд в 12 играх, четыре из них завершились в пользу "Акжайыка". В пяти матчах сильнейшим выходил "Кайсар" и еще три поединка завершились вничью. Ну, и кызылординцы забили на три мяча больше 16-13. 

В 1993 году была зафиксирована самая крупная победа в истории личных встреч. Тогда со счетом 6:0 сильнее оказались футболисты "Акжайыка".

Фото: с сайтов ФК "Кайрат" (1), ФК "Тобол" (2).
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