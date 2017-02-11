Участник группового раунда Лиги Европы взял на просмотр защитника "Кайрата"

Контракт игрока с алматинцами рассчитан до лета 2018 года.
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Бруно Соарес. Фото пресс-службы "Кайрата"
Защитник "Кайрата" Бруно Соарес находится на просмотре в луганской "Заре" из украинской премьер-лиги. Об этом сообщает XSport.ua со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
31 января стало известно, что Соарес не полетит на второй сбор "Кайрата", так как главный тренер Кахабер Цхададзе не рассчитывает на игрока. Контракт бразильца с алматинским клубом рассчитан до июня 2018 года.
За "Кайрата" Соарес выступает с лета 2015 года. На его счету один гол и две голевые передачи в 16 матчах КПЛ. Также он провел восемь встреч в Лиге Европы. В 2016 году бразилец пропустил большую часть сезона из-за тяжелой травмы. До Казахстана Соарес играл за немецкие клубы "Фортуна" и "Дуйсбург".
Отметим, что луганская "Заря" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на третьем месте. Осенью клуб участвовал в Лиге Европы, заняв четвертое место в группе А, где соперниками были турецкий "Фенербахче", английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Фейеноорд".
31 января стало известно, что Соарес не полетит на второй сбор "Кайрата", так как главный тренер Кахабер Цхададзе не рассчитывает на игрока. Контракт бразильца с алматинским клубом рассчитан до июня 2018 года.
За "Кайрата" Соарес выступает с лета 2015 года. На его счету один гол и две голевые передачи в 16 матчах КПЛ. Также он провел восемь встреч в Лиге Европы. В 2016 году бразилец пропустил большую часть сезона из-за тяжелой травмы. До Казахстана Соарес играл за немецкие клубы "Фортуна" и "Дуйсбург".
Отметим, что луганская "Заря" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на третьем месте. Осенью клуб участвовал в Лиге Европы, заняв четвертое место в группе А, где соперниками были турецкий "Фенербахче", английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Фейеноорд".