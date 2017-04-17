Новые лица. Кто может стать открытием сезона в КПЛ-2017

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Лисова Зюппер 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Габуева Гринчишина 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Попко Фомин 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 2:0
>>>
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
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Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
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Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
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Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
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Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
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Барселона Ювентус 00:45
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Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
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Айнтрахт Бр Бохум 17:30
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Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 08:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
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Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Новые лица. Кто может стать открытием сезона в КПЛ-2017

23 апреля клубы проведут матчи восьмого тура премьер-лиги.

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Марсель Исламкулов. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Марсель Исламкулов. Фото с сайта ФК "Кайрат"

Нынешний чемпионат Казахстана по футболу только набирает обороты, но уже есть проявившие себя молодые игроки, способные в последующем стать открытием сезона 2017 года, передает корреспондент Vesti.kz.

Прежде всего внимания заслуживает 23-летний воспитанник кыргызстанского футбола и вратарь "Кайсара" Марсель Исламкулов. У себя на родине он защищал цвета клуба "Абдыш-Ата". В 2013 году перебрался в Казахстан, где выступал за "Астану-1964", "Байконур". В 2016 году перешел в "Кайсар".

В первой лиге имел достаточно игровой практики, как-никак в этом турнире кызылординцы преимущественно играли молодыми футболистами. Хотя предполагалось, что с выходом в премьер-лигу предпочтение будет отдаваться более опытному голкиперу Антону Цирину. Однако новый наставник команды Стойчо Младенов продолжил доверять Исламкулову, и Марсель со своей стороны оправдывает возложенные на него надежды.

Прежде всего подкупает не по годам зрелой игрой, а именно уверенными действиями на линии и выходах. А самое главное, не мандражирует, что редкость в таком возрасте. Более того, умеет потянуть время и тем самым позволить своей команде перевести дух, а также сбить наступательный порыв соперника. В этом могли убедиться болельщики "Кайрата" в домашнем матче с "Кайсаром" в четвертом туре (1:1).



Ко всему прочему за игрой Исламкулова внимательно следит главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк. Если страж ворот "Кайсара" продолжит выступать в том же духе, то уже в этом сезоне может удостоиться вызова в национальную команду. Понятное дело, что играть сразу не начнет, слишком сильные у него конкуренты, а вот предоставить возможность сыграть тайм в каком-нибудь товарищеском матче и этим самым проникнуться атмосферой в сборной вполне могут.   

В текущем сезоне за "Кайсар" Исламкулов провел семь игр и пропустил всего четыре мяча. По надежности в обороне кызылординцы догнали "Тобол", у которого столько же пропущенных голов. 

Также очень приятное впечатление производит молодой 18-летний нападающий карагандинского "Шахтера" Оралхан Омиртаев. В прошлом году за молодежный состав команды провел 20 матчей и забил 17 мячей. Такая результативность не осталась незамеченной Алексеем Еременко. Российский специалист начал постепенно подпускать игрока к основному составу, выпуская его на замену. Так, форвард принял участие в четырех матчах, забил гол и отдал результативную передачу.



Увы, командные показатели неутешительные, в турнирной таблице "Шахтер" идет на предпоследнем 11-м месте. Над главным тренером нависла угроза увольнения. Если ему не удастся сохранить свой пост, неизвестно как в дальнейшем при новом тренере сложится судьба Оралхана Омиртаева. А продолжит получать игровую практику, сможет также претендовать на то, чтобы стать открытием сезона. Пока мяч на стороне Марселя Исламкулова, играющего не только надежно, но и стабильно. Тем не менее сейчас обоих можно назвать открытиями первого круга. 

Напомним, что в премьер-лиге сыграно семь туров. Матчи восьмого тура пройдут 23 апреля. Встретятся "Астана" - "Тараз", "Акжайык" - "Кайсар", "Иртыш" - "Кайрат", "Ордабасы" - "Тобол". Турнирное положение команд приведено в этой ссылке

Фото: с сайтов ФК "Кайсар" (1), ФК "Шахтер" (2).

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