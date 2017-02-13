Нападающий сборной Болгарии перешел в "Ордабасы"

Болгарин стал первым легионером южан в текущее межсезонье.
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Нападающий ЦСКА и сборной Болгарии Преслав Йорданов подписал контракт с "Ордабасы". Об этом сообщает официальный сайт софийского клуба.
Йорданов пришел в ЦСКА летом 2015 года. С того момента за армейцев забил 23 гола. При этом помог клубу завоевать Кубок Болгарии.
"Ордабасы" стал первым зарубежным клубом в карьере футболиста. В своей стране он также выступал за "Спартак", "Локомотив" (София), "Локомотив" (Мз), "Беласица", "Черноморец". В активе имеет один матч за национальную сборную.
К слову, он стал первым легионером шымкентского клуба в зимнее межсезонье.
Отметим, что "Ордабасы" занял четвертое место в чемпионате Казахстана-2016. В межсезонье команду возглавил российский специалист Алексей Петрушин. Под его руководством южане не только вступят в новый сезон, но и сыграют в квалификации Лиги Европы. За трансферной работой клубов КПЛ можно следить в нашей обновляемой "Таблице переходов".