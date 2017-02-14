Футболист бразильской "молодежки" прибыл в "Актобе"

Его пытались заполучит московский "Спартак" и киевское "Динамо".
Вчера 23:43
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Фото с сайта footballhd.ru
Бразильский нападающий Иури Мамуте, известный на родине под прозвищем Мамутелли, прибыл в расположение ФК "Актобе", сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что перспективный 21-летний форвард считается одним из главных талантов молодежной сборной Бразилии. В конце 2015-го Мамутелли пытались заполучить в свои ряды такие клубы, как московский "Спартак" и киевское "Динамо". Последним клубом форварда является греческий "Панатинаикос". В молодежной сборной Бразилии Мамуте сыграл 12 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Мамутелли присоединился к "Актобе" на УТС в Турции. Когда будет принято решение о его контракте, не сообщается.
Фото пресс-службы ФК "Актобе"