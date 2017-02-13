Жумаскалиев отправился на просмотр в "Иртыш"

Последним клубом 35-летнего игрока был "Тобол", за который он отыграл 16 сезонов.
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Фото пресс-службы ФК "Иртыш"
Полузащитник Нурбол Жумаскалиев может продолжить карьеру в павлодарском "Иртыше".
35-летний футболист отправился на просмотр в "Иртыш", сообщает пресс-служба павлодарцев.
Последним клубом Жумаскалиева был костанайский "Тобол", за который он играл с 2000 года до прошлого сезона. Лишь в 2011 году один сезон выступал за столичный "Локомотив". Также воспитанник уральского футбола Жумаскалиев в конце 90-х выступал за уральский "Нарын" и талдыкорганский "Жетысу"
Жумаскалиев является рекордсменом казахстанской премьер-лиги как по сыгранным матчам, так и забитым голам. На его счету 496 матчей, 166 забитых мячей. Является чемпионом Казахстана 2010 года.
35-летний футболист отправился на просмотр в "Иртыш", сообщает пресс-служба павлодарцев.
Последним клубом Жумаскалиева был костанайский "Тобол", за который он играл с 2000 года до прошлого сезона. Лишь в 2011 году один сезон выступал за столичный "Локомотив". Также воспитанник уральского футбола Жумаскалиев в конце 90-х выступал за уральский "Нарын" и талдыкорганский "Жетысу"
Жумаскалиев является рекордсменом казахстанской премьер-лиги как по сыгранным матчам, так и забитым голам. На его счету 496 матчей, 166 забитых мячей. Является чемпионом Казахстана 2010 года.